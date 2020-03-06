广警：让党徽警徽在战“疫”一线闪耀

在节后人员返程高峰到来的关键阶段，广东警官学院教职工党员积极响应中央、省委和学院党委号召，投身社区一线，为坚决打赢基层疫情防控阻击战贡献绵薄之力。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/吴建华 何怡雯）疫情防控，重在基层。支援防控，党员先行。在节后人员返程高峰到来的关键阶段，广东警官学院教职工党员积极响应中央、省委和学院党委号召，投身社区一线，为坚决打赢基层疫情防控阻击战贡献绵薄之力。先后有近100名党员群众报名参战，主要支援学院滨江校区、海珠区滨江街道海景小区、越秀区华乐街青菜岗社区、天河区龙洞街育龙社区的疫情防控工作。既是党员也是人民警察的他们，把党徽挂在胸前，把警徽刻在心里，舍小家顾大家，争当战“疫”先锋，利用暂缓复工的时间，坚持奋战在疫情防控第一线。

争当战“疫”先锋

“你好，请量一下体温。”“谢谢，请慢行。”这是近期参加华乐街青菜岗社区防控志愿服务的图书馆党支部书记潘向泷上岗期间重复最多的话语。华乐街是越秀区确诊病例排名前三的街区，人员出入多，防控任务重，压力大。住在该小区的潘向泷看到志愿者们承担的工作量太大，积极主动请战，一周内连续三次参加志愿服务，用自己的行动，践行了共产党人的初心使命。他说：“作为一名有20年党龄的党员、近30年警龄的警校教师，每每收到自己教过的学生发来他们奋战在一线的图片，心情都难以平静。这次能够成为抗疫活动的志愿者，为这场全民参与的战役尽微薄之力，倍感荣幸。”

报名参加天河区龙洞街育龙社区疫情防控党员突击队的战术系青年党员张钊权在执勤日志中写到：广州天河区龙洞街道的育龙社区有1430住户，每天出入的人员、车辆不算少，工作一天下来，腰酸背疼，非常劳累，但在这个时刻，我知道自己必须坚守岗位，我深知"一名党员就是一面旗帜"的意义，当群众需要的时候，我就义无反顾站在第一线，为防疫工作出一份力。居委潘主任夸奖我们：“谢谢你们支持社区工作，我们社区的志愿者太给力了"。我相信，虽然志愿者工作很辛苦，但是为了战胜疫情，一切辛苦都是值得的！

参加广东警官学院滨江校区防控志愿服务行动的侦查系青年党员成果也在执勤日志中写下了这样一段话：每当看到“最美逆行者”的事迹，都深受鼓舞和感动。在这场战“疫”面前，没有人是旁观者。作为一名党员，我要向最美逆行者看齐，认真细致做好校区一线防控工作。我们有理由坚信，有以习近平总书记为核心的党中央的坚强领导，有全国上下的坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策，我们就一定能打赢这场疫情防控阻击战，迎来春暖花开、万家祥和。

预备警官勇上“战场”

除了教职工党员，走上疫情防控的一线的还有广东警官学院的预备警官们，他们用实际行动把“忠诚、责任、服务”的校训精神写到了南粤大地上。在学院发出暂缓返校的通知后，预备警官纷纷“转岗”到社区、居委和基层公安机关支援疫情防控。据了解，目前已经有109人次的党员或者入党积极分子奋战在抗疫一线。

18级警务指挥与战术系二区队的黄鸿升在接到博罗县团委号召后马上第一时间报名参加防控。他知道这工作有一定危险性，在走上防疫一线的前一刻，父亲的一句话给了他坚定的信念和坚持的毅力，“你未来将会是一名共产党员，一名警察！”他所在的工作组任务重、时间紧，每天从早上9点进行到晚上9点，几乎没有时间休息。在结束一天任务，脱下防护服的时候，常常警用毛衣都会湿透。

中山市东区公安分局竹苑派出所民警陈秀华在工作中了解到松苑新村检测点值守人员缺乏工作经验，且人手不够，隔三差五会出现出入群众与工作人员发生争吵的情况。在和社区党委书记黄红月沟通商量后，主动提出其下班后到到该检查点帮忙值守，并动员正就读于广东警官学院18级侦查学六区队的女儿陈易安在晚上6点到10点的时间段内一起参加值守。陈易安二话没说，装备齐全后便与父亲一起认真地为每位进入封闭小区的居民测量，有时遇到不配合工作的群众，也耐心地劝导，化解进出居民的不满情绪。目前，他们父女俩只要有空闲时间，都会到监测点帮忙，以实际行动演绎了警察父女齐上阵的佳话。

迸发出强大的“堡垒”战力

疫情就是命令，防控就是责任。广东警官学院各基层党组织书记切实扛起责任，靠前指挥，团结带领着同志们全力以赴，奋勇战“疫”，党员走在前，群众不掉队，支部的组织力、战斗力进一步彰显，在这场没有硝烟的战斗中打赢了阶段阻击战。

