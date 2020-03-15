如何做好2020年艺术类专业招生考试工作？

3月12日，教育部召开视频会议部署做好2020年艺术类专业招生考试工作。为此，教育部高校学生司负责人就相关问题回答了记者提问。

​3月12日，教育部召开视频会议部署做好2020年艺术类专业招生考试工作。为此，教育部高校学生司负责人就相关问题回答了记者提问↓↓↓

1. 请简要介绍一下今年艺术类专业招生考试工作的总体考虑。

答：前一段时间受疫情影响，各有关高校都推迟了艺术类专业校考工作。当前疫情防控形势逐步向好，疫情防控斗争进入关键阶段。为贯彻落实习近平总书记关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作的重要讲话和系列重要指示精神，稳妥做好2020年艺术类专业招生考试工作，回应广大考生希望尽快明确有关考试安排的期待，经征求国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组及各省级教育行政部门、招生考试机构、有关高校、有关专家和高等学校艺术学门类相关教学指导委员会意见，教育部对各地各高校统筹做好疫情防控和艺术类专业招生考试工作提出了指导意见。

教育部要求各有关高校要针对今年疫情防控的新形势，根据不同艺术类专业人才选拔的特点，科学制订校考工作方案，积极引导考生理性报考。对于与专业考试要求相关度不高的专业、省级统考已覆盖的专业，高校要尽量减少校考专业范围。对于拟继续组织校考的高校，在确保公平、公正的前提下，鼓励高校采取考生提交作品、网上视频面试等方式考核。对于专业性强且拟继续组织校考的高校，鼓励先对报名考生进行初选，在高考后再组织现场校考。具体方案由高校确定。

2. 今年艺术类校考什么时间举行？

答：校考组织方式包括现场考核和非现场考核两种。

对于拟采取现场考核的高校，原则上2020年高考前不组织现场校考，应安排在高考结束后、高考成绩公布前组织。

对于拟采取提交作品、网上视频面试等非现场考核方式高校，要尽快确定考核时间，便于考生提早规划备考安排。

3.采取考生提交作品、网上视频面试的方式是否可行？没有条件的考生怎么办？

答：据了解，近年来已有部分高校在艺术类专业招生和高水平艺术团招生中，对提交作品、网上视频面试等方式开展了积极探索和实践，积累了可复制、可推广的经验做法。这些高校对使用这类方式选拔的学生进行了持续性跟踪调研，进一步印证了这种选拔方式的科学性和有效性。另外，这种方式也确实方便了考生及其家庭，免去了以往许多考生和家长长途奔波“赶考”和“陪考”的情况，减少了交通、住宿等开支。

对于一些农村和贫困地区等不具备网络和智能终端的考生，要求高校积极采取多项措施进行兜底保障，比如根据考生申请，协调生源所在地省级招生考试机构提供免费录制视频服务。

4. 如何确保非现场考核的公平公正？

答：公平公正是招生考试的基本价值取向，必须坚守这条底线。无论高校采取什么样的校考方式，都必须严格规范管理，加强信息公开，畅通监督举报渠道，让艺术类专业招生考试在阳光下接受社会各方面的监督，确保公平公正。

教育部要求各省级教育部门要加强对属地高校和相关高校在本地考试组织工作的统筹管理、指导监督。高校要采取有效措施，严格考试过程管理：

一是在报名、考试、提交作品等各个环节加强考生身份审核，做到层层确认，环环把关。

二是提出对考生作品须由本人独立完成的真实性要求，如考试录制的作品不得进行编辑处理。

三是严格规范对评委的选聘、培训和监督，逐一签订利益关系者回避责任书。

四是严格规范测试程序，考试过程要全程录音录像，鼓励采取“考评分离”等措施，强化监督管理。

5. 如发现有替考、弄虚作假等舞弊行为，将如何处理？

答：对在艺术类招生考试过程中违规的考生，按照《国家教育考试违规处理办法》《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》等规定严肃处理。对有弄虚作假等作弊行为的考生，将取消相关考试的报名和录取资格，同时通报省级招生考试机构取消该生当年高考报名和录取资格。高校要加强艺术类录取新生的材料复核和专业复测。对于复测不合格、入学前后两次测试成绩差异显著的考生，要组织专门调查。经查实属提供虚假作品材料、替考、违规录取、冒名顶替入学等违规行为的，取消该生录取资格，并通报考生所在地省级招生考试机构倒查追责。对涉嫌犯罪的，要及时报案，并配合司法机关依法处理。

6.学校什么时候公布艺考简章，如何能第一时间了解到并向学校咨询？

答：目前，各高校正结合当地疫情防控总体安排，研究制订校考工作方案。高校将于近日陆续在本校招生网站、微信公众号、微博等指定渠道发布本校艺术类专业招生简章和相关时间安排，多数高校在3月底前均可公布。

为方便广大考生咨询，教育部将于3月16日通过“阳光高考信息平台”（https://gaokao.chsi.com.cn）举办为期一个月的“2020年全国普通高校艺术类专业招生网上咨询活动”。2020年开展艺术类专业招生的各有关高校，均参加此次咨询活动。每日咨询时间为9时至17时，考生可通过“阳光高考信息平台”网页及微信公众号等方式参与咨询活动。届时高校将安排专人解答考生关心的问题。

7. 对艺考生复习备考准备有何建议？

答：基于今年的特殊形势，考生在高考前不必往返奔波于各相关高校参加现场校考。建议各位考生关注相关高校招生简章，按照学校要求提交作品或参加网上视频面试，同时安心准备高考文化课考试。如报考院校有要求，高考后可按学校通知参加现场校考。教育部门和各相关高校将全力做好考生服务。

来源：教育部政务新媒体“微言教育”