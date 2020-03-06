“云课堂”或成教育新趋势

在线教育是艰难挑战还是未来已来？带着问题，记者采访到各中小学校长、网红教师以及学生家长，谈谈疫情期的肇庆“云课堂”。

近日，受新冠肺炎疫情影响，肇庆多所中小学以“云课堂”迎接新学期。

“云课堂”打破了传统教学模式，将学习场景从线下延伸到线上，对于老师和学生都是一场考验。可以预计，肇庆师生和家长们将度过颇具挑战、突破舒适区的几周。在线教育是艰难挑战还是未来已来？带着问题，记者采访到各中小学校长、网红教师以及学生家长，谈谈疫情期的肇庆“云课堂”。

话题1

云课堂怎么教学？

根据教育部和省教育厅的通知要求，肇庆市中小学校在2月中旬已全面开始延迟开学期间“停课不停学”线上学习。

3月2日起，全市中小学校正式开始新学期新知识的学习，各县（市、区）和学校根据各自的实际情况，通过老师直播上课、录屏授课、观看网课等多种形式、多种途径安排好教学内容。此外，线上教育是正常教学的组成部分，线上教育的时长，可以纳入正常教学时长范畴。

肇庆第十五小学二年级语文老师黄丽娜：模拟课堂“录课”教学资源可共享

打开PPT，调整摄像头，接好麦克风……早上6时，有着17年教育经验的“老兵”黄丽娜驾轻就熟地录制网课。

备课、录制、剪辑、后期，制作一节20分钟的网课，黄丽娜需要花费超2小时。

从学校的三尺讲台到家里的电脑屏幕，黄丽娜坦言刚开始的时候还有点不适应。“在正式录课之前，我们要在脑中模拟课堂的画面和可能会遇到的问题，预留学生思考的空间与时间。”黄丽娜表示，她录制的课程是面向全区学生的，必须考虑到每一位学生的实际情况，有所侧重，难度适中。

为及时了解学生掌握的情况，黄丽娜在线上网课播放的过程中，要在“云课堂”里坐班，随时与学生互动，在线答疑。学生回答正确，直播系统还会生成动画表扬学生，就像线下课堂中的“大红花”。

据了解，当前肇庆端州区在全区范围内精选骨干教师组成各学科的线上学习备课小组，紧锣密鼓地开展前期备课和录课工作。黄丽娜便是其中一员。

“线上授课的团队由省特级教师、市级名师以及学科带头人等组成。在录课前，教师会通过视频会议、微信群、电话交流等协调沟通，力求将内容准备得更为充分与合理。”端州区教师发展中心教育科学研究部副部长卢旭介绍，团队录制的视频将在云平台共享，供各地学生观看。

肇庆宣卿中学高二级英语老师高洁：直播课堂做加法提高学生专注度

“同学们，知道‘山川异域，风月同天’的英文翻译有多少种吗？下面，大家先在网上找出最佳翻译，并谈一下选择的原因。”肇庆宣卿中学高二级英语直播课堂气氛热烈，老师高洁通过“接地气”话题来调动学生的学习兴趣。

从学生上线登录平台开始，高洁就在直播间里播放英文歌和经典电影片段，营造英语学习气氛，为课堂不断预热。“‘云课堂’要求教师在原有的课堂上做加法。”高洁表示，不同于面对面的互动，线上教学更需要让学生保持对课堂的专注度，她会在课堂中增加更多课外延伸环节，不断调动学生积极性，备课时间也比以往要多。

据悉，为了使在线教学出实效，肇庆市教育局提前组织各地教研员、各校校长及教师开展线上教学培训，要求教师熟悉教学资源，充分掌握教学平台操作及线上教学管理的要求和设计等，并要求每所学校制定工作方案，建立在线教学计划，引导学生运用网络平台或通过收看电视节目进行线上自主学习。

高要区第一中学高二级学生廖颜：提前完成学习任务每天承担部分家务

“我一直按照自己原来制定的计划进行学习。”廖颜介绍，2月中旬开展线上学习后，她就按照学校的安排上课，而成绩优秀的她，基本上都能提前几天完成学习任务，再寻找自己薄弱知识点的专题微课视频进行巩固学习，并非常详细地做好笔记，连草稿本都已经用了好几本。

她介绍，自己还制定了作息时间表，包括健身（深蹲、仰卧起坐等）、阅读、学习电脑常用软件操作，跟网上的视频学点小玩意等，每天还会帮助父母承担部分家务，安排得满满当当。

“感觉在家自主学习还是没有在学校听老师上课时的效率高，也更容易受到干扰，当然也有更多的自主时间能静下心来思考并设法弥补自己的不足。”廖颜说道。

肇庆市第一中学实验学校学生家长邹检良：每天了解学习进度希望孩子养成良好学习习惯

邹检良表示，“云课堂”是一种新鲜事物，刚开始接触时还是会担心孩子能不能适应，会不会落下功课。

“学校主动与我们沟通，让我们充分了解教案和线上教学的操作模式，使我们对孩子的线上学习有了信心。”邹检良告诉记者，下班回家会第一时间打开孩子的线上学习平台，及时了解当天的学习情况，并对其进行辅导。

此外，邹检良还会通过学校微信群主动与班主任老师进行沟通，了解学习进度。

“通过线上教育的契机，我希望孩子能养成良好的学习习惯，变‘他律’变为‘自律’”。邹检良说。

话题2

云课堂是否打开新世界？

在全面开展云课堂之后，学校会意识到尝试在线教育不可能一蹴而就，教学、学习、管理和各地名校资源整合成为了全新挑战，同时云课堂正在发挥出威力来。未来云课堂是否会成为日常教学构成的一部分？

