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职业教育怎么学、怎么管

2020-03-10 08:57 来源：光明日报
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　　抗“疫”期间“停课不停学”，职业教育学校要从教学的本质和价值层面去设计“学什么”和“怎么学”，从管理的效率和效能层面去思考“管什么”和“怎么管”，从而形成一份在“停课不停学”时期，学校运行教育教学整体解决方案。

　　学什么和怎么学

　　当下的特殊时期，为我们确立了一个新的教育主题，就是教会学生在疫情肆虐时能够生存，停课不停学期间顺心生活，遭逢苦难时重新认识生命，突发公共事件时深刻理解人与自然、人与社会、人与自我的生态关系。

　　一是融入五种教育。

　　在设计学习内容时，在完成专业教育和职业素养教育的同时，要融入五种教育：

　　生命教育：通过灾难中的生命教育、现实中“生命保卫战”，让每一名学生尊重自然，敬畏生命，深刻领悟人与自然的和谐共生关系，深深懂得既要关注自己健康，更要保护公共卫生。

　　思政教育：通过每天现场直播的疫情防控阻击战，让学生看到重大灾难面前的中华民族精神，看到以举国之力控制疫情的决心和制度优势，看到公民道德的重要，看到逆行者的无畏，看到守望相助中的众志成城。

　　心理教育：面对不断发展的疫情所带来的焦虑、恐慌、烦闷、激愤等不良情绪，要加以科学引导，学会在灾难来临时保持内心的平静，在看似末路穷途时发现生机，在爬坡过坎时坚定信心，在危机四伏时小心谨慎。

　　劳动教育：在居家学习生活中，通过学做一道菜、为家长做一顿饭、收拾一次家庭卫生等家务活动，感受劳动成果，体验劳动带来的快乐，感悟劳动光荣、劳动创造一切。

　　信息素养教育：在告知学生不造谣、不信谣、不传谣的同时，给学生以科学素养和信息素养教育，告诉学生如何获取信息、辨别信息、支配信息、利用信息，培养自己的价值判断和常识判断能力。

　　二是每日精雕细刻。

　　针对未成年的中职学生，自主生活和自主学习有待于加强。通过每天“五个一”的安排，组织专业学习，帮助学生养成规律生活，拓展能力素养，身心健康成长。

　　组织一次晨会：交流对国事、家事、天下事的看法，引发思考；

　　开展一项运动：根据教师指导开展居家健身锻炼，提高身心健康水平；

　　学习一门专业特色课程：线上合作完成任务式学习项目，思考用专业知识解决实际问题；

　　学习一门职业素养课程：跨专业学习，培养就业创业能力；

　　观赏一部人文纪录片：增强家国情怀，积淀人文底蕴。

　　三是每周五个成果。

　　通过任务去驱动学习，通过成果去展现学习效果，让学生不仅学会学习，而且学会做事，让学习更加有价值，这也是职业教育的本质特征。

　　阅读一本书，并撰写读书笔记和读后感，提升学生深度思考能力；

　　学会一道菜，教师视频指导，学生居家实践，家长品尝评价，提高学生生活能力；

　　撰写一篇文章，引导学生关注时事，引发思考，学会表达；

　　制作一个短视频，学习用新媒体手段，提交学习成果，培养综合能力；

　　提交一个项目成果，通过课程学习，任务驱动，居家实践，形成项目成果。

　　四是坚持四个结合。

　　在“怎么学”方面，遵循“任务驱动”和“成果导向”原则，坚持四个结合：一是线上与线下相结合；二是过程与成果相结合；三是个人学习与团队学习相结合；四是专业学习与服务社会相结合。

　　各专业学生每天线上学习时间不超过4个小时，采用“线上视频课程学习+教师明确学习任务+团队视频会议讨论方案+线下自主实践+教师视频指导+成果产出+团队视频会议讨论收获”的混合式学习模式，完成学习任务，产出成果，激发学习的参与感、成就感、获得感。

　　 管什么和怎么管

　　停课不停学，对教师的学习能力是挑战，对学校的治理能力和管理水平也是重大考验。原有的组织架构、管理制度、评价手段、绩效考核都需要适应新的形势迅速调整，才能确保组织有序，运行顺畅，保障有力。

　　一是搭建管理平台，提高管理效率。

　　延期开学期间，学生不到校，教师居家开课，校长空守校园，原有的现场走动式管理失效。此时，必须要迅速确定网络平台，原则是平台要具备资源推送、在线直播、师生互动、数据管理评价等功能。同时着手开展教师培训，组织骨干老师录制线上课程，并结合已有的优质网络教学资源，引导学生进行学习。教学管理团队每天通过数据平台查看课程运行情况，对教学作出评价，在教师的绩效考核上给予反馈。

　　二是坚持成果导向，放大教育效能。

　　“做中学”是职业教育的基本规律之一，成果导向成为教学组织管理的特点。因此，建立以行动为导向的项目成果机制是职业教育质量保障的重要途径。各系按周设计任务，学生独立或合作，提交项目成果。同时，教学成果可以转化成面向社会的服务产品。例如，我校烹饪专业师生每天录制一道菜的制作视频，并通过平台发布，用专业技能服务百姓生活品质提升，得到热烈欢迎。电商专业学生为康陵村制作宣传材料，运营服务号，提供线上运营方案。学前教育学生结合附属幼儿园品格教育主题，通过讲绘本故事，制作公众号，向幼儿园家长推送。航空服务专业学生录制MV，传播正能量。大数据专业师生正研发数据平台，处理学校师生每日的健康数据，直接参与学校的疫情防控管理。

　　这种把学习成果通过网络向社会发布的教学管理模式，使教学不再局限于师生之间教与学的双方互动，而是与社会相沟通，接受市场的检验，发挥专业优势，为社会提供有价值的服务。

　　三是加强制度保障，重构校园生态。

　　因教育时空的变化，引发教与学关系的变化，“停课不停学”带来了教育改革的契机。对老师来说，是跨越时空地组织学生学习，是特殊时期给学生正确的引导，过健康正常的生活；对管理者来说，给教师搭建平台，建立机制，鼓励引导老师不断教学变革和创新；对学校来讲，要重构管理，如何构建云端学校的生态环境和运行模式。

　　此外，停课不停学期间，学生不在校，家长和班主任共同担负教育和管理学生的重任。学校要加强与家长的沟通，支持与配合家长当好指南针，指引孩子在多变环境中把握正确的方向；当好护身符，及时纠正孩子有可能伤害身心健康的行为；当好吸铁石，以自身的正能量去影响孩子勇敢面对复杂的形势。

　　疫情，无论是对国家，对社会，还是对每个人，都是重大灾难。但是对于教育，也许是一次改革的契机，是时候加快推进建设未来学校了。

　　作者：段福生（北京市昌平职业学校党支部书记、校长）

 

编辑： 罗予岐

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