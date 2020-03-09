中大新华师生翘首盼春 提笔为戈以文抗“疫”

中山大学新华学院师生肩负起时代赋予的使命与责任，做好抗击疫情的“守护者”、“修行者”和“识途者”。他们，也作为这一事件的亲历者，记录下了身边的战“疫”故事，书写出中华儿女在复兴之路上不屈不挠、愈战愈勇的民族精神……

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/刘赟 黄要）武新冠肺炎疫情爆发后，全国人民在党中央的坚强领导下，万众一心，坚决打赢这场没有硝烟的战“疫”。身披白色“战袍”的医护人员在前冲锋陷阵，无数“逆行”英雄奔赴疫区确保物资供应，城市建造者开动挖掘机用令世界赞叹的“中国速度”建造雷神山、火神山医院，村支书们用大喇叭为国家守好“基层堡垒”……

中山大学新华学院师生肩负起时代赋予的使命与责任，做好抗击疫情的“守护者”、“修行者”和“识途者”。他们，也作为这一事件的亲历者，记录下了身边的战“疫”故事，书写出中华儿女在复兴之路上不屈不挠、愈战愈勇的民族精神……

我们的家园，共同守护

人间处处有真情，真情时时暖人心。学校是立德树人的育花园，是青春激扬的象牙塔，也是提升自我的训练营。中大新华的全方位战“疫”行动温暖了每个中大新华学子的心，也让我感到十分自豪、有安全感。学校第一时间深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示和省委有关工作要求，结合校情实际，启动学校突发事件应急处置预案，成立疫情防控工作领导小组，对全体师生实行“日报告”、“零报告”制度，并且开放线上心理咨询通道，坚决打赢疫情防控阻击战，让每一位中大新华学子面对新冠肺炎疫情时重振信心、点燃希望。

——中国语言文学系 李玟琪同学

“iXH”为师生平安保驾护航

“生命重于泰山，疫情就是命令，防控就是责任”。为做好疫情防控相关工作，确保第一时间掌握学生每天的健康状况，学生需要每天在“iXH信息服务平台”微信小程序报平安。为更好地完成此项工作，时刻提醒同学们记得报平安，特制作系列海报进行宣传，希望同学们能够每天积极主动按时报平安。

我们现在是战时状态，防控疫情，没有旁观者。战“疫”必须最大限度地利用各方力量，我们也许不用做“逆行者”，但我们可以做好一名“坚守者”。请同学们记住，你们平凡的坚守同样伟大，谢谢你们。愿我们都安好，期待疫情早日结束，在校园里继续看到健康、快乐的你们。

——信息科学学院杨智云老师

疫情虽艰险，但战“疫”赋新生

殷忧启圣，多难兴邦。为防控新冠肺炎疫情，中国十四亿人全员出动，东西南北中全域覆盖。中华民族在每一次大灾难面前，都会涌现出勇于担当，敢为人先的英雄，这是民族和国家之大幸。让我们向奔赴和奋战在战“疫”一线的“最美逆行者”致敬，他们是中华民族的脊梁和英雄。

——马克思主义学院 张彦老师

守望中的倾诉

亲爱的母亲，我知道您病了。

曾在您的怀抱里纵情玩耍，曾在您的肩膀上肆意欢腾。

无论我怎样淘气，您都笑着抚摸着我的头，给予我爱的叮咛。

事到如今我才知道，美好的一切并不总是发生。

当可怕的病毒汹汹而来，当蛰伏的死神蠢蠢欲动。

您一如既往地挡在我的身前，郑重其事地叮嘱我不要妄动。

鲜血滴下面颊，伤痕刻上胸腹，

您依然坚毅向前，只是在负重之下走走停停。

看到您蹒跚的背影，我突然感觉自己长大了，

不再如过去一般懵懂。

守在家中，亦是支持抗“疫”大业。

保重自己，也是替您减轻负重。

当您好了，我仍会在您的怀中嬉戏，与您一起欢乐融融。

而现在，我愿坚定地站在您的背后，与您共跨岁月峥嵘。

——外国语学院 谢杭航老师

天下难事，必做于易；天下大事，必做于细

“天下难事，必做于易；天下大事，必做于细。”思想家老子的箴言恰到好处地展示了特殊的抗“疫”时期，每个岗位都抓好每一个细节的状态。大到全城封路，每个高速出入口都设立关卡，测体温通行；小到菜市场出入的人们也排起了长队，积极配合检查……这就是“做于易”和“做于细”，而这些“易”和“细”，也正是我们不能疏忽的地方。虽然行业不同，领域不同，但为了国家默默奉献的你们，都是城市英雄，致敬疫情前线最美“逆行”者！我坚信，待春暖花开时，你们定将凯旋！

