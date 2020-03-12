广东高校 就业服务不打烊

广东省教育厅等六部门推出为期4个月的“木棉花暖”广东高校毕业生大型公益网络招聘活动，广东多所高校也采取各种措施帮助毕业生找工作。近日，记者采访了多所高校，且看他们在特殊时期如何实现“就业服务不打烊”。

疫情之下，校园宣讲会、线下招聘会统统变成了线上招聘会。广东省教育厅等六部门推出为期4个月的“木棉花暖”广东高校毕业生大型公益网络招聘活动，广东多所高校也采取各种措施帮助毕业生找工作。近日，记者采访了多所高校，且看他们在特殊时期如何实现“就业服务不打烊”。

一直以来，毕业生找工作都离不开线下招聘会。比如，企业会到校园举行宣讲会，高校也会举办多场大型的线下招聘会。由于疫情的出现，广东省暂停了2020届普通高校毕业生系列供需见面活动的现场活动，原计划于2020年2月1日后开展的8场现场活动全部转为线上招聘形式进行，各高校将校园招聘活动也全部转至线上开展。广东省教育厅明确，线下招聘活动具体恢复时间需要以国家和广东省委省政府对疫情防控工作的最新通知为准。

预计2020年广东有60.3万毕业生，线下招聘会全部转为线上

根据2月20日广东省教育厅发布的《2019年广东省高校毕业生就业质量年度报告》，从近5年的毕业生规模看，广东省实际参加就业的毕业生人数总体呈上升的态势，规模逐年扩大，从2015年的49.35万增加到2019年的53.92 万，预计2020年毕业生有60.3万人。《报告》指出，加上择业期内二次择业和外省来粤求职的毕业生，就业总量巨大，形势依然严峻。

无疑，疫情更给2020年毕业生的就业蒙上了一层阴影。记者从广东某高校获悉，该校旅游专业有学生本来已经在2019年与用人单位谈妥了就业的事情，但疫情发生后，旅游行业深受打击，毕业生又不得不另外找工作。

帮助毕业生就业打出“组合拳”

为了帮助毕业生在疫情防控期间顺利就业，教育部推出了全天候网上校园招聘服务，每天24小时、全年365天服务不打烊。教育部还与社会招聘网站合作，遴选了5家规模大、岗位与毕业生匹配度高的企业，开辟校园招聘专区，免费为大学毕业生提供高质量服务。

今年2月，广东省教育厅也从毕业生招聘、就业服务等方面推出13条积极措施，包括在线上开展广东省2020届普通高校毕业生系列供需见面活动。广东省教育厅联合省工信厅、省人社厅、省卫健委、省退役军人事务厅、省国资委，依托“广东省大学生就业创业智慧服务平台”，于3月1日至6月30日举办“木棉花暖”广东高校毕业生大型公益网络招聘活动（为期4个月），充分发挥政府相关职能部门作用，助推广东省高校毕业生顺利就业。

此外，广东省教育厅还组织高校开展“组团式”校园网络招聘活动，鼓励高校发动校内外企业资源，激发二级院系主动性，多渠道、多层面开展活动，深挖就业岗位。

根据广东省教育厅2月底发布的信息，广东省2020届高校毕业生均在平台绑定个人信息并提交电子简历（岗位需求），已有1.2万余家用人单位在平台注册并发布了面向2020届毕业生的就业岗位信息，已通过平台匹配推荐岗位近40万个，有4.5万毕业生在平台完成了在线就业协议签订。

拓宽升学渠道也有助于减缓就业压力。2月28日，国务院联防联控机制相关政策发布会上，教育部副部长翁铁慧透露，今年硕士研究生招生规模可能比去年增加18.9万，扩大普通高校专升本规模争取同比增加32.2万。

发动学院、教师联系提供就业岗位

最近，广州大学建筑学院风景园林专业应届毕业生方圳彬在网上面试了3家企业。上学期他由于在实习，只参加了一场招聘会，本来想着春招的时候好好找工作，谁知道疫情来了。

“一开始比较慌，总想着很多公司会不会倒闭、缩招了，或者担忧接触招聘会的途径会不会少了。”方圳彬说，后来他看到教育部、教育厅、学校、学院都在关注就业，也通过学院组织的微信线上招聘会面试了几家企业，才慢慢放下心来。

