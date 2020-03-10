一节10分钟网课录了30遍

在南方+云学校统计的3月2日至7日20节人气精品课中，不少深圳老师提供的课程备受欢迎。这些精品课程是怎么出炉的？网课背后又有哪些故事？

“我一个大学同学，17年没见面，突然有一天给我打电话说‘我儿子在上网课，我听到讲课老师的声音很熟，仔细看原来是老同学你呀。’那一刻我感受到网课的神奇。”深圳市龙华区龙华中心小学老师肖友花说。她和同事吴利珠共同推出的小学一年级语文课程《春夏秋冬》，连续多日进入南方+云学校“粤课堂”十大金课榜。

在南方+云学校统计的3月2日至7日20节人气精品课中，不少深圳老师提供的课程备受欢迎。这些精品课程是怎么出炉的？网课背后又有哪些故事？南方日报记者对此进行了深入采访。

刚开始“有些发愁”▶▷

一个翘舌音没发准都得重来

2月初接到录制网课的任务后，肖友花有些发愁。教书10多年、已是龙华区优秀教师的她，上课本身不是问题，难的是如何制作出一堂网络精品课。

不懂视频剪辑技术的她，原想着干脆省去这个麻烦，来个“一遍过”。但没想到，约10分钟的视频，她前后录了30遍，从晚上11时一直到凌晨2时30分许才完成，“一个翘舌音没发准，或者是手机、电脑出现响声，都得重新来过”。

在肖友花看来，好的网课不是将传统课堂直接搬上网络。上一堂精品网课，比线下课堂花的功夫要多得多：为了让视频中冬天的雪花有飘落之感，她找了20多张图才选定一张；为了让春夏秋冬几个字在课件中配色更美观，她试了大量的颜色。

为了录好网课，龙华区外国语学校语文老师戴素梅及其团队也花费了大量精力。“要吸引低龄段孩子的注意力，内容必须生动形象，素材选择得精益求精。”戴素梅在PPT中运用了大量图片和视频，为达到最佳效果，她不厌其烦地录了一遍又一遍。

龙华区桂花小学老师段怡讲授的心理健康课《我的恐惧小情绪》，也连续多日进入“粤课堂”十大金课榜。面对疫情，如何帮孩子做好心理防护？段怡用“熊来了”等趣味故事切入课程主题，让孩子们通过故事以及生活中的案例，来正确认识恐惧情绪，减缓负面影响。她还专门编了一首儿歌，教孩子们如何做好个人防护，受到学生们的喜欢。

龙华区教育科学研究院课程与教学部主任林日福介绍，龙华提供的网课同步教材，课程内容的系统性、逻辑性和完整性强，且每节精品课只有10多分钟，适合学生网络学习。该区教育部门早在2月初就组织区内名师牵头带领团队备课，教研部门也在网课备课、录制等多方面给予指导和培训，并严把网课质量关。

一名小学四年级学生家长陈女士反馈说，之所以青睐网课，是因为有名师、优课，且课程可以回放，对于重点难点内容，孩子可以随时重听、重学。

逐渐“掌握了技术”▶▷

推动教与学方式深度转变

“课程受关注，说明孩子们确实学到了东西。我的心理健康课能够帮他们解决现实中的问题，我很开心。”段怡说。

戴素梅告诉记者，通过网课，她赢得了更多家长的认可，“网课上课时，很多家长会陪孩子一起观看，讲的好，家长也会陶醉其中，表扬老师。”而对肖友花来说，自己的另一个收获就是熟练掌握了网课的制作技术。

但相比网课，不少老师表示更期待线下开学。肖友花说：“网课虽有优点，但较难实现深层次的情感交流，我更喜欢能够真实的拥抱孩子们。”戴素梅也认为，网课会少一些老师和学生间智慧火花的碰撞。

“如何用好在线教育，怎样通过网络开发更多课程资源，服务学生个性化成长，这是新的挑战。”在林日福看来，通过这次较大规模的线上教学，教师专业能力有所成长，未来也会更积极地拥抱互联网。

深圳市罗外教育集团总校长宁革也认为，云学校让教育人明白了开放办学、建设教育生态的重要性，也将促使教育人思考如何将互联网教育平台与学校面对面授课方式进行深度融合。

深圳市教育局局长陈秋明表示，深圳推动大规模的在线教育，除了贯彻“停课不停学”外，还希望利用此次机会，提升深圳教育信息化水平，推动教与学方式的深度转变。