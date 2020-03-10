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粤鼓励设2—3岁托幼班

2020-03-10 08:57 来源：南方日报 陈伊纯 钟哲
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　　日前，广东省政府办公厅公布了《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的实施意见》（以下简称《意见》），明确指出将大力推进我省3岁以下婴幼儿的照护服务发展。

　　鼓励用人单位实施远程办公等措施

　　在对家庭婴幼儿的照护保障方面，《意见》提出，要积极探索试行与婴幼儿照护服务配套衔接的育儿假、产休假，鼓励用人单位采取灵活安排工作时间、减少工作时长、实施远程办公等措施，为家庭婴幼儿照护创造便利条件。

　　同时，用人单位应支持脱产照护婴幼儿的父母重返工作岗位，并为其提供信息服务、就业指导和职业技能培训。

　　为加强出生缺陷综合防治，提高出生人口素质，《意见》亦指出，要推进优生优育的全程服务。由各级妇幼保健院牵头建立科学育儿指导团队，通过入户指导、亲子活动、家长课堂等方式，为家长等人员传授婴幼儿早期发展的相关知识。

　　提供福利性婴幼儿照护服务

　　《意见》表示，将支持社会力量采取独资、合资、公办民营、民办公助等形式，参与婴幼儿照护服务设施改造和建设，并提供全日托、半日托、计时托、临时托等多样化选择。此外，鼓励机关、企事业单位、工业园区、学校等单位，采取单独或联合方式，在工作场所为职工提供福利性婴幼儿照护服务，有条件的可向附近居民开放，也可对妇女儿童活动中心等场所进行改造，提供非营利性的婴幼儿照护服务。

　　值得注意的是，《意见》明确支持幼儿园开设托班，招收2—3岁的幼儿。有关部门也会加大普惠性幼儿园政策扶持力度，鼓励公办和民办幼儿园通过改建、扩建等方式，增加托育资源供给。

编辑： 罗予岐

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