课在“云”上，暖在心间。汕头从细节入手，将扶贫助困与“云上课”保障服务结合起来，通过送书、送设备、送物资、送关怀等，以“一生一策”为学生们排忧解难，让教育的芬芳沁入学生之心。

疫情之下，“云上课”已成为大多数中小学生的日常。然而，对于贫困生和身在健康监测管理点接受医学观察的学生来说，“云上课”仍有诸多困难和不便。

为有序开展线上教育，汕头市教育局出台工作方案，要求全市各中小学校务必迅速开展困难家庭学生上网课情况摸排工作，及时帮助学生解决上网课的困难，确保不让一个孩子掉队。

课在“云”上，暖在心间。汕头从细节入手，将扶贫助困与“云上课”保障服务结合起来，通过送书、送设备、送物资、送关怀等，以“一生一策”为学生们排忧解难，让教育的芬芳沁入学生之心。

医学观察时期 也能线上学习

今年2月底，从外地返回汕头市澄海区的陈女士和两个孩子被送到莱芜片区健康监测管理点接受医学观察。入住当晚，她发现管理点内网络信号较差。由于担心耽误孩子学业，便将问题反映给工作人员。

没想到，第二天上午，工作人员就在她房门外安装了WIFI信号放大器，解决其小孩网上学习所需。“政府、学校和管理点都想尽办法，为孩子创造良好的学习环境和条件，非常感谢。”陈女士说。

连日来，澄海区各管理点采取多项措施，通过与电信、教育等部门沟通协作，确保学生线上教育网络畅通、教材及时到位。同时，为没有终端上网设备的学生提供平板电脑、台式电脑、智能手机等，解决所有学生线上教育设备设施问题，确保全部学生能够参与到线上教育。

“发现这里的一些设备和通信设施已经老化后，我们及时与电信部门沟通联系，确保网络畅通。学生如有学习用品和书籍需求，我们也会及时联系、及时提供。”莱芜片区健康监测管理点组长陈年发说。

除此之外，澄海区还在确保安全的情况下为学生送关怀。3月3日下午，澄海区教育局就组织各学校老师代表到各管理点为接受医学观察的学生送上教材、学习用品和口罩等物资。目前，该区41名接受医学观察的学生已全部顺利开展线上学习。

为有困难学生 送设备减费用

经过摸查，濠江区逾4万名学生中，共有78名学生因没有终端设备、有设备但未入网或没有接入有线电视等问题而无法参与线上教育。对此，濠江区教育局多管齐下，积极联动学校、社区居委会、企业，以“一生一策”为学生解决实际困难，保证学生正常开展线上教育。

三寮小学地处农村，学生大多来自三寮社区、河渡社区，部分是周边外来工的子女。他们的家长有的在外或在本地务工，有的以捕鱼为生，部分家长经济收入很低，有些贫困家庭因经济条件限制也很难承担网络设备的费用。

通过摸查，校方了解到有来自18个家庭的27位学生家中都是通过移动数据的流量上线看视频和接受辅导，费用非常高。学校也向中国移动公司争取到为18个家庭提供减免宽带安装费用的优惠，同时赠送并安装IPT网络电视设备，最大程度降低疫情对新学期教育教学工作的影响。

华附濠江实验学校在线上教育全面开展前，就对全校814名学生开展全方位摸查，重点关注29名家庭经济困难学生，通过实地走访、打电话等方式，了解学生们的实际困难，并及时解决，最大程度降低疫情对新学期教学工作的影响。

一方面，针对没有安装宽带的困难家庭，学校积极联系运营商为其提供减免宽带安装费用的优惠，已为10个学生家庭安装宽带；另一方面，针对缺乏手机、电脑等设备的家庭，学校行政人员亲自将设备送到学生家中，保证学生正常开展线上教育。一名学生由于家庭居住地方无法安装宽带，中国移动的工作人员还向公司申请，与学生的手机共享手机流量，极大减轻家庭上网课的流量费用压力。

澄海区同样把“一生一策”落实到学生心坎上。如澄海隆都中学经过仔细摸查，了解到该校有3位学生家庭经济比较困难，学生在家中不能正常学习网课。经过进一步了解，发现这3个家庭有多个孩子，而家中只有1部手机可供上网课，于是孩子们在家中不能同步进行学习。

区教育局、镇教育组领导获悉后，第一时间协同学校及新华书店工作人员上门为这3个困难家庭的学生送去平板电脑，并教会学生如何使用。

“平板电脑屏幕很大，看起来特别清楚，以后我们不用一部手机3个人轮流使用了，我再也不担心不能准时上课了。”获赠平板电脑的学生在自己的《网课感想》中表达了感谢之情。

滞留疫区师生 “云上课”不掉队

“亲爱的同学们，早上好，记得在班群上报健康信息。”“大家要养成热爱学习的好习惯，记得到班群签到。”在龙湖区下蓬中学的某班级群里，许琼、陈诚两位老师早早就忙碌起来，给学生编发信息。只不过，两位老师一位远在湖北省十堰县，另一位则在湖北省咸宁县。

