疫情检验金融线上服务！广东新增这个专业有望精准助力

近日，教育部下发《关于公布2019年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知》，广东金融学院、深圳大学和中山大学新华学院等三所高校新增金融科技专业。这是广东高校新增的首批金融科技专业，吸引了不少关注度。

近日，教育部下发《关于公布2019年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知》，广东金融学院、深圳大学和中山大学新华学院等三所高校新增金融科技专业。这是广东高校新增的首批金融科技专业，吸引了不少关注度。

记者了解到，金融科技已经成为金融行业的重点发展领域，高校新增金融科技专业有利于为该领域定向精准输出人才，为金融行业提供专业的咨询和建议，更好地服务经济社会发展。

金融行业加快布局线上服务

新冠肺炎疫情暴发期间，多家银行推出线上服务，借力金融科技与企业和投资者共渡难关。

如平安银行推出“在家办”服务平台，实现线上快速办理金融业务，足不出户就能通过平安口袋银行APP办理开户、转账、还款、投资、理财等多项金融服务。浙商银行通过医疗健康服务平台，为瑞康医药上游企业和下游医院、药店等客户提供全面、有针对性的服务。

疫情是检验金融科技发展水平的一个契机，倒逼行业迅速作出回应。事实上，金融科技早已列入社会经济发展的重点关注领域。近日，由中国银行业协会联合普华永道发布《中国银行家调查报告（2019）》显示，银行家最为关注的金融领域热点问题是金融科技和普惠金融。同时报告还指出，银行正在积极拥抱金融科技，并将持续加大金融科技投入。

2019年，是金融科技进入发展快车道的一年。有行业专家表示，中国银行业通过发展线上金融服务，起到了降低成本、增加用户黏性的作用，为整个行业带来了广阔的应用场景。与此同时，金融科技的快速应用也在增加风险复杂性和跨界传导，给银行和监管系统带来更多的挑战，需要高校、金融行业和监管机构多方合力共同应对。

对于未来金融科技的科研和应用发展的趋势，广东金融学院华南创新金融研究院院长唐松非常看好。据他介绍，目前这个趋势呈现出两个特点，即学界对于人工智能领域与金融领域的交叉研究热度的持续上升，高校与金融机构的产教融合越来越紧密。唐松说，有效推进基础理论协同创新，通过产教融合，倒逼高校加快金融科技方向的课程资源建设和人才培养，显得非常关键。

培养“金融+互联网”思维人才

近日，随着疫情的逐步缓和，国内大型银行机构新一轮招聘已经悄然启动，挂出的多数职位都与科技有关。如交通银行近日挂出100多个金融科技相关岗位，招聘部门涉及总行金融科技部、软件开发中心和数据中心，招聘岗位包括大数据工程师、AI工程师、分布式云计算研发专家和IT系统管理专家等。

金融科技在重塑行业的过程中，必然带来人才需求量的大幅提升。此次广东首批高校获批新增金融科技专业，就是对此的回应。教育部每年2-3月都会公布上一年度高校本科专业备案和审批结果，专业的调整往往集中反映了社会经济发展的趋势。

教育部指出，专业动态调整实际上是高校通过宏观的就业形势、行业趋势和政策导向，协助做好专业布局的过程。

近年来，广东金融学院作为华南地区唯一的金融特色高校，在金融科技领域持续发力，推进特色鲜明应用型高校建设。该校在平台建设与创新能力、产教融合支撑人才培养、成果转化与社会贡献等方面成果斐然，为新专业建设奠定了良好的发展基础。记者从广东金融学院了解到，金融科技专业将设在经济贸易学院，并于今年开始招生，学制四年，本科生入学并通过修业考核后将授予经济学学士学位。

“金融科技人才既需要掌握金融学的相关概念和理论基础等金融业务知识，同时还需要具有互联网思维，对新兴技术有全面和深度的了解。”唐松在人才培养方面已经有所构思，他说，学生通过金融科技专业学习后，要实现四个目标：掌握金融科技工具、熟悉人工智能在金融领域的算法、嵌入金融大数据思维、拥有解决金融行业科技应用问题的能力。

【记者】杜玮淦

【通讯员】陈学文