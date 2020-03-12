哪些网课值得看？佛山：名校长陆续上线推荐

佛山热门南方号“佛山大课堂”推出“名校长荐课”栏目，邀请佛山市第一中学校长谭根林、佛山市南海区石门中学校长李卫东等佛山一批名校长上线推荐精品课程，让广大学子可以“零距离”走进佛山名校名师网课进行学习，广受家长和学生好评。

3月9日，佛山中小学校进入线上教育新一周的学习。佛山热门南方号“佛山大课堂”推出“名校长荐课”栏目，邀请佛山市第一中学校长谭根林、佛山市南海区石门中学校长李卫东等佛山一批名校长上线推荐精品课程，让广大学子可以“零距离”走进佛山名校名师网课进行学习，广受家长和学生好评。

目前该栏目推出的名校长推荐课程均覆盖语数英等几大主要学科，推荐课程包括语文、英语写作技巧、解析几何问题的几何本质探究、函数的单调性与导数讲解、英式英语与美式英语辨析、法拉第电磁感应定律、中国地形知识等多方面内容。

新冠肺炎疫情期间，不少老师抓住现实题材进行授课讲解。作为禅城区优秀教师、名班主任，佛山一中教师李要鹏带来的课程《民主与监督：守望公共家园》从本地区本校实际出发，将抗疫阻击战中的生动素材运用到思想政治课程教学当中。

李要鹏老师的课将思政小课堂和社会大课堂相结合，让学生感受时代精神的强大力量。佛山一中一直坚持‘规范与个性共存，科学与人文并举’，希望推荐的这些课程可以帮助学生们更好地培育人文素养和时代担当意识。”谭根林说。

为保证新学期教育教学进度，广东省教育厅与南方报业传媒集团合作打造南方+云学校，佛山市、区教育局也联合南方日报佛山新闻部推出佛山名校名师精品课程，超500节课程已经登陆南方+，向所有学子开放共享。接下来，顺德一中、石门实验学校、南海实验中学、狮山实验学校、顺德区大良实验小学等多所佛山名校长将陆续上线作课程推荐。