尽管滞留至今无法返回学校，下蓬中学教育集团总校数名滞留湖北的老师却请缨，坚持给学生开通直播网课，一点也没因为距离而耽误工作。

许琼老师和陈诚老师是龙湖区教育局引进汕头任教的研究生，均为共产党员。疫情发生后，学校一直与他们保持密切线上联系，鼓励支持他们在家安心休息，做好防控措施。而在每天自觉向学校报告自身健康状况的同时，两位老师也请缨希望能够参加龙湖区教育网络平台的网课工作，承担所负责的汕头班级网络教学教育工作。

近段时间来，两位老师积极在家“备战”，为汕头学生上网课做准备：陈诚老师自制视频课件，为班里的学生作辅导，同时还坚持做好网上班主任的工作，除了每天提醒全班同学打卡填报健康情况外，还自觉做好班里湖北学籍学生的动态和安全监管，每天必询，每天必问，并为学生们开展心理疏导；许琼老师则把家里的小书桌变成了网课的直播间……

两位老师对教育事业的责任心，也是龙湖区“力争不让一个学生掉队”的缩影。笔者获悉，龙湖区教育局已为全区近10万中小学生提供托底线上教育，各校采取“因班而异”的模式，按照“一校一案、一班一策”，通过直播或录播，开始全面网课教学。尤其针对援助湖北的医护人员子女、滞留疫区的学生、困难家庭的学生，以及农村边远地区的留守学生，采取“一生一策”的托底式线上教育，确保不让一个学生掉队。

随父母滞留在湖北武汉的金珠小学三年级学生小陈，在近期就通过网课开始了新学期的课业，“纪校长在开学第一课就要求我们充分准备，学会自律、学会沟通、学会坚持，努力提升学习的效率和质量。特殊时期，特殊的学习，我们一定能战胜疫情。”

▶故事◀

一个少年郎的朴实愿望

“我好想去学校！”这是15岁的小邱在一张纸巾上写下的心声。小邱是华附濠江实验学校初一年级的学生，受疫情影响，在3月2日正式开始线上教育前，他和其他同学一样，已经开始了大半个月的“实战演练”。

但线上教育对小邱的家庭来说，显然有一定的难处。他是单亲家庭，母亲在家附近的度假村做服务员，姐姐在外打工，家里还有一个读六年级的妹妹也要上网课。这意味着，家里需要有2部手机，才能兼顾自己和妹妹的学习。

好在问题暂时得到解决，妈妈外出工作，把手机留在家里让他们上课，还有一部姐姐之前使用过的旧手机，勉强可以用。但解决了一个问题，另一个却又接踵而至：家里没装宽带，若兄妹俩同时上网课，需要耗费许多流量。这对经济并不宽裕的小邱家庭来说，是一个负担。

幸运的是，小邱和妹妹在线上教育开始前，就收到了来自学校和社会的“礼包”。由于居住地无法安装宽带，中国移动的工作人员决定向公司申请，与小邱母亲的手机共享手机流量，极大减轻他们家上网课的流量费用压力。

在位于东湖社区的某一座平房里，记者见到了小邱和他的妹妹，当天下午他们都正在家中上网课。低矮的平房里，摆着大床、沙发和桌子，杂物横七竖八地堆放在房间内，稍显杂乱。小邱和妹妹的学习之处，就只有一张大桌子，桌面上摆放了许多书籍和文具。

两个人都没有使用耳机，网课的声音此起彼伏，相互交织，但兄妹俩并没有被对方的声音所影响。小邱的妹妹正在学习英语课，伴随着课程中老师的发音，小邱妹妹偶尔跟读，声音非常小，似乎怕打扰了哥哥学习。

小邱观看的是历史课，只见他一边上着网课，一边做笔记。看到重点部分，他赶紧按下暂停键，在书本上做了注释。偶尔不小心错过老师讲解的内容，小邱将视频进度条往回拉，但网络时不时卡顿，页面显示“正在加载中”，小邱只能耐心等待。

记者观察到，小邱家的笔筒，是由易拉罐简易制作，还有一幅“小叮当”美术作品放在笔筒前。小邱说那是寒假的美术作业，他非常喜欢“小叮当”。桌上还有一张纸巾，上面写了很多字，其中有一句用红笔写下的“我好想去学校”尤其惹人注目。

字迹歪歪扭扭，但却是小邱近期的心声。“网课没办法跟老师互动，我还是喜欢在学校上课。”面对记者的采访，小邱坦言更想回到教室里，聆听老师现场讲课。随行家访的张老师告诉小邱，有任何困难，都可以第一时间拨打老师们的电话，请老师们帮助解决。懂事的小邱面带羞涩，低声地向老师说谢谢。

一节历史课结束后，小邱来到院子里休息。一个用钢筋制成的篮框高挂在院子里的铁门上，他拿出喜爱的篮球投篮。哐当一声，一个不标准的三分球入框，记者在小邱脸上，看到了少年郎无忧无虑的笑容。