艺考非现场考核如何确保公平公正？

对于拟继续组织校考的高校，在确保公平、公正的前提下，鼓励高校采取考生提交作品、网上视频面试等方式考核。对于专业性强且拟继续组织校考的高校，鼓励先对报名考生进行初选，在高考后再组织现场校考。具体方案由高校确定。

记者从教育部获悉，2020年艺术类专业招生考试工作有关消息发布后，舆论较关注“非现场考核如何确保公平公正”等问题。对此，教育部表示，要求高校科学制定非现场考核方案，严格考试过程管理，确保考核公平公正：

一是考生提交作品时，要根据学校远程网络平台统一制式要求，完成相关作品录制后立即上传，不得进行编辑处理。

二是在实时网络视频考试时，高校要运用人脸识别等技术措施加强对考生身份的核验，并采取随机抽题、实时交流等方式，严防“替考”等考试作弊行为。

三是所有录取的考生，高校应在开学后三个月内进行复核、复测。对于复测不合格、入学前后两次测试成绩差异显著的考生，要组织专门调查。经查实属提供虚假作品材料、替考、违规录取、冒名顶替入学等违规行为的，取消该生录取资格，并通报考生所在地省级招生考试机构倒查追责。

因受疫情影响，此前，教育部已要求各地各高校，原则上2020年高考前不组织艺术类专业现场校考。

教育部表示，对于与专业考试要求相关度不高的专业、省级统考已覆盖的专业，高校要尽量减少校考专业范围。对于拟继续组织校考的高校，在确保公平、公正的前提下，鼓励高校采取考生提交作品、网上视频面试等方式考核。对于专业性强且拟继续组织校考的高校，鼓励先对报名考生进行初选，在高考后再组织现场校考。具体方案由高校确定。

【记者】王诗堃

【来源】南方+