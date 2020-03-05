广职院万名师生云端共上思政第一课

3月4日下午，广东职业技术学院中层及以上领导干部、马克思主义学院全体教师通过直播线上教学形式上了一堂别开生面的战“疫”思政第一课，来自8个系的1万余名2018级和2019级学生在74个网络直播间同时开课。

书记校长变身“主播”，万名学子云端同上一堂课。3月4日下午，广东职业技术学院中层及以上领导干部、马克思主义学院全体教师通过直播线上教学形式上了一堂别开生面的战“疫”思政第一课，来自8个系的1万余名2018级和2019级学生在74个网络直播间同时开课。

学校党委书记刘科荣为学生授课

4日下午，服装系2019级服装设计与工艺专业的文学聪打开电脑登陆直播间，在东莞长安家中通过手机收看开学第一课，在听课中她感叹道“即使不是前线人员，但在书记讲到前线人员的艰辛时，也能充分体会到一线工作者的不容易 ”。

“没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会来临，胜利必将属于英雄的中国人民！”刘科荣书记、吴教育校长等校领导携手全体中干和马克思主义学院全体教师变身“网络主播”，讲述了如何正确认识新型冠状病毒感染的肺炎疫情及其影响，通过“最美院士天团”、抗疫一线“逆行者”、志愿者等一个个生动鲜活的案例，让同学们充分认识到疫情防控中的家国情怀、理想信念、专业精神、志愿服务等对国家社会发展的意义所在，领悟作为当代青年的使命担当，号召青年学生树立远大理想，认清使命担当，练就过硬本领，为祖国贡献青春力量。

学校校长吴教育为学生授课

据悉，自2013年以来，广东职业技术学院始终坚持书记、校长带头上思政第一课。本次思政第一课是疫情防控期间普及新冠肺炎知识，以生动的典型人物和故事，加强爱国主义教育和理想信念教育，推进生命教育、感恩教育、责任教育的重要举措。据该校党委副书记叶忠明介绍，全体中层及以上干部给学生上思政第一课尚属首次，充分体现了在疫情防控特殊时期思政第一课的时效性，同时也是学校加强领导干部政治理论学习的重要举措。

学生在家中听课

信息工程系2019级软件技术学生陈柏诗说：“这是第一次听校长上课，学到的知识还是蛮多的，正确认识了新型冠状病毒以及新时代中国青年的使命担当。”课后，不少同学表示，“在这样一个特殊的时期，上这样一堂特殊的课，意义非凡。”

【通讯员】罗洋洋