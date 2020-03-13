“组团式”广东省高校春季校园网络招聘活动开始啦

根据计划安排，截至今年6月底，全省高校将面向2020届高校毕业生举办春季校园网络招聘活动200余场，涵盖了理工类、建筑类、设计类、师范类、IT类、医学、药学、卫生管理类、综合类、研究生专场等。

南方网讯（记者/刘倩）省教育厅从3月份开始，在广东省高等学校毕业生就业指导中心官网战“疫”专区开设专题，“组团式”开展广东省高校春季校园网络招聘活动，这是我省在疫情防控期间推出的13条助力高校毕业生就业的措施之一。根据计划安排，截至今年6月底，全省高校将面向2020届高校毕业生举办春季校园网络招聘活动200余场，涵盖了理工类、建筑类、设计类、师范类、IT类、医学、药学、卫生管理类、综合类、研究生专场等。

为做好这次活动，省教育厅统一部署，要求各高校认真做好春季网络招聘活动安排和宣传工作，充分发挥学校就业主体作用，深挖岗位资源，积极发动校企合作单位和校友企业资源，多渠道、多层面开展招聘活动。同时，在广东省大学生就业创业智慧服务平台对全省高校春季校园网络招聘活动详情和网站链接进行集中宣传展示，方便用人单位和高校毕业生一站式获取全省各高校活动信息，为毕业生营造良好的就业氛围，切实做好我省高校毕业生“稳就业”工作。

据悉，广东省大学生就业创业智慧服务平台还将为广大用人单位准备了50场各类主题大型公益网络招聘活动，目前，“木棉花暖”“广东省国有企业”“粤港澳大湾区人才推荐”专场正火热开展中。在此，广东省教育厅也诚邀各用人单位积极参与省级和校级的各类网络招聘活动，可通过“广东省高校毕业生就业指导中心”（http://job.gd.gov.cn点击智慧招聘栏目）官网和各校平台发布优质就业岗位，积极实行网上面试、网上签约、网上报到，适当延长招聘时间，推迟体检时间。

同时，希望各用人单位积极营造良好就业环境，严禁就业歧视，要坚持一视同仁和公平就业原则，对不同教育形式的高校毕业生提供平等就业机会，不得设置与职位要求无关的应聘条件。