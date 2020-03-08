深圳名师霸榜！南方+云学校“粤课堂”一周人气精品课出炉

省教育厅与南方报业传媒集团合作打造南方+云学校，把南方+客户端作为《粤课堂》精品课的主要收看渠道。

3月2日起，广东中小学校开展线上教育。省教育厅与南方报业传媒集团合作打造南方+云学校，把南方+客户端作为《粤课堂》精品课的主要收看渠道，每天提供名师精品课程。

一周过去了，南方+云学校《粤课堂》精品课累计课程量达到469节，累计点击量超1300万次。那么，上线一周来，最受“青睐”的精品课是哪些？

南方+云学校梳理发现，首周20节人气精品课中，深圳地区名师课占据17节。

1．深圳市龙华区第三实验学校 蔡嘉丽

2．深圳市龙华区龙华中心小学 肖友花 吴利珠

3．深圳市龙华区外国语学校 戴素梅 丁阿婧

4．深圳市龙华区第二小学 刘素红 龙宇宁 罗海琼 吴子丹

5．深圳市龙华区第三实验学校 蔡嘉丽

6．深圳市龙华区民治小学 钟彬

7．深圳市龙华区行知实验小学 王雪晶

8．广州市第十六中学 马君慧

9． 深圳市龙华区观澜中心小学 钟珊珊 陈春霞

10．广州市第二中学 郭轶珺

11．深圳市龙华区教科院附属实验学校 孟寒雯

12．深圳南山区文理实验学校 程磊

13．深圳市南山区 魏愉欣

14．深圳市龙华区振能学校 周小娟

15．深圳市龙华区教育科学研究院 裴玲云

16．深圳市龙华区桂花小学 段怡

17．深圳市龙华区龙华中心小学 肖友花 吴利珠

18．深圳市龙华新区行知实验小学 隆琼霞

19．华南师范大学附属中学 曾一鸣

20．深圳市龙华区观澜中心小学 王子瑶 李可龙

469节精品课程来自4个地市

南方+云学校《粤课堂》精品课累计课程量达到469节，课程全面覆盖小学一年级到高中三年级，同时覆盖语数英、物化生、政史地、居家运动、心理健康等学科。

《粤课堂》系列精品课由广东省教育厅统筹省内名校名师制作提供。其中，在首周课程中，深圳提供250节，广州提供192节，佛山提供21节，珠海提供6节。

深圳提供的课程为小学、初中课程，绝大多数由龙华区提供。记者了解到，近年来，深圳市龙华区大力推进教育信息化，构建适合基础教育发展需要的新型教育应用和技术创新体系，共同推进龙华教育转型发展。

广州提供的192节课程涵盖小学到高中，其中109节为高中课程，超过了半数。佛山、珠海提供的课程为小学、初中课程，覆盖语文、数学、英语、学法指导。

20节人气精品课深圳占据17席

上线的469节课程，哪些最受读者青睐？南方+云学校依据点击量梳理了首周20节人气精品课。

从地域来看，深圳提供的课程占据17席，多数为小学课程。广州提供的课程有3节进入周排行榜前20，均为中学课程，其中2节为初中课程，1节为高中课程。

从学段来看，小学课程占比最高，占据16席。中学课程占4席，其中初中课程3节，高中课程1节。

从学科来看，语文课达10节，占据50%，涵盖识字、诗歌鉴赏、名人传记、文言文等课程。

记者了解到，录制这些优质课程的教师，在教学方面有诸多探索和经验。如在周排行榜位列第六的课程五年级语文《田园杂兴》的讲授者、深圳市龙华区民治小学教师钟彬是龙华区优秀教师，曾获龙华区教师技能大赛一等奖，深圳市教师技能大赛二等奖，多次承担市、区级公开课，深受好评。

“这节课好有趣！”“老师讲得很好！”在深圳市龙华区行知实验小学教师王雪晶讲授的三年级语文《绝句》留言区，粉丝们纷纷为老师点赞。

生命教育与体育课受青睐

在20节人气课中，除了知识学科外，心理健康课程、体育课、动手实践课程也颇受学生青睐。

疫情当前，每个人都身临其中，这是一场巨型的社会实践课，是一堂最需要学生们好好学习的“大课”。在过去的一周里，点击量排名第一的是疫情科普课程《新型冠状病毒的自我防护》，教师为学生做了新型冠状病毒的科普，帮助学生正确认识此次疫情，指导学生进行科学防护。

家长学生也深刻地感受到强健体魄的重要性。线上教学启动之前，家长们的担忧之一便是学生长时间坐在电脑前，对视力造成损伤。为此，多所学校组织教师录制了健身操、韵律操、线上运动会等体育课程。

人气课程中，体育课是受学生喜爱的热门课之一，同学们纷纷跟着视频中老师的示范舒活筋骨、抖擞精神。深圳南山区教师程磊与工作室的同事们以歌曲《我和我的祖国》为背景音乐，自编了一套适合小学生锻炼的《健身操》。“爱国心爆棚，身体更健康！”一位粉丝留言。

另一堂小学体育课《学习运动健将钟南山院士》中，同学们既了解到钟南山院士为抗击疫情作出的奉献，也认识了年过80却坚持锻炼的运动健将。“钟南山爷爷加油！武汉加油！”课程视频下，不少同学加油打气。

丰富的线上课程，除了学习和锻炼，也有动手实践课程。炒鸡蛋、酸辣土豆丝、土豆泥……一系列菜肴制作的视频中，均由学生掌勺。小学劳动课程《芝士焗土豆泥》用了2分钟的短视频，演示了如何制作一道家常菜。针对这道菜，同学们交流火热：“（烤箱）要多少度？”“看起来很好吃！”

目前，粤课堂已上线精品课程达469节，3月9日起还将继续更新，记得约定南方+云学校哦！

【南日记者】马立敏 吴淑斌 吴少敏

【制作】丁薇薇