“面试了几家单位后，我感觉比线下方便多了，在手机上滚动一下就能看到企业。可能刚开始唯一有点不适应的就是视频面试，毕竟不如面对面可以看到肢体语言等细节。”方圳彬说，不过他个人比较擅长沟通交流，面试一两家后，就比较熟悉了，也会跟同学分享经验。

广州大学招生就业处副处长谭启亮告诉记者，今年该校有本科毕业生7100多名。2月中旬，他们就已经委托第三方对2020届毕业生进行调查，摸清疫情下毕业生就业情况。3月，他们还会举行多场线上招聘会。对校内二级学院，广州大学还推出了“五个一”工程，即实行就业工作“一把手”工程、启动一项毕业生状况调查工作、组织一系列专业网络招聘活动、发动教师至少参与一次推荐帮扶活动，开展一系列关心毕业生就业的咨询辅导活动，形成“人人关心就业，人人参与就业，人人指导就业”的局面。“通过这几项举措，我们希望学院能全员动起来，有效缓解疫情对就业工作的影响。”谭启亮说。

“一对一”辅导学生面试技巧

华南师范大学则创新开展“空中宣讲”和“空中双选”招聘活动，一站式完成在线宣讲、在线笔试、在线面试等流程，为用人单位和毕业生搭建“线上桥梁”，让毕业生“不见面也能应聘、签约”，做到战“疫”求职两不误，实现“无接触”式招聘。

2月28日，华南师范大学2020届毕业生春季“空中双选会”在云就业平台举办，1699人通过视频面试和简历筛选达成意向。当天，在空中双选会上，215家企业线上参会，提供招聘岗位数766个，招聘需求人数16043人。截至当日17时，“入场”参加网络视频双选会学生达6200余人，向参会企业投出简历14656份，1699人通过视频面试和简历筛选达成意向。

华南师范大学学工部副部长李卫东说，除了举行“云双选会”外，华师还着力打造了一批就业网络精品课程。深入分析疫情对毕业生求职就业影响，了解毕业生最迫切需求的就业知识，选推一批优质就业指导、职业规划服务项目，教学内容包含就业信息搜索、求职心理调适、简历写作、面试技巧、能力提升、自我认知等，引导毕业生在辅导员和就业指导中心教师指导下学习，了解和掌握当前的就业形势以及相关的国家政策、法律、法规，客观认识和评价自己，熟悉并掌握就业方法和技巧。

与此同时，李卫东说，华师还提供了“一对一”个性化咨询，为毕业生提供就业指导、职业规划咨询，就业工作人员实行线上值班制度，毕业生如果有就业问题可以通过预约辅导员及就业指导中心教师进行线上咨询与电话辅导。

李卫东说，很多学生有才华，但没有展现出来也不行。因此，华师还安排了企业HR作为校外导师给学生讲解面试技巧。“线上面试跟线下面试毕竟不一样，语速要怎么调整，如何凝练自己的亮点，我们还会告诉学生如何选择通信工具、面试环境。”

网上应聘要注意什么？HR有这些建议

高新兴科技集团股份有限公司招聘主管王培新说，他们公司以往在全国各地都安排了宣讲会，今年则全面改为线上招聘。目前，公司已经在全国报名了60多场招聘会。在广东，他们也已经参与了几场线上招聘会。

通过这几次网上招聘，王培新从HR的角度对应聘的学子提出了一些实用的建议：

第一，要保障好心态。他说，因为疫情影响，有些单位可能会减少招聘名额，但学生要保持积极乐观的心态去找工作，长远来看，随着疫情逐步结束，企业的用工需求还是会很旺盛的。

第二，时刻关注招聘信息，准备好自己的简历等资料。

第三，即使在家里视频面试，也要保持良好形象。他强调，不要刚睡醒就蓬头垢面去面试，要自信，不要扭扭捏捏。如果还没有自信，可以找老师、同学进行模拟演练，也可以上网课学习一些面试技巧，还可以向师兄师姐求教经验。

第四，每场面试后要不吝于跟HR沟通面试中的不足。