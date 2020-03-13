教育部：原则上2020年高考前不组织艺考类现场校考

2020年全国艺术类专业报名人数预计为115万，前一段时间受新冠肺炎疫情影响，有关高校均推迟了艺术类专业校考工作。

3月12日，教育部召开视频会议部署2020年艺术类专业招生考试工作，要求各地各高校深入学习贯彻习近平总书记关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作的重要讲话和系列重要指示精神，采取有效举措，切实做好今年艺术类专业招生考试工作。教育部党组成员、副部长翁铁慧出席会议并讲话。

会议指出，2020年全国艺术类专业报名人数预计为115万，前一段时间受新冠肺炎疫情影响，有关高校均推迟了艺术类专业校考工作。当前疫情防控形势逐步向好，疫情防控斗争进入关键阶段。各地各高校要统筹推进疫情防控和招生考试工作，继续坚持把考生和考试工作人员的生命安全和身体健康放在第一位，为防止校考引发大规模的人员流动和聚集，原则上2020年高考前不组织现场校考。

会议明确，有关高校要结合不同专业人才选拔的特点，本着注重科学、严守公平、切实可行、保证安全的原则，科学制订校考工作方案，稳妥组织实施，切实保证人才选拔质量。高校要科学研究论证后，要尽可能减少校考专业范围。对于确须组织校考的专业，在确保公平、公正的前提下，鼓励高校采取考生提交作品、网上视频面试等非现场考核方式进行考核。对于专业性强且拟继续组织校考的高校，鼓励先通过提交作品、网上视频面试等非现场考核方式对报名考生进行初选，在高考后再组织现场校考。有关高校要为农村和贫困地区等不具备条件的考生提供参加考试的兜底条件保障。具体方案由高校自主确定。所有艺术类考生均须参加全国统一高考，由高校根据考生艺术专业课成绩和高考文化课成绩，择优录取。

会议强调，各地各高校要严守招生考试的公平底线。各地教育部门要会同卫生健康、公安等部门，加强对相关高校在本地考试组织工作的统筹管理。有关高校要完善制度措施，确保考试方式调整不影响人才选拔的公平性和科学性。高校要严格规范对评委的选聘、培训和监督，逐一签订利益关系者回避责任书，严格规范测试程序，考试过程要全程录音录像。

会议要求，各地各高校要精心做好宣传解读工作，省级招生考试机构要积极宣传相关考试和录取政策，高校要及时发布招生简章和相关考试时间安排，让考生和家长充分知晓。教育部将从3月16日起，专门在教育部“阳光高考信息平台”（https://gaokao.chsi.com.cn）上举办为期一个月的“2020年全国普通高校艺术类专业招生网上咨询活动”，组织所有开展艺术类专业招生的高校参加。考生可通过访问“阳光高考信息平台”网页及微信公众号进行咨询，届时高校将安排专人解答考生关心的问题。