广东实现中小学生线上教育全覆盖！

目前，全省209526名不具备线上学习条件的中小学生已全部解决难题，实现中小学生人手一块屏幕、线上教育全覆盖。

3月2日起，广东1606.2多万名中小学生开展线上教育，保证新学期教育教学进度。目前，全省209526名不具备线上学习条件的中小学生已全部解决难题，实现中小学生人手一块屏幕、线上教育全覆盖。

怀慈中学位于潮州边远山区归湖镇，李同学是当地一名建档立卡家庭经济困难学生，今年选择复读再次参加高考，期待用知识改变命运。突如其来的疫情打乱了他的备考计划，他家里没有电脑，面对线上学习，只能心里干着急。

2月的最后一天，李同学意外收到省教育基金会送来的一台平板电脑。通过这块新屏幕，他观看了潮州金山中学、潮州高级中学的名师课，拉近了与大山外面世界的距离。“我要珍惜学习机会，争取考上理想的大学。”他说。

一块块屏幕，承载了广东各界对线上学习困难学生的爱心和关怀：省教育基金会给9262名家庭经济困难普通高中三年级和初中三年级学生提供平板电脑；电信运营企业为省内建档立卡家庭经济困难学生每月免费赠送30G助学流量包；肇庆市德庆县凤村镇腾出一个扶贫办公室用作“专属教室”；东莞市大朗镇的电信工程师加班加点，垫付费用为家中无网络的学生加装宽带……

“人手一‘屏’，温暖托底，确保不让一个学生掉队。”省委教育工委书记、省教育厅厅长景李虎说，在打赢脱贫攻坚战的收官年，广东探索用“互联网+教育”的学习新形态，办公平而高质量的教育。

中国教育学会副会长、广州中学校长吴颖民说，广东保障所有学生有条件参与线上教育，是保障教育公平的有效措施，更是体现“不让一个学生掉队”的担当和作为。