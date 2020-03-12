海珠率先启用“校园健康码”私人订制

恢复开学后，全区学生及教职员工都需凭有效的“健康码”方可进入校园，为校园防疫筑牢第一道防线。

记者近日从海珠区教育局获悉，该区于2月21日在全市率先开发启用“校园健康码”，将繁琐复杂的各类统计,如健康数据统计、疫情排查等整合到“校园健康码”线上平台，发挥平台线上采集、按时提醒、一键汇总、综合分析等功能，生成个人专属“健康码”。恢复开学后，全区学生及教职员工都需凭有效的“健康码”方可进入校园，为校园防疫筑牢第一道防线。

“校园健康码”私人订制

据介绍，“校园健康码”线上平台依托企业微信，以互联网串起“局、校、班、家”，实现四级互联。 目前，“校园健康码”线上平台已制定了统一健康数据调查表，并每天定时向全区学校、教师、家长统一发送填报指令，通过线上的一人一表、一日一报、一人一档上报数据，并具有按时催填、一键汇总、一键上传的功能。

海珠区教育局相关负责人表示，在正式开学前，“校园健康码”线上平台将结合全国、省、市卫健委、教育局等上级部门的标准，把收集到的每个学生的疫情防控数据（开学前14天或更长）进行汇总整合，并为每个学生生成一个唯一的“校园健康码”。学校可从健康码的颜色分辨学生健康情况，并以此作为学生能否正常返校上课的参考标准。此举一是有利于学校快速预计和分析开学的各种情况；二是减轻了教师和学生家长的负担，减免了线下填报的各种手续；三是学生健康电子档案快速形成后，真正实现“一人一案”，也更利于数据的存档和分析运用。

“防疫大数据”助力精准决策

为了真正实现通过对大数据的分析研判，科学精准做好防疫工作决策，海珠区教育局以疫情防控健康数据调查表的全区数据、“绿黄红”健康码的全区分析数据、疫情防控物资的全区数据为统计维度，实时监测区内各中小学和幼儿园的疫情防控数据。这些实时数据为海珠区教育局指导开展疫情防控工作提供了完备的数据分析基础。

自“校园健康码”工作启动以来，截至3月5日，该区的18万学生家长、1.6万教师都进行每日健康码数据填报，实现了对师生健康全覆盖与精准跟踪。全区师生完成率已超过99%，师生健康跟踪率为100%。