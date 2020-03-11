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自主学习能力为青少年成长赋能

2020-03-11 08:59 来源：中国教育报 张贵勇
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　　受疫情影响，尽管全国学校当下仍未开学，但广大中小学生均停课不停学，采取多种形式让时间不虚度、学习不掉线。疫情限制的只是他们的户外活动，束缚不住他们对知识的向往和对成长的渴望。

　　但从现实来看，一些在线的教与学并未取得非常理想的效果。《法制日报》日前就指出，“有学生在社交媒体平台反映，家中缺乏学习氛围，而且长时间盯着屏幕，眼睛容易疲劳，状态不好，学习效率大打折扣”。这看似学生个人的感受，其实具有一定的普遍性。有专家给出解决之策，即大众媒体在疫情期间，要发挥积极作用，给学生提供一些学习方法，尤其是帮助学生提升自主学习能力。

　　在当前的特殊时期，学校无法开展正常教学，让学生自主学习便成为一种必然选择。但要达成共识的是，自主学习并非只让孩子自己学，父母不管不问，抑或老师单纯布置作业让学生做。自主学习有着内在的科学体系，是与传统的接受学习相对应的一种学习方式，学生是学习的主体，自主规划学习目标、学习进度，且能选用适合的学习平台或方式，如阅读、听书、研究、观察、实践等手段，使知识与技能、情感与价值观均得到升华。

　　相对来说，基础教育阶段的学生最需要练就的是自主学习能力，尤其是利用互联网教育资源进行学习的能力。《光明日报》近日刊发署名文章，其中就论及“与面授课堂相比，在线学习为学习者提供同步和异步等不同学习方式，打破了学习活动在空间上的一致性，使学习更具个性”。因此，让疫情期间孩子的学习更有效率、更为持久，家庭和学校都要花心思下力气培养学生的自主学习能力，这样既最大限度不耽误疫情结束后正常的学校教学进度，也让学生学有所获，不辜负大好光阴，实现真正意义上的弯道超车。

　　但自主学习能力并不容易练成，需要从小磨炼，在不断试错中提升。之于家长，与其做孩子学习的旁观者、监督者、批评者，不如做一个共学者、参与者、辅助者，加入孩子的学习过程，与之共同研究解决有趣的现实问题。无论是做一些小发明小创造，还是玩一些小探究小游戏，都有助于让孩子爱上学习，发现学习的门道。之于学校，则重在转变应试思维，让教学丰富多元。就像华东师范大学面向全校学生发起的劳动实践体验活动那样，倡导学子居家开展各类创造性劳动实践活动，或者向家人学习一门家乡特色的手艺，或者学会制作一件家乡特色的物件，以短视频、图片、绘画等形式呈现出来，进而传承劳动文化、提升劳动素养。同时，学校不妨多发挥自身优势，引导学生建立学习共同体。眼下虽然学生不能聚在一起，但借助远程连线，集思广益，协力研究现实问题，势必能全面提升他们的自主学习能力。

　　此次疫情为全面反思和推进自主学习提供了一个契机。自主学习不是嘴上说说，也并非空中楼阁，其本质上是一种核心素养，是学生综合能力的反映，制订计划并严格按照计划开展学习、树立目标意识、确定学习范围、营造学习环境、自我检查反省等，都考验着孩子的自立性、自为性和自律性，也考验着家庭与学校的教育成果。

　　孩子的自主学习能力，始终是父母的心事、家庭的大事，也是学校教育的重点。但学习说到底是孩子自己的事，当教育教学朝着培养学生自主学习能力的方向努力，孩子有了明确的学习目标、学习计划，知道哪一种学习方式更适合自己、如何评价自己的学习效果，就能一点点走上轨道，找到学习的动力、信心与成就感，并终身受益。与那些缺乏规划、整天打游戏的孩子相比，与那些缺乏主动性、认为完成作业即万事大吉的孩子相比，有目标、有行动、有自主学习能力的孩子显然更有前途。

　　自主学习能力还牵涉着孩子的自我管理、生涯规划等能力，彼此相辅相成，相互促进，是水涨船高的关系，甚至还会反哺孩子的情感发育，助力其更清楚地认识事物，对自我、社会、国家有更深理解，进而准确校正自己的行为，正确看待学习与生活、理想与现实、中国与世界的关系。而做到这一点，将有更多论文诞生在大地上，将有更多孩子坚定为国家为民族奋斗终身的信念，中国教育的未来也将变得更加美好。

编辑： 罗予岐

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