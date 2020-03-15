“春招”开启 高校“云端”助力就业

随着3月到来，毕业生们本应迎来紧张的“春招”，疫情打乱了大学毕业生原本的求职计划，也让高校的就业工作面临新的挑战。如今，不少高校都通过在线投递简历、空中宣讲、线上双选会等方式，保障毕业生就业工作的顺利进行。

“老师，疫情来了，我回不了学校，找工作的事咋办呀？”

“别着急，你把简历发给我，我在线帮你修改。你有什么意向单位，我帮你推荐。”

哈尔滨工业大学材料学院辅导员闫欢一边安抚学生情绪，一边详细记录着学生的就业需求。家在湖北宜昌的本科毕业生钟方星旭，对就业前景有些许担忧。闫欢了解到这一情况之后，在做好心理疏导的同时，结合学生的需求在线推荐用人单位。目前，该学生已进入到中国航天科工集团的面试环节。

随着3月到来，毕业生们本应迎来紧张的“春招”，疫情打乱了大学毕业生原本的求职计划，也让高校的就业工作面临新的挑战。如今，不少高校都通过在线投递简历、空中宣讲、线上双选会等方式，保障毕业生就业工作的顺利进行。

记者从北京市教委获悉，北京市强化各高校“全员抓就业”的理念，动员学校教师、干部、校友等各方面资源，为毕业生找单位、找岗位、找需求信息。就业工作部门主动联系用人单位，建立校企合作对接平台，在重点区域、重大工程、重大项目中加强人才供需对接。

据了解，北京大学、清华大学等一流大学发挥规模和质量优势，开展与企业集团总部“强强联合”式空中宣讲和网上招聘；北京科技大学、北京交通大学等行业特色型高校加强合作、信息共享，联合举办差异化定位、特色鲜明的网上招聘会；市属本科高校、高职院校重点面向市属企业、中小微企业举办专场网络招聘会。3月至4月，各高校将举办不同规模网上招聘会2100余场，预计将为毕业生提供就业岗位超过15万个。

3月上旬，北京市还将举办12场网上招聘会。目前，已有1973家用人单位报名，将提供就业岗位16.28万个。预计3月至5月期间，北京市共将为毕业生组织67场网上招聘会，并将根据需求实时增加场次，将会有上万家用人单位参加，为毕业生累计提供就业岗位超过40万个。预计到4月底，北京市教委和各高校将累计为毕业生提供就业岗位超过60万个。

3月6日，北京大学举办首场线上就业洽谈会，350家用人单位、2.3万多个岗位云集北大。北京大学校长郝平指出，由于疫情防控的需要，今年的毕业生就业洽谈会改为网络形式，“隔空”举行。“尽管我们现在只能通过屏幕见面，但‘隔空不隔心’，学校还将持续拓宽渠道、创造条件、优化服务，努力为大家提供更多的岗位选择的机会，希望大家对此要有充足的信心。”

为应对疫情，北京理工大学于1月26日就已形成疫情防控期间学生就业指导服务应急预案，并在全国高校中第一个发布了《北京理工大学致用人单位的一封信》，倡导网络招聘与远程视频面试，回应社会关切。

3月2日至4日，北京理工大学举办了为期三天的春季网络双选会，近2000名毕业生与200余家企业“线连线”，共投出简历11251份。参会企业近70%为国家重点单位。此外，学校还将举办4场大型线上双选会，预计参会单位1000家。在满足用人单位招聘需求的同时，还将于3月31日举办女生专场线上招聘会，让毕业生吃下就业“定心丸”。

截至2月24日，北京交通大学已在就业资讯网发布招聘信息600余条，比去年同期增加30%。3月18日将要举行的“北京五校2020届毕业生联合空中双选”，是该校联合其他四所兄弟院校组织筹备的校际合作的大型线上招聘活动，计划邀请800家单位为毕业生提供就业岗位，目前参招单位报名及审核工作正如火如荼开展。

对外经济贸易大学招生就业处有关负责人表示，根据学校对用人单位的调研，92%的企业都有招聘计划，60%的企业认为疫情对春招计划有影响，但是还会安排春招，70%的企业招聘规模较往年增加或持平，没有企业会因疫情影响降低毕业生薪资待遇。

“由此可见，疫情对用人单位招聘计划影响主要在招聘方式的变化上。请毕业生们不用担心就业机会减少，请大家积极准备。”该负责人说。

为保障湖北籍毕业生可以顺利找到心仪的工作，不少高校都开展了针对性的服务工作。

据统计，哈尔滨工业大学本部共有湖北籍毕业生251人，有就业意愿的为50人左右。针对这些学生，学校就业部门联合相关学院，全面动员学院领导、学科带头人、系主任、学生导师等多方力量，通过与学生在线建立“一对一”联系，点对点解决学生就业困难，以在线精准服务确保顺利就业。

“因为疫情，开学推迟了，线下的春季招聘会也没有了。作为一名湖北籍的学生，除了担心身边的疫情，还担心自己的就业问题。”在3月6日西北农林科技大学举办的2020届毕业生首场网络招聘会上，该校植物保护学院2020届毕业生季玖园投递了4份简历，目前已与一家企业进行视频面试，达成签约意向。

西北农林科技大学搭建起毕业生求职服务移动“云平台”，将就业指导和招聘会搬到了手机上，为毕业生求职提供“不打烊”的服务。据了解，西北农林科技大学2020届87%有求职意愿毕业生与7000余家平台注册的用人单位通过移动“云平台”进行积极的求职招聘。