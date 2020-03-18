高校开启毕业生“云答辩”

“云教学”“云课堂”“云就业”……疫情之下，高校许多事务不得不安排在“云”上进行。

“云教学”“云课堂”“云就业”……疫情之下，高校许多事务不得不安排在“云”上进行。

近日，清华大学、西北工业大学等多所高校安排学生进行了毕业论文“云答辩”。记者获悉，针对毕业论文写作和答辩，广东省内部分高校也采取了灵活措施，比如本科论文可重新开题、博士论文可云上预答辩等，以帮助毕业生顺利完成学业。

早在2月24日，为了应对新冠肺炎疫情，西北工业大学今年首场毕业论文答辩便在线上开展。该校已有近3000名硕博毕业生提请了线上毕业视频答辩流程，答辩在3月13日前全部结束。

国内多所高校开启“云答辩”

无独有偶，2月27日，清华大学航天航空学院博士生解汶汶成为该校疫情期间第一个通过在线答辩的学生。答辩会设清华校内主会场和网络分会场，答辩委员会成员由来自清华大学、北京大学、南京航空航天大学的5位教授组成，解汶汶则在山西家里通过网络进行在线答辩。通过论文陈述、回答问题、讨论和无记名投票等与线下答辩相同的程序，答辩委员会主席当场宣布结果，全程历时2.5小时。

中南大学也发布了“疫情期间硕士、博士学位论文答辩环节流程”。“流程”规定，疫情期间，为不影响研究生学位申请工作的正常进行，确保研究生学位授予质量，硕士、博士学位论文答辩环节(包括学位论文预审、检测、评审和答辩)均通过线上进行，所有线下需提供的相关纸质材料待学校正式开学后补交。重新送教育部学位中心学位论文网上评议开放平台盲审的博士学位论文从送检测流程开始操作，不需再做毕业审核申请及学位论文预审工作。

广州大学规定本科毕业论文可重新选题

疫情之下，毕业生的论文写作和答辩都会面临挑战。广州大学教务处处长聂衍刚说，有的理工科学生必须在学校实验室做实验，才能获取有关数据;有的人文社科学生需要去进行社会调查、田野调查，才能完成论文。但这些在疫情之下都行不通。

对此，广州大学早在2月就发布了有关规定。针对本科生毕业论文，广州大学规定，可对部分毕业论文(设计)题目调整为合适的内容及方式，例如以计算、模拟、仿真、综述、分析等类型为主，不安排外出调查以及没有充足条件的实验类型的题目。已经开题的，可重新选题，学院审核同意后报教务处备案。各学院应在2月29日前，完成所有(包括调整后)选题的双向确定工作。

聂衍刚说，广州大学有7000多本科生有毕业论文任务，但是绝大部分都没有调整论文选题，而是在研究设计或方法上进行了技术调整。比如原先要做实地调查的改为了进行在线问卷调查等。

虽然学生在家里写作论文，但对论文质量，学校依然严格把关。为了确保论文质量，广州大学要求加强对居家和在校学生的毕业设计(论文)多种方式的指导工作。聂衍刚以自己为例说，他指导了三个本科生，疫情期间他对学生毕业论文的开题、选题进行了线上指导。

广州大学研究生李菁菁说，对她来说，疫情对论文写作影响不大，因为上学期她已经做好了实验和问卷调查，放假期间则进行数据分析整理。前段时间，她已经将论文初稿给了导师，现在正在修改论文。但也有小部分学生的论文确实需要实验数据。广州大学研究生院常务副院长唐春明说，疫情期间的确有学生申请过年后回来做实验，但他们没有批准。对此，他们正在制定方案，准备让文科和进行理论研究的学生在6月底前答辩完;部分做实验受影响的学生可以准许8月答辩;如果时间依然不够，学生还可申请冬季答辩。

至于外地高校采取的“云答辩”，聂衍刚说，随着疫情好转，学校正在做返校方案，准备让毕业生优先返校，小部分因疫情无法返校的学生，可以实施在线答辩。

广外：本科生毕业答辩暂不执行全员答辩

记者从广东外语外贸大学了解到，该校目前研究生毕业预答辩、送审、答辩等流程暂按照原计划进行，对于受疫情影响无法现场答辩的，采用远程答辩方式解决;本科生毕业答辩暂不执行全员答辩的要求，各培养单位可按照自己的方案执行，远程答辩或取消答辩均可。

根据学校安排，博士预答辩拟远程进行，目前暂定5月29日前完成正式答辩。校内各研究生培养单位可根据疫情情况灵活掌握预答辩的具体形式，如需要可采取远程的方式。为保证质量，远程预答辩要全程录音录像，并保存音像资料备查。

对因受疫情影响无法返校参加正式答辩的研究生，经本人申请、导师和培养单位同意，报研究生院审批后，可通过远程的方式进行学位论文答辩。远程答辩要录音录像，并保存音像资料备查。

本科生方面，毕业论文(设计)进度安排原则上不变，确保符合条件的2020届毕业生在6月份按期毕业。在学生返校前，教师通过学校毕业论文(设计)管理系统按照学校和各学院的进度要求指导学生完成毕业论文(设计)。对原计划需要通过校外调研、实训或校内实验才能完成的毕业论文(设计)，指导教师可根据实际情况及时指导学生对毕业论文(设计)的题目和内容进行适当调整。

2020届毕业生的毕业论文(设计)答辩比例暂不执行全员答辩的要求，仍按不少于毕业生总数50%的比例组织答辩。如因疫情发展学生在4月10日前仍无法返校，各学院可根据实际情况调整答辩比例甚至取消答辩，并将毕业论文(设计)成绩评定方案报教务处备案。各学院要在5月15日前完成毕业生毕业论文(设计)成绩录入工作，毕业论文(设计)纸质版可在学生返校后再收集存档。