中大新华开设相关公共卫生应急管理研究课程

中山大学新华学院健康学院教研团队正紧锣密鼓地围绕这次新冠肺炎疫情下的公共卫生应急管理开展相关研究。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/周旭毓 刘赟 刘英）这次新冠肺炎疫情是新中国成立以来传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件。目前，中山大学新华学院健康学院教研团队正紧锣密鼓地围绕这次新冠肺炎疫情下的公共卫生应急管理开展相关研究。

近年来，中山大学新华学院健康学院在复合型健康服务与管理专业人才培养过程中，高度重视公共卫生应急管理专业知识与能力的嵌入式、融合式培养，开设了《公共卫生危机与应急管理》专业课程，并邀请广东省公共卫生应急管理领域的资深专家开设专题讲座，拓展学术视野。学校更是以此次新冠肺炎疫情引起的防控与应急管理为切入点，进一步加强公共卫生应急管理知识与能力在人才培养中的重要作用。

据中山大学新华学院健康学院副院长周旭毓介绍，在健康学院成立之初就已将公共卫生应急管理作为学科建设的一个重要方向，开设健康服务与管理专业，并于2017年开始招生。该专业致力于培养系统掌握现代健康管理与健康服务的理论、方法，掌握健康促进、健康教育及健康评语与健康干预等专业技能，全面适应现代医学模式及推进实施“健康中国战略”所需的创新性复合型、应用型健康服务与管理专业人才。在该专业的人才培养方案中，开设了《公共卫生危机与应急管理》课程，旨在培养学生在应急管理系统、监测与报告、应急响应以及心理调控、舆论疏导等方面的知识与技能。在即将到来的2020年春季学期，王庭槐将在健康服务与管理专业的《公共卫生应急管理》课程中，领衔讲授开学第一堂课。

目前，中山大学新华学院健康学院在王庭槐校长的带领下，已围绕提升学生应对重大突发公共卫生应急事件的素养和能力，广泛开展了专业人才需求调研，进一步修订完善专业人才培养方案与课程体系。接下来，健康学院将在开设《公共卫生应急管理》、《健康教育》、《新媒体与健康传播》等专业课程的基础上，面向全校师生开设《传染病防治与公共卫生应急管理》公共课。课程将由王庭槐教授带领健康学院多位资深公共卫生领域专家授课，涵盖《初识公共卫生应急管理——从新冠肺炎回溯突发公共卫生事件》（王庭槐）、《突发传染病——如何正确应对》（龙宏纲/江沛）、《与危机共舞——透视公共卫生应急管理之道》（杨双玲）、《他山之石——国外公共卫生应急管理体系》（林爱华）、《流调与疾病防控体系建设——应对突发公共卫生事件的利剑》（陈维清）、《以防为先——全面提升健康素养和科学素养》（周旭毓）等内容，拟安排在全体师生返回学校后进行授课。

据悉，中山大学新华学院健康学院还参加了经济与贸易学院的省级特色重点学科——公共管理的相关教学与科研工作。该项目于2017年初正式启动，其“公共卫生危机应急与管理”子项目由王庭槐教授牵头。在该项目的驱动下，2019年秋季学期，学校首次在经济与贸易学院的三个专业中开设了《公共卫生危机与应急管理》选修课程。