来南方+上深圳名校名师课

3月2日起，深圳外国语学校等一批深圳名校名师课在南方+深圳频道上线，为广大学子提供优质网上课程资源，受到学生、家长及教育界人士的好评。

名校名师请回家，宅家也能变学霸。3月2日起，深圳外国语学校等一批深圳名校名师课在南方+深圳频道上线，为广大学子提供优质网上课程资源，受到学生、家长及教育界人士的好评。针对小学段课程需求大的情况，3月5日，南方+深圳上线荔园小学名师课程资源，今日起还将上线荔园外国语小学等名校的小学名师课程资源。目前南方+深圳已提供超过160门优质课程，实现全学段、全学科覆盖，以及全免费播放。

南方+首批上线的课程包括深圳四大名校之一的深圳外国语学校，八大名校之列的红岭中学（集团）、宝安中学（集团），上述学校分别提供12门、14门、24门公开课。讲课教师阵容强大，不乏全国优秀教师和深圳优秀教师称号获得者、广东省特级教师、高考先进个人等。

龙华教育在南方+深圳首批上线近百门精品课，覆盖小学一年级到高中三年级全学段全学科，其中还包括《新型冠状病毒的自我防护》等心理健康特色课程，以及柔韧素质学与练等居家体育课程。从南方+“粤课堂”金课榜单数据看，龙华教育提供的精品课受到欢迎，心理健康课《疫情期间，这样和自己相处》、语文课《四时田园杂兴》（第2课时）等名师优课连续上榜。

为了实现课程主体多元化，以及对学校课内知识进行延伸拓展。南方+深圳还与深圳学而思合作，上线小学六年级、初中三年级直播课，还联合小猴学堂推出幼儿园大班直播课程。这些小学初中课程内容与深圳春季校内课程同步，一方面强化巩固当周校内直播课所学内容，对课本知识点进行重点提炼，全面检测知识点掌握情况。另一方面，适当拓展当周校内直播课知识点，帮助孩子拓展知识面，锻炼发散性思维。

针对小学段课程需求大的情况，3月4日，南方+深圳上线知名公办小学荔园小学的一批名师课程。3月5日起还将陆续上线荔园外国语小学、福田区实验教育集团侨香学校等学校的名师课。

深圳市罗外教育集团总校长宁革为南方+深圳重视教育、开辟“在+上课”栏目服务广大学子的举措点赞，他说这些优质课程是对学校教育的有机互补。可以帮助学生们在疫情结束回到学校后，与学校教育无缝对接。同时，会让教育人明白开放办学、建设教育生态等的重要性，也会促使教育人思考如何将互联网教育平台与学校面对面授课方式进行深度融合，用积极的心态更好地拥抱教育转型。

下一步，南方+深圳将聚集更多深圳名校名师课程资源服务广大学子。