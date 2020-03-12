高三“云”月考 家长好入戏

20个班，900多名学生宅家参加考试，由老师线上监考，家长们线下监考。不少仪式感满满的家长把家里布置得跟真实的考场一样，甚至还有家长制作了横幅。让人忍俊不禁的背后，是父母给孩子的最强后援。

3月7日和3月8日，广东实验中学高三年级利用周末举行了月考，检测学生们这一个月以来在线复习的情况。20个班，900多名学生宅家参加考试，由老师线上监考，家长们线下监考。不少仪式感满满的家长把家里布置得跟真实的考场一样，甚至还有家长制作了横幅。让人忍俊不禁的背后，是父母给孩子的最强后援。

月考前一天晚上，当高三家长们在群里晒出考场布置后，老师们就震惊了。

按照学校的要求，家长们需要做的是：提前把试卷打印出来，做好试卷保密工作。

月考当天，提前25分钟进入腾讯会议，镜头对准考试学生，以便老师“云监考”。按照老师的指令，给孩子发卷、收卷，做好线下监考工作。老师还给家长发送了考场铃声和考场须知音频，供有条件的家长使用。

自制横幅、监考证、试卷封条

不料，家长们在此基础上，纷纷“加戏”。许多家长找来牛皮信封把试卷封好，还专门打印了“假可乱真”的“广东实验中学2020届高三级线上考试试卷封条”，并盖上了红印。简陋一点的，也制作了手写封条。高三（8）班张鼎言的家长更加投入，在接到考试通知后，张鼎言妈妈立刻找了广告公司制作了“考点横幅”，郑重其事地挂在了墙壁上。

孩子考试的书桌上放置了一块小黑板，写下了当场考试的科目和时间。家长还自制了监考证，自称“007”号监考员。

还有家长为孩子准备了考场专用草稿纸。

考试操作全部模拟高考

高三（8）班班主任陈洁老师介绍，这次月考每科考试的时间与高考一致。第一天上午考语文，下午考数学。第二天上午考综合，下午考英语。家长们的操作则进一步加强了“仿真”程度。许多家长要求孩子们提前进入“考场”坐着，身份证要摆在桌子上供“监考员”查验。水杯和文具袋也放在桌子上，必须透明。对于爸爸妈妈们的“入戏”，孩子们都表示既惊喜又好笑。张鼎言笑称，看到爸爸妈妈如此布置“考场”，瞬间有了“紧张感”，即使是在家考试，也丝毫不敢怠慢，认认真真答题，就像真的高考一样。做到“平时如战时，战时如平时”。特殊的日子里，高三学子们没有松懈，把这段时间的“不容易”，变成了“有意义”。