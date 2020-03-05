携手京东物流提供上百节职场课程，3.8节尚德机构助力女性自我提升

为了助力女性的职业发展，提高她们的职场竞争力，尚德机构面向全国女性学员提供限时免费课程福利并向京东物流提供了上百节职场课程，旨在以在线教育的力量赋能各行业人才队伍建设，推动产业共荣和人才发展。

在3.8女神节到来之际，京东物流致敬了教育行业有特别贡献的女性从业者。尚德机构的一名老师因疫情期间的突出表现，受邀参选了此次京东物流女神节的“逆行”女性榜样人物。本次京东物流3.8女神节活动的主题是#她力量——致敬最美女神#，京东物流想通过这样的活动和诸多品牌联手对各行各业的杰出女性员工点赞。此外，为了助力女性的职业发展，提高她们的职场竞争力，尚德机构面向全国女性学员提供限时免费课程福利并向京东物流提供了上百节职场课程，旨在以在线教育的力量赋能各行业人才队伍建设，推动产业共荣和人才发展。

为提升女性综合素质和职场竞争力，值此3.8妇女节之际，尚德机构面向广大女性学员推出57节限时免费福利课程，内容涉及从外在形象到内在素质的个人管理，从社交沟通技巧、家庭关系经营，到职场工作技能、学会理财等，助力更多女性学员成为秀外慧中的优秀女性！

此外，尚德机构还向京东物流用户提供了在线职场课程学习卡，鼓励更多人“停工不停学”，利用在家的时间进行学习。本次“职场加薪训练营”学习卡包含超100节的职场课程，内容从职业生涯规划、求职面试，到办公软件操作应用、语言表达、管理晋升等， 多维度、全方位地解决女性职场中遇到的难题。

在尚德机构，女性教师一直占有很大比重本次成为京东物流3.8女神节教育行业代表人物的尚德机构王然老师，主教汉语国际教育硕士考研科目和自考汉语言文学相关科目，她不仅教学能力强，还温柔文艺有才华。在疫情期间，王然毅然改变订婚计划提前回京备课；除了保持日常授课99%以上的好评率，她还熬夜录制爱心课程，为更多自考学员传递有价值的知识。此外，王然还帮助护理专业的军人弟弟修改上一线的请战书，以实际行动为教育、为抗疫做出自己的贡献。

尚德机构深耕成人在线教育17年，以教育的力量赋能各行业人才队伍的建设。疫情期间，隔离病毒，但不隔离爱与知识的传递。尚德机构将发挥自身优势，以教育之力助力更多女性的成长和进步。