——艺术设计与传媒学院 林婧如同学

凝聚大爱，同心抗“疫”

“积力之所举，则无不胜也；众智之所为，则无不成也”。四面八方的爱心款项、医疗物资、瓜果棉粮汇聚武汉，无数个正能量汇集成一则则温暖人心的新闻，在这冷峻无情的疫情中诠释着中国温度。如果说苦难是暗夜，那么众志成城的我们，便是汇聚成光的莹莹星火。

我希望，如期而至的不止是春天，还有抗疫前线每一位英雄！我相信，没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会来临！武汉加油，中国加油，我们与你守望相助！

——护理学院 张仕婷同学

砥砺前行，抗“疫”定能行

沧海横流方显英雄本色，迎难而上尽展人民担当。这些日子，每当打开国内网购平台，推送主页不再是美食、服饰，而是为武汉募捐集资的链接；高楼大厦上面的标语不再是五花八门的广告，而是“武汉加油！中国加油”；人们的朋友圈里不再分享吃喝玩乐的生活，而是有关疫情的最新消息……一个国家和民族的凝聚力在遇到危难面前显得多么重要呀，而我们中华民族做到了！砥砺前行，抗“疫”定能行！

——管理学院 王晓雯同学

千里驰援，可歌可泣

疫情无情，人间有爱；疫情之下，彰显人心。新冠肺炎疫情发生以来，广大医务工作者千里驰援湖北，在没有硝烟但有生死的战场上冲锋陷阵。他们舍小家为大家，坚守抗疫一线，只为保护人民群众的生命安全和身体健康。他们是我们心中的英雄，让我们一起向英雄致敬。面对困难，中华民族从未畏惧，永远奋勇向前。千里不辞行路远，时光早晚到天涯。只要我们万众一心，众志成城，必能打赢这场战“疫”。

——健康学院 刘日森同学

抗“疫”的曙光

作为大学生的我们，必须对此类公共卫生事件保持清醒的头脑，提高自身的独立思考能力，不被别有用心的人所误导。不造谣、不信谣、不传谣，做好自身防护，顾全大局，为家国安康贡献自己的力量。这场突如其来的疫情是建国以来的一场非常挑战，作为大学生的我们，要如何顾全大局、讲求奉献，这是需要深思的。只要全国人民在疫情问题上团结一心，对自己和他人的生命安全和身体健康负责，我们一定可以打赢这场战“疫”。

——资源与城乡规划系 黄翊翔同学

山川异域 风月同天

在这次战“疫”中，我们看到了太多太多令人热泪盈眶的事：一件件白衣在奔跑中扬起，一缕缕青丝在空中垂落，一道道红痕在可爱的脸上留下……疫情肆虐之下的中国就如这光缀，在模糊不清的黑夜中，各路逆行者发光发亮，不让黑暗将这夜全部遮蔽。空荡荡的街道前有零星引灯，后有万千灯火扑闪，在黯淡静肃中冲破悄无声息的包围，我们将终见黎明。

——护理学院 林伟娇同学

雾尽风暖 樱花将灿

疫情防控与每个人息息相关，迎战病魔，我们同呼吸、共命运、心连心。在这场战“疫”中，当代大学生要肩负起责任和使命。我们每个人都是对抗病毒的战士，都是保家卫国的主人。正如“教育部致全国大学生的一封信”中提到的，当代大学生要做担使命、保安康的“守护者”，做宅其身、抱道行的“修行者”，做游必有方的“识途者”。没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会来临。2020，我们必将守得云开见月明。冬去春来，雾尽风暖，樱花将灿。

——护理学院 杨晓华同学