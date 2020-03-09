华南理工学子为战疫一线医护人员子女爱心辅导

近日，华南理工大学学子收获一份特别的感谢——一位奋战在疫情防控一线的医生，将致谢华工向同学与费同学的话语写在了自己防护服的背后，以此来感谢华南理工大学给予一线医护人员的一份特殊关爱。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/赵春旭）近日，华南理工大学学子收获一份特别的感谢——一位奋战在疫情防控一线的医生，将致谢华工向同学与费同学的话语写在了自己防护服的背后，以此来感谢华南理工大学给予一线医护人员的一份特殊关爱。因在隔离工作病区工作不能回家，经华工医学院对接，十多天来，由两位华南理工学生志愿者为他的孩子进行线上辅导，让他在一线冲锋时不用再忧心孩子的学业。

这是华南理工大学发起的“远程支援一线医护人员”的爱心辅导行动，由该校团委组织的学生志愿者团队，为一线医护人员的子女义务辅导课程，解决“白衣战士”们的后顾之忧。

“您在前方战疫，后方我们帮您守护，我们一起，继续加油！”华南理工大学医学院辅导员司璇也隔空向战疫医护人员喊话。她表示，医护人员的反馈与感谢，也深深鼓舞了学生志愿者们。

韩晨曦是华南理工大学的大三学生，自2月9日以来，她开始担任二年级学生小兵的“线上老师”。“线上辅导有时要反复讲上两三次，才能把一个问题讲清楚。”虽然她做过家教，但线上辅导还是第一次，挑战不小。

“我们也是第一次做这样的活动，刚开始有些手忙脚乱，但一直在努力。”活动参与人之一幸旭说，“对于志愿者来说，只是利用空闲时间贡献一份微薄力量，可对于孩子们来说，他们能在学习的时候得到及时帮助。这样一想，我们每个人都变得有斗志了。”

据介绍，此次华南理工大学志愿者按需求为医护人员家属提供作业辅导、才艺指导和读书交流等线上志愿服务，并通过制定广泛动员、加强志愿者上岗培训、细化辅导方案、及时跟踪反馈等手段，确保为“最美逆行”的医护人员子女提供更好的服务内容与质量。

截至目前，华南理工大学报名的学生志愿者已近600位，已对广州、重庆等地区168名学生开启线上的“一对一”爱心公益教学。