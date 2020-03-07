新增公办学位近5万、拟引省实来深办学……深圳教育2020年这样做

完成普惠园在园儿童分别占比80%

新增公办义务教育学位4万个以上

新增普通公办高中学位6150个

积极引入广东省实验中学等国内名校来深办学

试点将日语、俄语纳入中考外语科目

开展特级、一级及二级校长评审

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3月5日，深圳市教育局官网发布《深圳市教育局2020年工作思路》(以下简称《工作思路》)，这份近7000字的文件中透露出2020年深圳在教育上的发展路径。覆盖幼儿园至高校、办学制度与招生形式等诸多新措施。

关于教育先行示范

充分利用特区立法权，启动地方教育法规研究制定

《工作思路》中第一部分指出，深圳将系统推进依法治教，构建完备的教育法律和制度体系。充分利用特区立法权，启动《职业教育条例》、《教育督导条例》、《学前教育条例》、《家庭教育条例》、《高等教育条例》等地方教育法规研究制定工作。

探索深圳教育治理体系和治理能力现代化实现路径，探索建立深圳市教育重大政策听证制度，健全多方参与的教育政策民主决策机制。

加强教育国际交流合作，积极引入优质国际教育资源，开发教育教学国际标准，引进国际通用职业资格证书，健全外籍教师管理办法，按需增设外籍人员子女学校。

关于各级各类教育高质量发展

学前教育：

公办园教师本科比例达到50%以上

《工作思路》中提出，深圳将高标准办好学前教育。建立“公办幼儿园建设攻坚战”推进机制，2020年，开展公办园建设专项督导，压实各区主体责任，完成公办园、普惠园在园儿童分别占比50%、80%的任务。

扩充学前教育名师队伍。建设30个市级学前教育名师(名园长)工作室，研究制定公办园聘用制教职工薪酬体系，吸引并稳定优秀人才。

进一步提高幼儿园教师学历水平，力争实现大专及以上学历教师占比100%、公办园教师本科比例达到50%以上目标。

中小学校教育：

积极引入省实等国内名校来深办学

加大学位建设依然是深圳2020年教育的首要大事。《工作思路》中显示，2020年，深圳将新改扩建公办义务教育学校30所，新增公办义务教育学位4万个以上。

同时，编制高中未来5年布局和建设规划，探索普通高中建设和管理新模式，新改扩建普通公办高中学校2所，新增普通公办高中学位6150个。积极引入广东省实验中学等国内名校来深办学，达到新建高中“建一所、优一所”目标。

与清华大学合作成立深圳市创新人才培养基地，探索从中学到大学的拔尖创新人才培养体系，建设深圳创新教育、中小学培养基地和教师培养基地。

此外，推动各区原则上至少建成一所独立设置的义务教育综合性特殊教育学校，残疾儿童义务教育入学率达95%以上。并且以综合素质评价为抓手，打造美育之城。

高等教育：

推进高校集群发展，形成“一城多园”的办学格局

在高等教育上，《工作思路》指出，深圳将加快打造一流高等教育高地。继续优化高等教育整体布局，推进高校集群发展，形成“一城多园”的办学格局。

同时，加快深大、南科大、哈工大(深圳)、港中大(深圳)高水平大学建设进程，提请省教育厅支持深大、南科大增加博士生招生规模和研究生推免比例。

高起点高标准建设中科院深圳理工大学、深圳创新创意设计学院、深圳音乐学院，中山大学深圳校区首批建筑投入使用。

争取天津大学佐治亚理工深圳学院、哈尔滨工业大学(深圳)国际设计学院获教育部批准设立，有序推进深圳墨尔本生命健康工程学院设立申报进程，加快推进清华大学与加州伯克利大学合作办学进程。推动北大剑桥深圳学院落地。