肇庆市教育局教学仪器管理站站长黄国洪：线上线下混合式教学是未来新趋势

高新信息技术的革新，改变了固有的传统教学方式。黄国洪表示，有了这次全市广泛运用线上教育的成功经验，线上线下混合式教学将是未来的新趋势。

“教育活动分为授课、答疑、练习、测试等多个环节。目前，肇庆线上教育以网课与在线辅导两个环节为主。”黄国洪认为，除了线上学习的3个小时以外，教师、学生同样应该重视线下的学习活动，完成整个学习的链条。

“根据各个学生的具体情况以及教学内容，可制定不同的教学模型，线上线下互为补充。”黄国洪向记者举例介绍了“一课三学”的教学模式。所谓“一课三学”，即在教学过程中，教师布置课堂任务，学生可自主进行“线上学”，再进行学习小组内“互助学”，最后由教师总结“点评学”。

广东肇庆中学校长陈淑玲：活用采编播教学模式整合优质教育资源

“每一节线上课程都是学校教研团队的精品。”广东肇庆中学校长陈淑玲告诉记者，开展线上教育以来，全体老师比以往更注重团队合作，开展网络教研，最大限度用活“采编播”的教学模式。

肇庆中学“采编播”模式指的是，教师以年级备课组为单位，通过集体备课，博采、众采，采素材、采资料、采典例；选编、精编，编内容、编试题、编课程；精讲、精播，录播为主，直播辅助，播思路、播方法。

这种多班级联播，其他教师在主播进行网络授课时全程在线跟听并及时利用自己的班级平台进行跟进辅导、作业批改等教学常规工作。

面对如潮水般涌来的线上资源，教师团队会提前做好整合、梳理和精心筛选。“这些措施确保了线上教学质量，同时减轻了教师工作量，大大减轻了教师的工作压力，让教师集中精力做好答疑和个别化的指导。”陈淑玲认为，各项措施确保学生学习节奏没有乱、学习过程没有断、学习资源没有泛。

“受限于地理与师资限制，各地区线下教育质量会有所差异，而线上教育则可以整合全社会的教育资源。”陈淑玲认为，只要解决了信号问题，偏远地区孩子亦可以享受到最优质的教学。

陈淑玲补充道，一直以来，肇庆中学都注重教育信息化，致力于建设智慧课堂，为骨干老师录好了大量优质视频课程，日后还将继续创新教育形式方式，达到“人人皆学、时时能学、处处可学”的效果。

■关注

“云课堂”怎么保证教学质量？

在线上教育的过程中，学生比较分散，学习环境各异，教师对学生也不易监管。在这种情况下，学校应如何保证教学质量，通过哪种方式进行测试，考核学生的学习成果？

广东肇庆中学校长陈淑玲：限时训练、作业“云批改”

即时答疑“闭环设计”确保教学质量

“从‘云课堂’的在线学习，到课后限时线上答题，再到教师答疑讲评，线上教学流程才算是完成。”陈淑玲介绍，肇庆中学在每节网课上都安排了限时训练环节，以检验学生的学习情况。

现阶段，肇庆中学的测试主要采取线上答题与线下作业两种。通过网课平台，老师可以发布线上问题，学生通过移动终端进行限时回答，老师可以在后台看到学生作答的正确率，有针对性地讲评。而线下作业则由各班老师分发电子版，由学生打印纸质版独立完成，老师会及时对其进行抽查批改。

此外，肇庆中学注重教学内容微型化，学生学习自主化。对于试卷作业中的重点题型，老师会特别对解题过程录制5分钟的微课，学生们可以根据实际情况，对此进行梳理，举一反三。

肇庆中学各年级根据学段特点，做到“日跟踪、周研判、阶段盘点、适时调整”，确保质量和效果。

高三按平时上学时间每周一测，测试后老师抽样批改与学生自己或相互批改相结合，分数报班主任，最后由年级组统计；高二年级每三天编辑发布一期优秀作业展；高一年级数学学科每班每天有接近九成的学生上交作业；初三年级班主任每天晚上6点公布当天需要抽查作业的学生学号，被抽查的学生上传当天的作业；初二年级在第一周网络教学结束后，召集班主任和备课组长召开会议，及时沟通反馈，及时调整方案。

班主任通过各种方式了解学生学习情况和使用手机等问题，并对家长进行引导；初一年级语数英三科老师每天抽查作业进行批改，并及时反馈给班主任。

肇庆市第一中学实验学校校长余锡垣：“小先生”制度检验学习成果

肇庆市第一中学实验学校为九年一贯制学校，提倡学生当“小先生”，把课堂所学内容内化后教同学、教家长，以这种形式培养学生专注、倾听、思维和有条理表达的学习品质。

余锡垣介绍，为了保障线上学习的效果，学校继续发挥“小先生”制度的作用，让学生们把被动输入转化为主动输出。。

该校小学部采用“小孩教小孩”“小孩教大人”的形式开展，鼓励更多的孩子充当起“导学小先生”，在每节课后，要求学生以视频、思维导图等形式让更多孩子由听课走向讲课，由被动接受变为主动讲解，让学习更加灵动、有效。

中学部以另一种“小先生”形式让学生理解知识点。如数学科以三种形式让学生能够学得有趣、学得有效：首先，鼓励每位同学课后将当堂的学习笔记、练习过程、课后作业以图片的形式分享到学习交流群，主动反馈学习成果；其次，让学生在“做题”的基础上，让学生“讲题”和“编题”，也就是说，对典型的题目进行分析解题思路，让学生结合所学的知识进行编练习题；再次，在老师线上答疑的时侯，针对同学的疑惑，先邀请一位同学当小老师进行回答，然后视具体情况进行补充或者评价。

“这些方式非常受学生欢迎，不但激发了学生的学习兴趣，更培养了学习主动性和持久性。”余锡垣说。