广东高校新增120个本科专业

广东高校新增备案本科专业112个，新增审批本科专业8个，调整学位授予门类或修业年限专业1个，撤销本科专业17个，本科专业结构得到进一步优化。根据相关要求，新增专业可在2020年开始招生。

近日，教育部发布了关于2019年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知。根据公布结果，2019年度全国各高校新增备案本科专业1672个，新增审批本科专业181个，调整学位授予门类或修业年限专业47个，撤销本科专业367个。

其中，广东高校新增备案本科专业112个，新增审批本科专业8个，调整学位授予门类或修业年限专业1个，撤销本科专业17个，本科专业结构得到进一步优化。根据相关要求，新增专业可在2020年开始招生。

从广东省新增专业名单不难看出，广东高校主动在国家紧缺人才培养领域做加法，主动对接社会需求。

广州大学：

大力发展新工科、新经济专业

记者从广州大学了解到，该校材料科学与工程专业、人工智能专业获准新增。学校表示，此次获批增设两个新工科专业，工学专业在全部专业中的比例显著提升，将有效带动学科专业结构和学科体系的持续优化。

据了解，近年来广州大学大力调整优化学科结构，大力发展与新工科及新一代信息技术、人工智能和新技术、新材料等新经济相关的专业，2017年~2019年相继已新增了机器人工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全、生物制药等专业。

广东外语外贸大学：

国际化特色鲜明

广东外语外贸大学此次有希伯来语、克罗地亚语和国际组织与全球治理3个专业获批为2019年度新增本科专业。目前，该校共有包括28个外语语种的67个本科招生专业，是华南地区外语语种最多的高校，已形成了国际化特色鲜明、具有可持续发展潜力的学科专业体系。

学校透露，下一阶段将进一步优化专业设置，建立招生、培养、就业三联动的专业预警与动态调整机制，根据社会、行业和企业的需求以及专业招生、就业状况等及时对不符合学校和学院发展定位，以及达不到专业建设国家标准的专业进行“关停并转”。

广州大学松田学院：

主动适应社会发展需求

广州大学松田学院相关负责人表示，近年来广州大学松田学院主动适应社会发展需求，推进学科和专业建设，通过适应现代服务业人才需求去调整专业结构，优化专业布局，推动专业建设。据了解，松田学院目前已开设有相关的新闻学、视觉传达设计等相关专业。

广东财经大学：

培养复合型、应用型人才

广东财经大学方面，城市管理专业和大数据管理与应用专业获批成为新增专业。根据学校培养方案，两个新增专业标准学制为4年，授予管理学学士学位，都强调培养复合型、应用型人才。

校方表示，新增专业将有助于优化学校专业结构，进一步提升人才培养与广东经济社会发展的契合度。近年来，学校不断优化学科结构，通过整合、置换、撤并等手段，调整部分专业的学院归属，停办建设水平低、办学条件弱、社会需求少的专业，优化了专业布局。

仲恺农业工程学院：

面向社会发展趋势补人才缺口

仲恺农业工程学院新增机器人工程、数据科学与大数据、文化产业管理三个本科专业。

学校表示，新设的机器人工程专业主要面向国家智能制造发展战略和机器人科技发展趋势，培养具备扎实的机器人领域基础理论和专业知识以及较强工程实践能力，能够独立进行机器人设计、研究和创新的高素质工程技术人才。新开设数据科学与大数据技术专业则是对接大数据人才缺口的重要举措。文化产业管理专业将根据社会具体需求，同时结合本校特色及其所依托的地域文化资源优势，有针对性地培养文化产业管理人才，以期更好地服务广东经济社会发展。