今年硕士研究生或扩招18.9万

今年硕士研究生招生规模可能比去年增加18.9万，扩大普通高校专升本规模争取同比增加32.2万。记者从广东部分高校获悉，学校已于近日上报计划扩招专业和名额，最终指标有待上级教育部门批准。

2月28日，国务院联防联控机制举行鼓励企业吸纳高校毕业生、农民工就业相关政策发布会。会上教育部副部长翁铁慧透露，今年硕士研究生招生规模可能比去年增加18.9万，扩大普通高校专升本规模争取同比增加32.2万。记者从广东部分高校获悉，学校已于近日上报计划扩招专业和名额，最终指标有待上级教育部门批准。

今年硕士研究生 招生规模将扩大

“今年全国普通高校毕业生874万人，就业工作原本压力就不小，加之突发疫情影响，毕业生就业压力增大。”发布会上，翁铁慧说，今年教育部把毕业生就业摆在突出位置，与有关部门一起尽最大努力拓宽就业渠道、增加升学机会、开展精准指导服务。

其中，在拓展毕业生升学深造渠道方面，翁铁慧说，根据党中央、国务院决策部署，综合考虑高校办学承载能力，以及同时考虑支撑国家战略所需学科、经济社会发展紧缺专业等因素，在保证研究生培养质量的前提下，着力扩大今年硕士研究生招生规模。

翁铁慧介绍，经过精准测算，全国现有44万左右研究生导师、1.2万个硕士研究生学位授予点，尤其是近年来新增2000多个硕士点的培养能力和承载能力，科学确定分校招生规模，重点向中西部地区和东北地区倾斜。今年扩大硕士研究生招生规模比去年可能增加18.9万，同时，结合职教本科、应用型本科这些类别学校的建设，围绕社会服务管理新业态发展等对一线技术人才的需求，扩大普通高校专升本规模争取同比增加32.2万。

翁铁慧说，扩招的计划将重点投放服务国家战略和社会民生急需领域。研究生计划增量重点投向临床医学、公共卫生、集成电路、人工智能等专业，以专业学位培养为主，以高层次应用型人才专业学位为主。专升本计划增量投向职教本科和应用型本科，向预防医学、应急管理、养老服务管理、电子商务等专业倾斜。

翁铁慧强调，将严把招生和培养质量关。教育部将指导各有关招生单位以质量为核心，严格招生培养管理。

广州有高校表示

“很受鼓舞”“适逢其时”

广州大学研究生院常务副院长

唐春明：

“我们非常高兴，研究生扩招适逢其时！”广州大学研究生院常务副院长唐春明教授说，2月21日，学校向广东省教育厅提交了增加招生计划数。当时，广州大学按照规定上报增加了涵盖5个专业共计400个招生计划，其中200个为学术型，200个为专业性。这五个专业领域分别是人工智能与区块链、新一代信息技术、网络空间安全、信息与通信技术、数字经济。

今年全国考研人数突破300万大关，达到341万人，比上年增加了50余万人。唐春明透露，今年共有11000余人报考广州大学研究生。其中报考上述5个专业的考生约有3000名。如果没有这次的扩招计划，上述5个专业原计划招生四五百名。

唐春明说，广州大学在软硬件方面都具备研究生扩招的条件，一方面，广州大学正在与广州市黄埔区共同打造广州大学黄埔研究生院，那里将建设500套学生公寓，硬件不成问题；另一方面，广州大学近年来引进了院士、杰青等高层次人才700多名，也有充足的师资。更关键的是，教育部要求研究生计划增量重点投向集成电路、人工智能等专业，这与广州大学近年来大力发展的学科方向高度一致。“当然，最后我们上报的扩招计划能否通过，还需要广东省教育厅给指标。”

广州中医药大学研究生院副院长鄢来均：

广州中医药大学研究生院副院长鄢来均表示，当前受新冠肺炎疫情影响，研究生复试相关工作进度尚待确定，教育部关于硕士研究生扩招的政策无疑为不少考生吃下“定心丸”。同时，扩招重点投向临床医学、公共卫生、集成电路、人工智能等专业，也与当前疫情防控所需密切相关，进一步扩大相关高层次人才的培养和储备。

“我们学校看到这个消息也是很受鼓舞。”鄢来均表示，自2017年入选首批国家“双一流”学科建设高校，广州中医药大学一直谋划进一步提升以中医学为主体的相关学科硕士生、博士生高素质人才的培养规模，结合学校的办学硬件、师资力量、实践教学基地等条件以及学校建设发展需求，学校都希望能够实现招生规模的增长。

据鄢来均介绍，广州中医药大学2019年共招收硕士生1202人，今年则希望招生人数超过1400人，整体增加20％左右。2020年学校硕士研究生报考人数较2019年增加了300余人，而且根据学校此前进行的校内摸底，今年的生源质量也有比较大的提升。“我们按照去年的分数线进行模拟，今年的上线人数有比较大的提升，生源的考试成绩有比较好的提升，我们才有信心提出扩招需求。当然最后还是要看国家和省教育部门给到每个学校的具体分配。”鄢来均说。