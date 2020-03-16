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解读2020年顺德中考招生政策变化

2020-03-16 09:45 来源：南方日报 蒋晓敏
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　　民办高中不再安排自主招生计划，公办民办同步招生、同步补录，容桂职业技术学校停止招生……14日，佛山市顺德区教育局对日前印发的《顺德区2020年高中阶段学校招生考试工作意见的通知》进行了解读。

　　今年顺德区今年中考政策在大致保持稳定的前提下有一些微调，主要是涉及公办与民办学校同步招生、同步补录等方面，具体调整如下：

　　一、公办与民办学校同步招生

　　根据市、区工作意见中：“公办民办普通高中按市、区教育局统一批准的招生计划、范围、标准和方式同步招生”的精神，以下三个方面较往年有重大变化：

　　（一）招生计划

　　民办学校的招生计划全部纳入佛山市中考信息管理系统统一招生，将与公办学校一样将没有安排自主招生计划（顺德一中等三所卓越高中除外）。

　　顺德区民办学校招生计划安排在三个批次中，分别为第一批、第三批面向全市招生，第二批第三层面向全区招生。

　　（二）招生范围

　　普通高中原则上不得跨市招生，民办学校的招生范围较以前有明确限制。

　　（三）招生标准

　　民办学校招生录取工作全部纳入佛山市中考信息管理系统，按市、区划定的各批次最低录取控制线进行录取，不再有另外降分录取或者限定条件录取的特殊处理。

　　二、公办与民办学校同步补录

　　民办普通高中如未完成相关批次招生计划的，可根据招生计划剩余情况，在核定公布的总招生计划内申报补录计划。由区、市招生办分批划定录取最低控制分数线并公布补录计划，经批准补录的民办高中在规定时间内通过佛山市中考信息管理系统，面向尚未被录取的考生统一征集志愿。

　　面向全区招生的民办学校补录安排在第二批划线录取之后，与公办学校补录同步进行，由顺德区招办统筹进行；面向全市招生的民办学校补录安排在第三批划线录取之后，由市招办统筹进行。

　　三、其它方面

　　（一）部分科目考试时段、时长有变化

　　由于疫情原因，中考日期待定。

　　1、考试时段：数学、英语从下午时段调整至上午时段进行，物理、历史从上午时段调整至下午时段进行，化学由原来的第二天上午第一时段调整至第三天上午第二时段进行；语文、道德与法治时段不变。

　　2、考试时长：数学、英语由100分钟调整为90分钟，道德与法治、化学由80分钟调整为60分钟，历史由50分钟调整为80分钟，语文和物理考试时长不变。

　　（二）招生纪律

　　1.凡属录取后不报到的，视为放弃当年普通高中学校录取资格处理。由于民办学校没有自主招生计划，以前个别学生放弃公办学校学位转到民办学校的做法将不允许发生。

　　2.进一步明确了违反招生纪律处罚办法，即：各区对发现存在二次录取或超计划录取的学校进行全区通报，取消年度的评先评优，并且扣减来年招生计划。

　　（三）莘村中学取消民办班招生。

　　（四）容桂职业技术学校停止招生，全部并入胡锦超职业技术学校统一管理，今年招收的新生中个别专业授课地点仍在现容桂职校校址，需要有关家长特别留意。

编辑： 罗予岐

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