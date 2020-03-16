研发远程办公系统、加强人员防护 尚德机构强化安全生产

在尚德机构产研团队的努力下，从调研到上线，仅用5天时间就将PC端办公系统端搬到了手机端，最大程度地解决了在疫情期间无法取得办公电脑的学习规划师在家办公的问题。

疫情期间，在线教育公司尚德机构为保障安全生产，加紧研发了远程办公系统，避免集中办公接触。尚德机构产研负责人介绍，“在尚德机构产研团队的努力下，从调研到上线，仅用5天时间就将PC端办公系统端搬到了手机端，最大程度地解决了在疫情期间无法取得办公电脑的学习规划师在家办公的问题。”

上述负责人表示，尚德机构在北京、武汉、广州等地都设有基地，业务遍布全国，在疫情期间，为避免员工接触感染，大部分员工被要求在家办公。考虑到部分员工不具备在家办公条件，尚德机构产研团队想尽各种办法收集了数十个业务线的意向需求，经过开会探讨和优化后，快速地将大家的意向实现了线上化。

“由于部分员工还在老家，可能存在没有电脑、没有WIFI的情况，我们在5天之内研发了移动端产品，包括产品伙伴的调研需求、撰写文档、设计页面样式，开发伙伴同步寻找移动SIP解决方案等。截至目前，共有近900人使用移动端功能。”上述负责人说。

此外，主管工作台和员工APP推送咨询师信息等功能，从调研、需求文档、评审、设计到开发上线仅用了15天时间。数据显示，消息推送会覆盖到100%的主管，主管工作台主管日活40%以上。

针对回到公司复工的员工，尚德机构也出台多项措施，保障员工安全。据介绍，在春节前，尚德机构已由核心管理骨干组成了疫情防控小组，并于1月23日到28日间，提前储备了口罩等安全防护物资，并收集了人员安全信息情况，每日更新监测管理。

为保证办公场所安全，尚德机构办公区域每日消毒，卫生间、电梯等公共场所每隔4小时消毒，并在前台、洗手间配备酒精和洗手液，进出办公场所均有行政部门员工监测体温，不佩戴口罩、不配合体温检测的人员将拒绝入内。

“在全国人民抗击疫情的时刻，公司的第一要务是保障大家的安全。配合着产研团队的移动端产品，线上直播经验丰富的师资团队可在家实现直播效果，因此并不会影响教学质量”， 尚德机构相关负责人表示，“作为一家教育公司，尚德机构一直积极践行企业社会责任。此次疫情发生后，尚德机构和全国人民一道众志成城，共克时艰。除了提供各种捐助，我们还在发挥自身互联网教育优势基础上，克服各种困难，为不让用户的学习在这一特殊时期受到影响做出我们的努力和贡献。这也是我们抗击疫情最好的方式。”