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线上“云招聘”受企业青睐

2020-03-13 08:29 来源：南方日报 郭苏莹 宾红霞 周甫琦
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　　南方日报讯 （记者/郭苏莹 宾红霞 周甫琦）“你好，请先进行2分钟的自我介绍。”“应聘这份工作你的优势是什么？”近日，一场线上的“云”面试在广东奥飞数据科技股份有限公司进行。疫情防控期间，这种“云”招聘的方式受到不少企业青睐。

　　返岗复工遇难题，“点对点”就业大巴开往扶贫地区；线下招聘取消了，校园“猎手”搭桥，云职位“上新”了……春节过后，正是就业市场招聘的“黄金期”。11日，记者获悉，应对疫情下招聘季，广州返岗复工、招聘以特别的方式进行着，组成开往春天的就业列车。

　　“广州天气好，环境也好，我上班了，心里终于踏实了。”代青贵是广州天河就业扶贫返岗专车的首批乘客，3月1日，他和75名贵州大方、纳雍籍的务工人员，乘坐天河区人社局的返岗专车，在历经18个小时的车程后抵达天河东圃客运站，开始一年的就业“春耕”。

　　数据显示，截至3月6日，广州市已集中接返超过98批次7100余名外地务工人员，服务企业约700家。而根据约2万家网上调查企业数据样本，已复工企业的员工返岗率为88.43%。

　　每年春季都是招聘求职的高峰期。今年受新冠肺炎疫情影响，大型线下招聘会等活动暂停。防疫期间，不少人力资源企业推出视频面试招聘工具，帮助企业和求职者“云”对接，既解决企业招工问题，又避免线下接触，实现安全面试。

　　“以前，线上招聘仅占三成，而现在，线上招聘几乎是100%。我们从线下转线上，搭建校园应届生与企业的对接平台，这种形式更精准也更灵活，对于企业来说，线上招聘成本较低，相信会成为未来趋势。”广州校伯乐信息科技有限公司运营负责人吴伟添说。

　　“校园招聘开始了，但很多学校都没开学，我们还担心招不到人。没想到3月8日上午刚发布需求，下午2点半就收到一大波简历。”广州一家软件公司人力资源部负责人李先生忙于筛选简历，他计划等简历筛选完毕，这两天就启动视频面试。

　　“春招期间，企业有需求，学生有求职意向，但是因为还没开学，需求难以对接。”吴伟添说，作为人力资源企业，公司在全国近百所211、985高校分布了“校园猎手”，创新将学校人员发展为招聘网格中的“猎头”，实现需求精准对接，搭建了“云春招”的桥梁。通过“校园猎手”发布点对点的招聘信息，收到了较好效果。

　　“相比于现场面试，线上招聘快捷、灵活、时间及费用成本低且更切合95后、00后的使用习惯。”华南理工大学工商管理学院教授、广东省人才开发与管理研究会会长刘善仕表示，视频面试会较疫情前得到更多企业的青睐，其所依赖的平台、借助的在线测评工具都会得到更大程度的开发和使用。

编辑： 罗予岐

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