广州明确中考录取参考科目，“5C”以上可上示范性普高

广州市初中学业水平考试地理、生物学、信息技术、音乐、美术等5个科目属于录取参考科目。

3月6日，广州市教育局印发《广州市初中学业水平考试地理生物学信息技术音乐美术等科目考试实施方案（试行）》（简称《方案》），明确广州市初中学业水平考试（简称“中考”）地理、生物学、信息技术、音乐、美术等5个科目属于录取参考科目，成绩评定由高到低分为A、B、C、D、E五个等级，被普通高中录取的考生，这些录取参考科目成绩均须达到D级及以上；被示范性普通高中（包括国家级示范性普通高中学校和市示范性普通高中学校）录取的考生，录取参考科目成绩均须达到C级及以上。

中考有8个录取计分科目

广州市教育局明确，广州市中考科目涵盖国家《义务教育课程设置实验方案》（7至9年级）规定的全部科目，包括语文、数学、英语（含英语听说）、道德与法治、历史、地理、物理、化学、生物学、体育与健康、音乐、美术、信息技术等科目。

此前，广东省教育厅发布《关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的实施意见》，明确除语文、数学、外语、体育与健康4门科目外，至少将道德与法治、历史、物理和化学4门作为高中阶段学校招生录取科目。

广州市教育局明确，中考用“4+4”模式，即语文、数学、英语（含英语听说）、体育与健康、道德与法治、历史、物理、化学等8个科目为录取计分科目。地理、生物学、信息技术、音乐、美术等5个科目为录取参考科目。参加初中学业水平考试的为2021-2023年广州初中应届毕业生和报考广州普通高中学校的返穗生、往届生。

“5C”以上才能上示范性普高

《方案》明确，录取参考科目严格按照国家《义务教育课程标准（2011年版）》科学确定各学科考试命题内容，其中信息技术科目参照《广东省义务教育信息技术课程纲要（试行）》。

在考试方式上，地理科目实行闭卷笔试。生物学科目实行闭卷笔试和实验操作考试。信息技术科目实行上机考试。音乐、美术科目实行上机考试（或闭卷笔试）和现场操作考试。

在考试时间上，地理和生物学（含实验操作）考试安排在八年级下学期结束前进行。信息技术考试安排在九年级上学期结束前进行。音乐和美术现场操作考试安排在九年级上学期结束前进行，上机考试（或闭卷笔试）安排在九年级下学期结束前进行。

成绩如何呈现和使用？《方案》明确，地理、生物学、信息技术、音乐、美术等录取参考科目成绩评定由高到低分为A、B、C、D、E五个等级，各等级人数按在全市考生总人数所占比例分别划分为：A（25％）、B（35％）、C（25％）、D（10％）、E（5％）。

被普通高中录取的考生，5个录取参考科目成绩均须达到D级及以上；被示范性普通高中（包括国家级示范性普通高中学校和市示范性普通高中学校）录取的考生，5个录取参考科目成绩均须达到C级及以上。

热点问题问答

广州市教育局就《方案》最受关注的热点问题予以解答。

问：录取参考科目（地理、生物学、信息技术、音乐、美术）的考试内容和范围是哪些？

答：为了发挥初中学业水平考试和综合素质评价对初中教育教学质量检测和诊断的功能，促进初中改进教育教学工作，提升教育教学质量，减轻学生过重的课业负担和学习压力，命题将遵照《教育部关于加强初中学业水平考试命题工作的意见(教基〔2019〕15号)》的精神执行，整体难度适当，具体如下：

地理科目以《义务教育地理课程标准（2011年版）》的目标、内容和教学要求为依据，涵盖地球与地图、世界地理、中国地理、乡土地理四大部分，考查对地理学科基础知识、基本规律、基本原理和基本技能的掌握及理解程度，注重在真实情景中运用所学地理知识分析和解决地理问题的能力。

生物学科目以《义务教育生物学课程标准（2011年版）》的目标、内容和教学要求（包括实验教学要求）为依据。闭卷笔试内容涵盖科学探究、生物体的结构层次、生物与环境、生物圈中的绿色植物、生物圈中的人、动物的运动和行为、生物的生殖发育与遗传、生物的多样性、生物技术、健康地生活十大主题，注重考查学生的科学素养和实践能力，着重考查学生对知识和技能的掌握情况，特别是在具体情境中运用所学知识分析和解决问题的能力；实验操作考试主要考查课程标准中“活动建议”包含的学生实验，根据考生实际动手操作的过程和结果，评价学生的实际操作技能。

信息技术科目暂无国家课程标准，以《广东省义务教育信息技术课程纲要（试行）》为指导，以广东教育出版社《广州市信息技术教科书》初中第一、二、三册为考试范围（有部分为选学内容，不属于考试范围，另行通知），考查学生了解和掌握信息技术基本知识和基本技能的情况，考查学生获取信息、传输信息、处理信息和应用信息的能力，考核学生的信息技术基本素养和学科能力。

音乐科目以《义务教育音乐课程标准(2011年版）》7～9年级四个学习领域（“感受与欣赏”“表现”“创造”“音乐与相关文化”）的目标、内容和教学要求为依据，考查学生的音乐基础知识、基本技能、基本素养和学科能力。

美术科目以《义务教育美术课程标准（2011年版）》7～9年级四个学习领域（“欣赏·评述”“造型·表现”“设计·应用”“综合·探索”）的目标、内容和教学要求为依据，考查学生的美术基础知识、基本技能、基本素养和学科能力。

问：地理、生物学闭卷笔试及音乐、美术上机考试（或闭卷笔试）如何组织？如何评分？

答：地理、生物学闭卷笔试实行全市统一命题、统一组织各区具体实施，全市统一评卷。音乐、美术上机考试（或闭卷笔试）实行全市统一命题、统一组织各区具体实施，计算机自动评分（或全市统一评卷）。

问：信息技术考试如何组织？如何评分？

答：信息技术考试由全市统一命题，各区在规定的时间内组织上机考试，考试成绩由计算机自动评定。

问：生物学实验操作考试如何组织？如何评分？

答：生物学实验操作考试由市统一命题，试题于考前一个月公布。考试由各区具体组织实施，主要根据考生实际动手操作的过程和结果，结合评价量表进行评分。

问：音乐、美术的现场操作考试如何组织？如何评分？

答：音乐、美术考试现场操作考试由学校负责组织实施，在规定时间内上报成绩。市统一向学校提供试题样例和评价标准，教师根据学生的实际演唱或绘画技能进行评分。因特殊情况需采用歌曲演唱或手绘创作以外的表现形式完成现场操作考试的，由学生提出申请，学校根据实际情况进行处理并报区教育局。

问：哪些情况可申请音乐、美术学业水平考试免考？

答：因声带、听力、语言障碍等而不能参加音乐学业水平考试或因色盲、色弱、视觉障碍等而不能参加美术学业水平考试的学生，由学生本人提出免考申请，同时提供本市二级以上医疗机构诊断证明及就医病历等或残疾证，经学校审核后报区教育局审批同意，可予以免考。认定为符合免考的考生，不予评定成绩等级，其录取资格不受考试成绩影响。

问：学校、学生需要做些什么?

答：学校要严格落实课程方案、课程标准、课程计划，开齐开足国家规定的课程，加强师资配备及实验室、教学器材等方面的条件保障。学生要认真上好全部科目的每一节课，加强基础知识、基本技能、基本素养培养，重视培养在生活情境中运用所学知识分析问题、解决问题的能力，加强实验操作、上机操作训练，提高动手实践能力。

【来源】南方+

【南日记者】马立敏

【通讯员】穗教宣