争取以学科专业合作的形式，在深圳高校的理、工、农、医等专业引进优质资源，开展合作办学。

职业教育：

积极筹备培养职业院校师资的本科教育

2020年，深圳还将加快推进职业教育高质量发展。通过强化扶持、高职引领、贯通培养等方式，全面提升中职教育质量。

加快推进深职院、信息学院创建中国特色高水平高职学校。支持深职院建设世界一流职业院校，积极筹备培养职业院校师资的本科教育。

进一步推进校企合作。加快建设全国产教融合城市，支持有条件的企业申报全国产教融合型企业，探索建设特色职业教育园区，建立健全适应“双元”育人职业教育体制机制。

认真落实深德职业教育合作协议，推进共建湾区中德教育与经济协同发展示范基地，探索职业教育培养体系，打造多元协同发展产教融合的范例。

关于改革创新：

深化考试评价改革：

试点将日语、俄语纳入中考外语科目

《工作思路》指出，深圳将推动招生考试与教育评价、分析指导有机结合，健全以评促建、以评促教、以评促学的教育评价体系。

进一步深化中考改革，推动学业水平考试与中考“两考合一”，试点将日语、俄语纳入中考外语科目;坚持综合素质评价作为中考录取重要参考，引导学生主动提升综合素养。鼓励部分条件成熟的中学加大自主招生力度，支持学校特色发展。

深化民办教育分类管理改革：

公民办教师职称评审一体化管理

深圳将研究提升民办学校在中小学教育中的支撑作用。实施民办学校基本办学条件达标和质量提升计划。

完善民办学校教师培养工作机制，民办学校教师与公办学校教师在职称评审、教师培训、名师培养等方面实行同等政策、一体化管理。

建设民办学校综合信息管理系统和数据库，推进民办学校财务监管系统建设，提高管理水平。全面实施民办学校与公办学校同等招生条件、统一招生平台、同步招生。

探索中小学办学体制改革：

全市探索“五四分段”教育改革实验

《工作思路》显示，2020年深圳将充分发挥名校、名校长品牌效应与优质教育资源辐射带动作用，组建中小学教育集团，推进集团化办学、学区化管理。

加大力度引进国内外品牌学校资源，实行多种形式的合作办学、委托管理、创新发展。转变政府管理职能，深入推进管办评分离，健全责任督学挂牌督导制度，构建大数据支持下的中小学教育质量评价体系。

鼓励初中学校与学区内小学开展教育衔接研究，探索全市九年一贯制学校开展“五四分段”教育改革实验。

关于国际学校

争取每个区至少布局1所新型国际特色学校

《工作思路》提出，深圳还将重点管好两类学校。开展外籍人员子女学校常规检查，继续推动外籍人员子女学校依法规范办学。

探索举办新型国际特色学校(学生不限国籍)，争取每个区至少布局1所。

开展民办高中国际课程实验专项评估，推动实验效果较好的学校转型为中外合作办学，依法清理终止近两年未开展招生或办学质量差的学校的实验资格，努力提升民办高中国际课程质量，满足市民多元特色教育需求。

关于职称评定：

开展特级、一级及二级校长评审

《工作思路》指出，深圳将修订完善中小学校长职级管理办法和工资制度，制定常态化校长职级评定指标体系，开展特级、一级及二级校长评审，拓宽校长专业发展通道。

同时，深化中小学教师职称制度改革，出台民办学校教师、公办学校购买服务教师职称评审办法，推动中职学校教师副高及以下职称评审下放到学校。

进一步推进“区管校聘”改革，统筹优化编制、岗位管理资源，推动教师轮岗、交流，促进教育均衡优质发展。

关于教师聘用：

把师德师风作为第一标准

深圳市教育局表示，深圳将把师德师风作为教师考核、聘用、评价的首要内容和第一标准。修订《深圳市教师师德档案管理规定》，进一步优化师德考核制度。建立实施全市教师师德失范、违纪违法内部通报机制，建立教师师德失范黑名单。

此外，深圳将出台基础教育高层次人才政策，制定包括基础教育人才引进、人才认定、福利待遇和管理考核等内容完备的管理办法。

建立退休教师返聘支持政策，吸引一批全国退休名优教师。争取提高教师从教津贴。逐步提高面向社会人员公开招聘教师入职学历和专业标准。

出台非师范院校新进毕业教师培养计划，加强对名校毕业生的吸引和培养。

【撰文】徐峰

【来源】南方号“深圳大课堂”