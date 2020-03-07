中小学“停课不停学”如何深入开展？教育部最新部署来了

根据疫情发展情况，中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组2月27日会议明确要求大中小学、幼儿园等开学开园时间原则上继续推迟。日前，教育部办公厅印发《关于深入做好中小学“停课不停学”工作的通知》(以下简称《通知》)，就有序、有效、深入开展“停课不停学”工作再次提出指导意见。

根据疫情发展情况，中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组2月27日会议明确要求大中小学、幼儿园等开学开园时间原则上继续推迟。日前，教育部办公厅印发《关于深入做好中小学“停课不停学”工作的通知》(以下简称《通知》)，就有序、有效、深入开展“停课不停学”工作再次提出指导意见。

《通知》指出，为响应习近平总书记和党中央、国务院关于坚决打赢新冠肺炎防控阻击战的号召，各地教育部门和中小学校带领广大教师认真落实教育部关于中小学延期开学期间“停课不停学”有关部署要求，坚持把做好疫情防控放在首位，努力为亿万中小学生居家学习提供指导服务，取得了积极成效。

《通知》总结推广了各地前一阶段“停课不停学”的典型经验做法，为各地做好下一步工作提供借鉴参考。

一是统筹利用电视和网络资源，实现了优势互补、资源共享、全面覆盖，特别是满足了偏远农村等无网络或信号弱地区学生的学习需要;

二是统筹课程学习和战“疫”专题教育，强化爱国主义教育引领，注重将战“疫”先进事迹教育和防疫知识、生命教育、公共安全教育、心理健康教育等作为重要学习内容，引导学生正确认识人与社会、自然的关系，尊重客观世界、科学理性行事，培养学生爱党爱国爱人民爱社会主义的思想情感;

三是统筹线上学习特点和学生实际需要，防止照搬套用正常课堂教学方式、时长和教学安排，对不同年级不同学科加强学习指导;

四是统筹用好本地资源和国家平台，指导地方和学校用好国家中小学网络云平台和中国教育电视台4频道空中课堂学习资源;

五是统筹发挥骨干教师和全体教师作用，组织优秀骨干教师进行课程录制、资源提供和线上教学指导，同时组织全体教师以多种方式广泛参与学生线上学习指导、答疑和家校沟通等工作;

六是统筹积极推进和规范实施相结合，注重及时调整规范线上教学行为，严格禁止普遍要求教师直播上课或录课，不得强行要求学生每天上网“打卡”、上传学习视频，尽量避免因打印作业或学习资料而造成家庭临时购买设备，增加学生家庭经济负担。

《通知》要求，各地要认真梳理总结前一阶段“停课不停学”工作的基本情况，以适当方式广泛听取教师、家长和学生等方面的意见，了解掌握学生的实际需求，分析研究存在的突出问题，加深线上教育规律与特点的认识;要加强师生之间的互动交流，最大限度地克服线上“隔空”教学存在的不足。

《通知》再次强调，各地各校要积极帮助解决线上学习条件问题，逐一排查学生线上学习条件上存在的实际困难，建立精准帮扶机制，以学校为单位“一人一策”做好关心关爱帮助工作，确保“一个都不能掉队”;要进一步密切家校沟通协作，有针对性地做好继续延期开学的宣传解释和线上学习的指导服务工作。

【来源】微言教育