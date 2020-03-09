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广州市一人一策 实现线上教育不漏一人

2020-03-09 08:55 来源：南方网
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　　据统计，截至3月7日16:00，全市163万多名学生中有6743名不具备线上学习条件的家庭经济困难学生实现100%解决问题。

　　3月2日起全市中小学生开展线上教育，学生不返校。疫情拉开了学生的距离，却阻断不了省市区各级政府领导对学生的关爱。省领导批示，在线教育必须通达我省全体中、小学生，绝不能有一个学生因不具备上网课条件而失学，市领导要求开展全面检查，做到线上教育“不漏一人”。

　　市教育局以教育公平为己任，迅速组织落实。3月4日起，全市启动“一日一报”制度，全覆盖、无遗漏、精准掌握每一所学校每一位学生线上教育条件保障情况、学生家庭分布及家庭学龄儿童数等情况。对家庭经济困难学生，完善工作机制，建立台账，按照“一人一策”做好线上教育条件保障解决方案。组织对(含在广州市的省属学校)进行全面摸查核实。专门开通热线电话和邮箱，接受有困难的学生或家长咨询。

　　市教育局加强工作统筹，市属学校由市教育局负责，各区属学校主要由区负责。市属学校于3月4日已实现线上学习条件100%覆盖。区属学校由各区教育局积极争取当地党委、政府支持，主动协调扶贫、民政等相关部门，发动教育基金会等社会力量，为线上学习网络设备缺乏、家庭经济困难的学生配送终端设备，与当地运营商协商解决困难学生线上教育流量减免问题，为学生线上教育提供支持保障，并充分利用学校现有信息化设备(如电脑、平台)资源，由学校组织力量派送给设备缺乏的学生。

　　为确保开展线上教育过程中，学生有困难能及时反映并得到有效解决，市教育局专门开通并公布咨询热线和邮箱，对学生加强线上学习指导和心理辅导等关心关爱工作。要求学生返校后建立学习帮扶制度，进行个别化辅导，做好线上教育和返校学习的衔接，小学阶段“零起点”教学，确保不让一个学生掉队。

　　在推进落实的过程中，各区多措并举，努力协调各方资源，不让一个孩子掉队。

　　越秀区

　　越秀区由班主任牵头成立特别帮扶小组，学习内容和任务布置通过电话、短信通知，学习资料通过快递方式点对点落实;班主任、科任教师定期通过电话、短信跟踪、回访，跟进督促作业完成情况;回校后开展专门帮扶辅导、网络课程回放、学习资源重点辅导，年级专门留出时间，指派相关老师对这些同学进行特别辅导。

　　海珠区

　　海珠区区政协发动热心人士捐赠30万元，赠送线上学习终端和网卡，并为有眼睛或身体原因无法上网课的学生开通绿色通道，由班主任和教师每日电话指导。

　　荔湾区

　　荔湾区对338名线上学习有困难的学生建立一对一机制，对于尚在外地不具备学习条件的学生，派专人运送网络学习设备到学生家中，进行网络调试，并制定个性化网络学习方案，确保线上教育顺利开展。

　　天河区

　　天河区通过四个动员(家庭动员、学校动员、社会动员、政府动员)，压实四个责任(家庭责任、学校责任、社会责任、政府责任)，重点对22个经济困难家庭和市外96名学生，一生一案进行保障。区教育局督导组全程介入，进行电话回访，确保保障工作落实到位。

　　白云区

　　白云区教育局成立一把手负责的在线教育条件保障专项工作组，成立一对一帮扶小组，组织先锋队将学校电脑室的电脑送至学生家中，对家庭经济困难学生无网络问题，筹措经费购买流量卡送给学生使用，解决有电脑无网络的问题。

　　黄埔区

　　黄埔区对滞留湖北网络不通的学生，由所在学校负责通过电话、短信等方式布置阅读、复习巩固等任务，关心关注鼓励。对15户(18名学生)线上学习确有困难的家庭，区民办华南师范大学附属外国语学校捐赠14台电视机，中国移动广州分公司相应配备网络服务，通过送一年电视宽带，送两个月每月20G流量等，合力保障到位。

　　花都区

　　花都区政府大力支持，区教育局主动作为、压实责任。做好家校沟通，引导有能力的家长主动购置相关设备;协调属地村委会提供网络学习环境;学校出资购买流量和设备赠送给学生使用;组织教师和爱心企业捐款捐物;民办学校出资为个别家庭经济困难学生提供设备与网络;学校老师到贫困家庭进行家访落实，镇街指导中心领导分小组到属地民办学校指导，并对开学后教学衔接制定预案，让家长学生放心。

　　番禺区

　　番禺区通过8个“一”，一系列爱国主义思政课、一个关心问候电话、一份雪中送炭的关怀、一份幸福暖心的打卡等方式，确保全区学生线上学习条件一个不少，对876名建档立卡孩子，共提供25万资金补贴。

　　南沙区

　　南沙区一天之内逐一摸查所有不具备线上学习条件的学生，责任到校。

　　从化区

　　从化区向困难学生提供电脑、IPAD捐赠;争取移动和电信给予免费流量支持，并购买部分流量卡送给学生;加强家校沟通，发动家长借用亲戚邻居手机、网络;对电视信号未覆盖家庭，协调紧急报装。

　　增城区

　　增城区针对无终端学生，通过采购和租用平板的方式，解决农村地区部分学生缺乏智能学习终端的问题，确保优质教育资源覆盖到农村地区每一名学生。

　　一千多名名校名师录制“电视课堂”托底线上教育，一个不漏确保学生线上学习条件，全市到处都有教育人忙碌的身影。师者仁心，我们期望，全市上下齐心协力，共克时艰，做最有温度的线上教育，让每一个孩子享有公平而有质量的教育，静待春暖花开，学子归来。

　　【来源】南方+南方号“广州教育”

 

编辑： 陈伟峰

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