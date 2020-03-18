回馈学员、助力备考，尚德机构上市两周年携手多品牌跨界合作

尚德机构与多个行业头部品牌强强联手，在为学员提供福利的同时，也助力大家更好地备战报考季。

3月23日，国内成人在线教育赴美上市“第一股”尚德机构迎来上市两周年庆。为回馈广大学员的信赖与支持，尚德机构携手锦江酒店、奈瑞儿、如祺出行、樊登读书、曼古银、爱奇艺等多个行业头部品牌，推出多款联名限定班型，以优质的课程、优惠的价格、丰厚的礼包，从住房、出行、健康护理等方面入手，为广大学员送去福利。

本次品牌联动的福利涵盖学习和生活多个方面，包括在疫情期间，用阅读点亮希望，以多种阅读模式守护学员身心健康的樊登读书；有坚持洁净专车，为智慧出行护航的如祺出行；有用周到服务打造成功行程，带客人体验多样人生精彩的锦江酒店；有通过专业护理，帮助人们放松身心，提升个人形象管理的奈瑞儿；有用精美饰品点亮生活色彩的曼古银；还有可以帮助学员在高强度备考中实现劳逸结合的爱奇艺。

尚德机构深耕成人教育17年，自上市两年来，服务学员的范围不断扩大，服务内容的垂直度不断加深。跨行业品牌联动，不仅为学员提供了更多福利，同时还赋能了企业人才队伍建设，促进了产业共荣。尚德机构此前就先后为美的物业、顺丰快递、武汉同创集团等多家企业员工提供了职场提升课程，用知识改变命运。

尚德机构相关负责人表示：“在尚德机构建立的学习社区中，每天都有数十万名学员在线学习，观看录播课程、做练习题、与教师和其他学员进行沟通。数据显示，2020年春节期间，尚德机构学员在线做题数量超过5000万道，重播课程出勤时长近5万小时。公司上市两年来，从提升学员学历，到增强企业竞争力以及促进教育公平，正以教育的力量不断促进社会的进步。”

与尚德机构合作的多家企业品牌负责人也表示，尚德机构学员集中在18岁至40岁之间，他们大都是职场的中流砥柱，不少人希望通过学历提升不断提高自身的职场竞争力，用知识创造更加美好的未来。

此次尚德机构与多个行业头部品牌强强联手，在为学员提供福利的同时，也助力大家更好地备战报考季。