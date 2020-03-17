两部门：今明两年事业单位空缺岗位主要招聘高校毕业生

2020年我国高校毕业生规模达到874万人，再创历史新高，加上往年离校未就业的毕业生，在突发疫情影响下，毕业生就业压力增大。

据预测，2020年我国高校毕业生规模达到874万人，再创历史新高，加上往年离校未就业的毕业生，在突发疫情影响下，毕业生就业压力增大。

近日，中共中央组织部办公厅、人社部办公厅印发《关于应对新冠肺炎疫情影响做好事业单位公开招聘高校毕业生工作的通知》（以下简称《通知》），提出要加大事业单位面向高校毕业生的公开招聘力度。

《通知》要求，今明两年事业单位空缺岗位主要用于专项招聘高校毕业生（含择业期内未落实工作单位的高校毕业生）。其中，湖北省事业单位可以面向湖北省高校的毕业生或湖北籍高校毕业生开展专项招聘。

疫情对中小微企业经营和生存带来巨大挑战，进而严重影响了高校毕业生就业。“近年来中国经济面临下行压力，适合高校毕业生的岗位数量也在缩减，加上疫情导致高校毕业生春季招聘延迟，应该说就业压力十分巨大。”首都经济贸易大学中国新就业形态研究中心主任张成刚指出。

稳企业以稳就业是保障高校毕业生就业的最重要举措。中国劳动学会特约研究员苏海南向南都记者介绍，企业、政府机关、事业单位是高校毕业生的主要去向，此次疫情主要影响那些本来要进企业就业的高校毕业生。

教育部副部长翁铁慧2月28日也表示，中小微企业是大学生就业的主阵地，前三年差不多有6成的就业大学生是到中小微企业去的。

在此背景下，在今春复工前后，从中央到地方各部门都出台了“援企稳岗”的各项措施，具体涉及社保费缓缴返还、税费减免、金融支持、房租补贴等，其中许多政策都向中小微企业倾斜。

翁铁慧表示，今年将最大限度增加就业机会，在着力稳住大学生就业岗位基本面的同时，“重点加大基础教育、基层医疗、社区服务等领域招录”等。她说，将开辟更多高中教师、幼儿教师岗位，而这些领域主要是事业单位的岗位。

《通知》要求，各地各部门要安全有序开展事业单位公开招聘工作，积极鼓励和引导高校毕业生到艰苦边远地区基层事业单位工作，参加“三支一扶”基层服务项目计划，即鼓励更多高校毕业生面向基层就业。

南都记者注意到，在稳定就业岗位之外，教育部也采取高校毕业生的“分流”举措。如今年将扩大硕士研究生招生和专升本规模，预计同比增加18.9万、32.2万人，拓展毕业生升学深造渠道。