广东高校打出“组合拳”助推毕业生线上就业

12日，“千校万岗·就业有位来”线上招聘会暨南大学专场在云端开启，共有900多家企业入场。

12日，“千校万岗·就业有位来”线上招聘会暨南大学专场在云端开启，共有900多家企业入场。

下午四点许，实时数据显示，500多家企业在线招聘，提供就业岗位超7.3万个，投递简历数超1.9万份。

暨大2020届材料物理专业毕业生郑秋红正在湖北黄冈老家。疫情之下，她已有50多天没有出门。为了参加这场双选会，郑秋红特意找了一件白衬衫。“不能出去买，是家里能找到最正式的一件衣服了。”她笑说。双选会上她投递了四五份简历。“线上沟通很方便，也能实时看到公司的热门程度。”

像郑秋红一样，疫情之下，今年高校应届毕业生的求职就业，搬到了线上。

校园招聘从线下主流到百分百线上

“线上就业，之前每年也是招聘渠道之一，但不像今年疫情影响之下成为唯一的渠道了。”华南理工大学学生就业指导中心职业发展科科长祝和平告诉南都记者，从目前就业数据看，今年本科生和研究生的就业率、签约率与去年同期相比基本保持平稳。“甚至相比往年，在签约时举棋不定的毕业生更少了，相关数据比去年同期还要高一些。”

“疫情之前，校园招聘有八九成在线下完成”。智联招聘校园及国际业务事业部高级总监齐放表示，此前校园招聘线下招聘是主流，大多数企业、学校都以线下为主，大型企业会去目标学校开宣讲会，中小企业会参加学校举办的双选会等。

疫情之下，校园招聘已100%全流程线上模式。2月28日起，教育部正式推出“24365全天候网上校园招聘”服务。同时与社会招聘网站合作，遴选了5家规模大、岗位与毕业生匹配度高的企业，开辟校园招聘专区，免费提供优质服务。

在广东，疫情防控期间，省教育厅从毕业生招聘、就业服务等方面推出13条积极措施。包括线上开展高校毕业生系列供需见面活动；3月1日起，新增联合举办“木棉花暖”大型公益网络招聘活动（为期4个月）；组织高校开展“组团式”校园网络招聘活动；汇聚百家人才平台助就业等措施助推广东省高校毕业生顺利就业。

空中双选会轮番“上阵”

3月10—11日，广东工业大学首场“空中双选会”开启。

广工机电工程学院2020届车辆工程专业毕业生翁同学，早就有了明确方向，双选会上，他向格力电器发送了简历。10日8点30分，他收到该企业视频面试通知，9点30分，进行了视频面试。双方约定保持进一步沟通。“学校和企业共同努力开辟新的就业渠道，给毕业生带来了更多的选择机会。”

10日这天，这场双选会共1050家企业参加，发布招聘职位4050个，岗位需求达到42412个，共计7176名毕业生参会并提交36138份简历。“与过去四年春招第一场招聘会相比，招聘单位和提供岗位数均有大幅度增加”。

早在2月初，广工紧急启动调研分别向355家用人单位和7051名毕业生发放了相关调查问卷。调研分析发现，38.82%的学生希望学校能提供更多的就业推荐机会，42.76%的用人单位需要学校举办更多“空中双选会”。

多所高校相继开展线上招聘

事实上，空中双选会、网上招聘会已成为广东高校“标配”。多所高校已于近期相继开展。

2月22日，暨大联合云就业平台举办广东省高校首场网络视频双选会。双选会共231家企业参会，为毕业生提供就业岗位916个，招聘需求数17757个；招聘会获浏览量112350次，求职者报名数5779人，学生累计投出简历22303份次，视频面试622人次，其中537人反馈初面合适。

