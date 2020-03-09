用阅读开展“灾难教育”

据统计，疫情时期，广州市中小学智慧阅读平台的100所试点学校学生参与了平台推出的多种阅读活动，吸引了近22万学生参与，阅读总次数超过400万次，学生平均每天阅读时间达到45.5分钟。

新冠肺炎疫情牵动着全国人民的心，每日滚动发布的前线新闻、在家上网课的新鲜经历等等，都给孩子们正在成长中的心灵带来一定程度的冲击。同时，“宅家”学习也给孩子带来了“居家阅读”的教育机会。应该如何利用这段时间合理地进行阅读，收获知识，充实自我，并用理性的态度、积极的行动去度过这段抗疫时间呢?为了回答这个问题，广州市中小学智慧阅读项目组基于专家分析讨论，在门户网站上线“阅读强心智智慧战疫情”专题，联合广州图书馆、广州少年儿童图书馆，为广大中小学生提供70多万册电子书籍资源、7000多万篇期刊文章、15万册分级分类图书书目、1万多册书籍导读，以及教育视频、剧集等海量线上数字资源，为学生提供丰富的适合中小学生阅读的电子资源。

据统计，疫情时期，广州市中小学智慧阅读平台的100所试点学校学生参与了平台推出的多种阅读活动，吸引了近22万学生参与，阅读总次数超过400万次，学生平均每天阅读时间达到45.5分钟。

利用阅读正确面对挫折和惊恐

广州市中小学智慧阅读项目组专家、协和小学校长孔祥明指出，孩子要读的“书”很多，不仅有课本、课外书，还有生活和社会这样的“大书”。老师和家长在近期开展“线上线下结合的居家学习”时，应当一方面鼓励、引导孩子广泛阅读大量书籍，另一方面也要引导孩子阅读那些英勇无畏的逆行者、深受疾病折磨的病患者、热心服务的志愿者、坚守岗位的公安干警等英雄事迹。“因为每一个人、每一件事、每一个场景都可能是一本书。”孔祥明认为，孩子需要阅读人间的美好、需要感受生活的乐趣，同时也需要阅读灾难的残酷、疾病的恐怖，并正确、科学、勇敢地去面对人生的挫折、痛苦和惊恐。“这是一种人生的体验和经历，也是成长过程中必须的学习。”

“防疫抗疫，离不开‘灾难教育’。”广州市中小学智慧阅读项目组专家、北京景山学校特级教师周群则认为，通过这次疫情经历，不仅是要告诉学生们关于灾难本身的相关知识，以及该如何科学地应对，更蕴含着生命教育、情感教育、公民教育等多方面的教育内容。面对疫情，学生们除了阅读相关的科普作品外，同时还应该多阅读以疫情(传染病)为主题的文学作品，包括科幻作品，了解人类在面对烈性传染病时所表现出的人性善恶，并进行反思，如何避免疫情灾难的发生，从而成为“会思想的苇草”。

海量数字资源提供有温度精神食粮

通过广州市中小学智慧阅读平台，学生可以获取来自广州少年儿童图书馆的多种数字资源：在“为你读绘本”中，可以听到由粤语、普通话、英语演绎的各种经典优秀绘本，也有充满趣味的中国传统文化故事、睡前故事等经典优秀绘本;在“中华诗词数据库”中，可以阅读到美妙的诗词，还可以根据诗词作者、选集、主题、年代等分类查询选择自己喜爱的诗词阅读。

智慧阅读平台还提供多种音频资源，将书里的文字变成生动、悦耳的声音：“新语数字图书馆”是国内以经典出版物为主要内容来源的有声书数字阅读平台;在拥有海量传承中华经典文化的优秀音频资源的“心声音频馆”，学生可以浏览评书曲苑、相声小品、名曲赏析、影视同声等多方面的内容。

在线学习，英语课程也不可或缺。“剑桥英语分级阅读”板块有海量的中、英文绘本，配有专业的教师和家长指导用书，为学生提供专业的英语教育;“Over Drive英文图书”也提供了适合中小学生英语阅读的世界文学经典英文原著。

在“万方中小学数字图书馆”中，学生可以浏览全国名师优质微课视频、阅读海量电子期刊、学习精选材料等。此外还有广州图书馆的“畅想之星电子书”“超星电子图书数据库”“朗锐百听数字听书平台”“超星名师讲堂”“少儿多媒体图书馆”等海量数字资源数据库供学生选用。

智慧阅读平台还结合当下的社会生活实际，精选应时、优质的中小学生阅读书单，为学生提供有温度的精神食粮。通过大数据分析进行推送，指导学生“分层阅读”。比如“关于病毒，你想知道的都在这里”等科普类主题书单、“生命如此美好”等生命教育主题书单、“我和我的祖国”等爱国主题书单，帮助学生有针对性地选择，部分书目可直接从数字资源专栏中获取。(黄楚旋)