疫情初期，网格化排查摸底是做好“外防输入、内防扩散”的重要基础工作。学院教职工中有600余户集中居住在滨江、嘉禾校区和黄石、云苑小区，有近100多户房产过户给了外来人员，做好这批住户情况的精准排查十分必要和重要。总务处党支部全员动员，处科领导带领职工分片包干，克服了住户楼层分散、人员信息不明、住户不理解不配合等困难，挨门逐户耐心核对询问、登记，并向住户讲解预防措施。在排查过程中，一些住户无人在家，他们采取“硬”办法，每天早、中、晚一遍遍跑，以“不获全胜、绝不收兵”的决心跟踪到底，最终圆满完成了各校区和小区的摸底排查工作。参加排查的唯一一名女党员徐淦开说：“在这次工作中，我感受到了做好疫情防控工作的不易。但比起已在疫情防控一线坚守近一个月的警察同事们，我做得还不够，还要继续发挥党员先锋模范作用,用实际行动参与到抗击疫情工作中。”

疫情防控重在打好人民战争、总体战、阻击战，学院各职能部门党组织充分发挥组织优势和思想政治工作优势，组织所属党员干部加强协调配合，众志成城共同战“疫”。总务处党支部在全员全程抓好加网格化排查的同时，还着力搞好环境卫生整治消杀、防控物资采购保障等工作；办公室党支部班子积极当好助手参谋，协助学院防控领导小组扎实做好防控统筹协调工作；保卫处党支部组织全体党员干部和校卫队员一起执勤，全面加强两校区封闭管理，严防疫情输入；人事处、学生处党支部牵头，各部门各系党组织密切配合，建立疫情防控排查和信息报告四级体系，充分利用信息技术手段，逐日全面精准统计报告师生情况；教务处党支部组织干部教师加班加点，认真抓好在线课堂筹备组织，顺利保障线上课堂如期开课。值得一提的是，在支援校区、社区一线防控工作中，100人的党员先锋队组成两个临时党支部，支委一班人，在分管副院长李伟和党委委员、临时党支部书记余宝贤带队带领下，认真抓好勤务安排和队伍教育管理，切实加强党员关怀服务。全体党员参战情绪高涨，自2月21日开始，每天有16人支援滨江校区、海景社区3个出入口值守，每班值守5个小时，认真做好人员体温检测、查证登记和车辆检查等工作，严防死守筑牢校区社区安全“防火墙”。

“关键少数”发挥关键作用

“……危难之处见真章，勇挑重担显担当，在此我代表党委对参勤的同志们表示衷心的感谢。希望相关职能部门做好后勤和防疫物资保障，做好参勤人员安全防护工作，同时加大宣传力度，让党旗在广警上空高高飘扬。”“……希望同志们将“不忘初心、牢记使命”主题教育成果体现到热情为基层服务的工作中去，认真严格按照社区要求做好细致扎实的防控工作，为坚决打赢基层疫情防控阻击战贡献广警智慧和力量，树立广警良好社会形象，将党的旗帜和学院的旗帜高高飘扬在基层一线。同时，也希望同志们务必注意劳逸结合，加强个人防控，确保社区安全和个人安全双赢才是真的好。”这两段信息是党委书记张文彪在“不聚集、少开会”的特殊时期发布于党委中心组微信群的党员志愿服务队上岗动员令和寄语。

疫情防控是今年初全党的重大政治任务。疫情发生后，学院党委认真学习贯彻落实习近平总书记关于疫情防控的系列重要讲话和重要批示指示精神，坚决贯彻省委常委会和省防控工作领导小组会议精神，提高政治站位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，强化工作措施，为坚决打赢疫情防控阻击战作出广警贡献，第一时间成立学院疫情防控工作领导小组和工作专班，明确了党委书记负第一责任、班子成员负分管工作责任、部门主要领导负直接责任。1月27日，2月1日和24日先后召开党委会议和学院防控领导小组工作会议研究学院防控工作，制定了学院疫情防控工作方案、工作措施和相关工作制度，通过了《关于落实政治责任、为打赢学院疫情防控阻击战提供坚强思想引领和组织保证的通知》《关于激励防控一线基层组织和党员积极担当作为的若干措施》等系列文件，扎实推进战“疫”工作进程。

党旗所指，冲锋所向。“关键少数”决定战“疫”方向和成效。按照学院防控领导小组严密部署，学院主要领导靠前指挥，班子成员分工督导，中层领导身先士卒，全体党员干部发扬斗争精神，保持战时状态，坚持最高政治站位，开展最强政治动员，采取最实政治措施，强化最优政治保障，在全力打造让群众放心的校区社区“安全岛”行动中发挥了关键作用。

一个行动胜过一打口号。在参与一线志愿服务的党员先锋队中，学院党委班子成员和中层领导干部占全体参战人员的25%，发挥了很强的示范带动作用。广大教职工和社区群众都说：有警官学院这些领导、这样的党员，我们感觉很安全！