2月25日，华南农业大学首场网络双选会举行。华农招生就业处副处长谢珊告诉南都记者，当天有251家企业，提供岗位数近2万个，报名学生数7227人，投递简历有2.4万份，浏览量达到18万次，视频面试总发数751个，真正参与面试的有705人，每个面试时长约8分钟左右，最终企业有意向人数达到2692人次。“说实在话，一次网上招聘能达到这样的意向数，还是蛮不错的，我们感觉还是很有效的。”当天云双选会上，网络卡顿了一下。“我们没有想到学生那么踊跃，一开始有几分钟卡顿，后来好像就在一个时间段里很多毕业生就参与进去了”。

3月6日到8日，华工举行首场空中双选会。共754家用人单位参加，包括286家国企，19家事业单位，77家上市公司等，提供共7万多个岗位，涉及电子技术、计算机软件在内的47个行业，平台共收到简历38000多份。“平常线下双选会一般就500家左右，再多就受空间限制。这次754家企业参加，像这样的规模在线下是很难实现的。”祝和平说。

华南师范大学近期也举办了2场线上招聘。2月28日，华师2020届毕业生春季云就业视频双选会上，215家企业线上参会，提供招聘岗位数766个，招聘需求达16043人。截至当日17时，“入场”参会学生达6200余人次，投出简历14656份。3月5日，华师承办团中央“千校万岗”线上招聘会广东专场2020届毕业生春季空中双选会。630家企事业单位参会，提供2607个岗位，招聘需求46500余人。参与学生7920人次，投出简历16510份。2场线上招聘活动上，共有2000余名毕业生通过视频面试和简历筛选与用人单位达成意向。

广东外语外贸大学的首场网络视频招聘会也于3月6日顺利举行，共168家单位线上参会，提供总岗位数778个，招聘需求人数5672人，“入场”参加网络视频招聘的学生达1783人，向参会企业投递简历6705份。

3月3日-8日，广州大学则联合青聘果平台举办了“AI智能招聘会”，AI智能面试官24小时在线面试。该招聘会共吸引130余家知名企业，提供4269个岗位就业机会，3787位毕业生参加，投递简历4782份，共800余人与用人单位达成复试意向。

3月下旬及4月，各个高校仍有多场空中双选会在继续推进中。

就业手续全流程数字化

“云求职，就是心要定下来，业务线上走”。华南农业大学招生就业处副处长谢珊说，就业指导中心把所有以前的业务都放到线上了。

“求职招聘云端化，就业活动不打烊。”在广外，在求职招聘和就业手续办理全部实现线上完成，确保毕业生业务办理审核做到日日清。

根据省教育厅部署，广东省高校毕业生全面实行线上找工作、线上签约、线上办理就业手续，全流程数字化。“现在已经实现了签约、鉴证、派遣全程网络化，毕业生就业手续‘零跑腿’。同时开通值班电话、值班邮箱，日均线上业务70余次，确保毕业生疑问最晚‘半日内解决’。”暨大学生就业指导中心老师马钢介绍，真正实现了“无接触招聘”。

高校推出组合拳式服务促就业

组合拳式的服务也竞相推出。

暨大开展了2020届毕业生就业创业情况调研；开通暨大“就业创业线上学习平台”；开通线上“就业创业咨询”板块，推出“毕业生求职简历线上诊断”服务，目前已为毕业生提供近千次的简历修改服务。

华农创建了实时在线咨询平台供学生个性化咨询；开通线上就业学习平台，求职技巧、就业力提升、职业生涯规划等课程，会有老师线上直播，学生可在网上收看学习。

华师推出就业创业网络精品课程平台，一站式提升大学生就业能力。与此同时，学校职业咨询老师们面向全校本科毕业生开展一对一个性化线上咨询。

广外则充分利用互联网平台开展毕业生职业辅导和就业指导工作，打造“云课堂”、引进第三方职业测评系统和开展线上职业咨询服务等。同时坚持“一生一策”动态管理，为学生开设涵盖国家部委遴选、公务员考试、事业单位招聘、教师招聘、银行系统招聘、简历诊断修改等专题的公益辅导课程。

广州大学和广东学苑教育发展有限公司合作，将推出就业招聘一体化智慧平台，该平台本月可投入使用。