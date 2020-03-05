教育部：可适当顺延夏季毕业研究生培养和学位授予时间

明确可组织已完成学位论文春季毕业研究生开展远程视频答辩；合理调整优化夏季毕业研究生学位论文送审、答辩和学位授予工作的时间、方式与流程。

教育部日前印发《关于做好2020年上半年毕业 研究生学位授予相关工作的通知》，明确可组织已完成学位论文春季毕业研究生开展远程视频答辩；合理调整优化夏季毕业研究生学位论文送审、答辩和学位授予工作的时间、方式与流程。

可组织已完成学位论文春季毕业研究生开展远程视频答辩

《通知》对已完成学位论文、尚未进行答辩的春季毕业研究生，培养单位可在保证学位授予质量和遵守保密要求的前提下，组织开展远程视频答辩，并通过信息化手段实现不记名投票；对尚未完成学位论文的春季毕业研究生，导师应加强指导，培养单位按照有关要求积极稳妥开展后续培养和学位授予工作。培养单位可通过在线审议等方式召开学位评定委员会会议，保证符合学位授予条件的春季毕业研究生及时获得学位。

可适当顺延夏季毕业研究生培养和学位授予时间

《通知》要求，统筹做好夏季毕业研究生学位授予相关工作。积极开放文献资源，为研究生完成学位论文提供支持；要合理调整优化学位论文送审、答辩和学位授予工作的时间、方式与流程，努力保障符合条件的研究生按期获得学位；对因疫情影响无法按时完成学位论文的，培养单位可适当顺延培养和学位授予时间，并视情增开学位评定委员会会议。

创新管理模式 做好学位授予工作精细预案

各培养单位要创新管理模式，做好学位授予工作精细预案。导师要加强与研究生的日常沟通，通过线上交流研讨，主动为研究生学习和撰写学位论文提供支持和指导。学生工作部门和辅导员要及时掌握研究生思想状况，做好心理疏导，加强人文关怀。