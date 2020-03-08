广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区
南方网
要闻　 学习进行时　 经济 直播 融媒　 网评　 理论
快报 专题 公告 财经 汽车 法治 教育 体育 英文 生活 视频 文化 双创 乡村 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

钟南山给小朋友回信了

2020-03-08 09:46 来源：南方都市报 李春花
字号减小 字号增大

　　自从新型冠状病毒肺炎肆虐以来，广医一院收到了很多寄给钟南山院士的信件。其中，在如山的信件中，有一笔亮眼的色彩，正是来自全国各地的小学生、中学生寄给钟南山的信，和绘出他们心中钟南山形象的画。钟南山认真阅读了每一封来信并回信，写下对青少年的寄语。

　　亲爱的孩子们：

　　在这个乍暖还寒的初春，我很高兴收到你们的来信。

　　在疫情防控仍然处于关键阶段的时候，我收到了你们来自广东广州、广东江门、佛山南海、东莞石龙、北京、山东淄博、山东济宁、安徽池州、江苏连云港、广西梧州等地的来信，有很多地方我还没有去过，谢谢你们把家乡的风景带到了我的眼前。

　　信中，我看到了你们认真的一笔一划、用心设计颜色鲜艳的图画、稚嫩的文字、真挚的语气、你们的勇气和理想，都深深地感动着我。生长在这个时代，你们是幸福的。你们善于表达、善于分享，中国有你们这些充满活力的新生代，我感到无比欣慰！

　　这个春节注定是不平凡的，你们有害怕、也有担忧；但是我更多地看到了你们的勇气和你们的理想。新冠肺炎，这不是中国的疾病，而是人类的疾病。希望你们相信我们的国家，相信我们的白衣天使战队，无论是在一线抗疫，还是在家里学习，我们都是在与疾病进行战斗。

　　我相信你们会好好利用“停课不停学”的这段日子不断学习，用知识缝制铠甲，不远的将来，当你们走出社会，在各行各业都将由你们披甲上阵。

　　你们是未来的接班人，希望你们好好学习，投身于祖国的建设，不惧艰辛、勇敢前行！

　　南山爷爷

　　2020年3月5日

　　【南都记者】李春花

　　【通讯员】韩文青

编辑： 陈伟峰

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2020年 第4期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235