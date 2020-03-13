满足“三大条件”可因地制宜开学复课

教育部有关负责人在回应何时开学这一问题时，提出开学要满足“三个条件”：一是疫情基本得到控制。所谓基本得到控制，是由国家来判定的，具体可能要精准到县一级的疫情防控情况。二是家长都认为，或者绝大多数同意现在开学是安全的。三是开学以后必要的防控物资和条件都是到位的。其中提到“要精准到县一级的疫情防控情况”，表明确定开学日期，要精准施策，因地制宜。

据报道，3月9日早上6点，青海省玉树藏族自治州第二民族高级中学的教师员工已全部到岗就位，校办公室主任在学校门口疏导工作。从这天开始，青海省内部分普通高中、中等职业学校开学。按青海省此前发布的开学信息，青海普通高中、中等职业学校原则上3月9日至13日陆续开学；初中学校原则上3月16日至20日陆续开学。

同日，教育部有关负责人在回应何时开学这一问题时，提出开学要满足“三个条件”：一是疫情基本得到控制。所谓基本得到控制，是由国家来判定的，具体可能要精准到县一级的疫情防控情况。二是家长都认为，或者绝大多数同意现在开学是安全的。三是开学以后必要的防控物资和条件都是到位的。其中提到“要精准到县一级的疫情防控情况”，表明确定开学日期，要精准施策，因地制宜。

青海能开学，正是因为满足了这三个条件。据报道，自2月6日起至今，该省连续32天无新增确诊病例和疑似病例。从2月21日最后两例新冠肺炎病例出院至今，青海省实现“三清零”（确诊病例治愈“清零”、密切接触者“清零”、所有疫点“清零”）。同时，当地对已经返青和即将返青的师生全部建立了“人盯人”管理台账，确保返青后落实14天隔离要求。此外，已有1054名医疗机构和疾控部门的专业人员进驻学校，就防护知识和技能等对教职员工开展培训，并帮助完善疫情处置预案。据报道，截至3月6日，青海省工信厅已向全省教育系统调拨口罩84万个、医用酒精36.03吨、消毒液75吨、额温枪855把。

近期，几乎每天都会有某地何时开学、中高考时间推迟之类的传言，教育部门一次次出来回应、辟谣。这种现象，在一定程度上反映出很多学生和家长焦虑等待开学、希望学习生活回到正轨的心情。虽然目前各地都在开展“停课不停学”在线教学，但部分学生并不适应，而且孩子居家学习需要照看，和父母上班有冲突。

然而，开学是急不出来的。我国疫情防控已经呈现持续向好的趋势，但不可轻易松懈。当前疫情输入性风险陡增，尤其是沿海地区的大城市，面临境外输入和复工复产人员流动的双重压力。因此，对疫情防控形势必须进行精确的研判，不能想当然。比如有家长称本地已经连续10多天没有确诊病例，其他省已经开学，便要求本地也尽快开学，这显然不是科学的判断。

一些学生、家长担心本省迟迟不开学会影响高考升学竞争。但实际情况是，我国高考录取方式是高校把招生计划分配到一省，由全省符合高考条件的考生竞争，和其他省关系不大，只要省内在开学时间上保持一致，对全省考生就是相对公平的。而由于中考在很多省是在地级市统一考试、录取（甚至在县域范围内进行），只要全市初三统一开学，也不会影响到中考录取。

因此，就何时开学这一问题，需要有科学的态度和认识。各地要精准施策，不能已经可确保学生安全却迟迟不开学，也不能还没有满足开学条件就贸然开学。学生、家长应保持心态平衡，不要轻信谣言，徒增焦虑。只要防控不松懈，开学日在各地都会早一点到来。

（作者：熊丙奇，系21世纪教育研究院副院长）