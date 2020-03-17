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上网课既要学知识也要学防骗术

2020-03-17 09:52 来源：中国青年报
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　　疫情当前，在“停课不停学”氛围之下，网上教学成为许多地方对学生进行教育教学的主要方式。在上“网课”的旗号之下，不少家长的手机理所当然地成为孩子上课的工具。其中，一些家长因为有自己的事情要做，对于孩子监管不足，孩子被骗事件便不断上演。

　　据媒体报道，最近一段时间，一些骗子瞄准了上网课的未成年人，他们一般通过“支付返利”“红包返利”等方式来设置骗局。成年人一般很容易识破这种堪称“小儿科”的骗局，但是未成年人警惕性差，辨别能力低，防骗意识不强而屡屡中招。还有一种看上去不像骗局但是同样给家庭造成经济损失的情况，便是一些学生被诱导沉迷直播并打赏主播，或者被引诱进入游戏之后充值以及高价购买游戏装备。

　　笔者认为，应该将线上教学当做互联网安全教育的一个契机，让未成年人通过这段时间的“网课”明白互联网也有很多陷阱，必须提高警惕，增强防骗意识，尽量避免自己成为骗子猎取的对象。

　　具体来说，在这个特殊时期，学校和家庭应该肩负起各自的责任。作为教师，不能仅仅传授课本上的知识，还要在上网课的同时，给学生讲明骗子的各种骗局伎俩，提高学生防骗意识以及识骗能力；作为家长，不能将手机交到学生手里就万事大吉，还要随时进行监督，同时要设置安全性更高的支付密码，且不要将手机支付密码、银行支付密码等重要信息告诉孩子，此外还要告诉他们切不可盲目扫描二维码，以防恶意软件和木马病毒被强行安装，更不要盲目点击不知来源的链接，以防进入钓鱼网站。

　　（作者为山东省济南市长清第五中学教师）

编辑： 罗予岐

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