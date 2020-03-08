钟南山给小朋友回信了

自从新型冠状病毒肺炎肆虐以来，广医一院收到了很多寄给钟南山院士的信件。

自从新型冠状病毒肺炎肆虐以来，广医一院收到了很多寄给钟南山院士的信件。其中，在如山的信件中，有一笔亮眼的色彩，正是来自全国各地的小学生、中学生寄给钟南山的信，和绘出他们心中钟南山形象的画。钟南山认真阅读了每一封来信并回信，写下对青少年的寄语。

亲爱的孩子们：

在这个乍暖还寒的初春，我很高兴收到你们的来信。

在疫情防控仍然处于关键阶段的时候，我收到了你们来自广东广州、广东江门、佛山南海、东莞石龙、北京、山东淄博、山东济宁、安徽池州、江苏连云港、广西梧州等地的来信，有很多地方我还没有去过，谢谢你们把家乡的风景带到了我的眼前。

信中，我看到了你们认真的一笔一划、用心设计颜色鲜艳的图画、稚嫩的文字、真挚的语气、你们的勇气和理想，都深深地感动着我。生长在这个时代，你们是幸福的。你们善于表达、善于分享，中国有你们这些充满活力的新生代，我感到无比欣慰！

这个春节注定是不平凡的，你们有害怕、也有担忧；但是我更多地看到了你们的勇气和你们的理想。新冠肺炎，这不是中国的疾病，而是人类的疾病。希望你们相信我们的国家，相信我们的白衣天使战队，无论是在一线抗疫，还是在家里学习，我们都是在与疾病进行战斗。

我相信你们会好好利用“停课不停学”的这段日子不断学习，用知识缝制铠甲，不远的将来，当你们走出社会，在各行各业都将由你们披甲上阵。

你们是未来的接班人，希望你们好好学习，投身于祖国的建设，不惧艰辛、勇敢前行！

南山爷爷

2020年3月5日

【南都记者】李春花

【通讯员】韩文青