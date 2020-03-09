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教育部：“停课不停学”要确保学生“一个都不能掉队”

2020-03-09 08:55 来源：人民网
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　　教育部日前印发《关于深入做好中小学“停课不停学”工作的通知》，就有序、有效、深入开展“停课不停学”工作再次提出指导意见，强调各地各校要积极帮助解决线上学习条件问题，逐一排查学生线上学习条件上存在的实际困难，建立精准帮扶机制，以学校为单位“一人一策”做好关心关爱帮助工作，确保“一个都不能掉队”。

　　通知指出，要统筹利用电视和网络资源，实现了优势互补、资源共享、全面覆盖，特别是满足偏远农村等无网络或信号弱地区学生的学习需要；统筹线上学习特点和学生实际需要，防止照搬套用正常课堂教学方式、时长和教学安排，对不同年级不同学科加强学习指导。

　　通知明确，注重及时调整规范线上教学行为，严格禁止普遍要求教师直播上课或录课，不得强行要求学生每天上网“打卡”、上传学习视频，尽量避免因打印作业或学习资料而造成家庭临时购买设备，增加学生家庭经济负担。

　　通知还要求，各地要认真梳理总结前一阶段“停课不停学”工作的基本情况，以适当方式广泛听取教师、家长和学生等方面的意见，了解掌握学生的实际需求，分析研究存在的突出问题，加深线上教育规律与特点的认识;要加强师生之间的互动交流，最大限度地克服线上“隔空”教学存在的不足。(孙竞)

编辑： 陈伟峰

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