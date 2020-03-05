9月拟入学的准留学生 该如何顺利升学？

一系列的变动使得很多正在备考雅思的准留学生们忧心忡忡，担心无法在2020年9月入读理想的英国大学。

日前，雅思官方宣布全国范围内取消2020年3月所有雅思考试，随后TOEFL、GRE、GMAT等语言考试也相继取消。在中国雅思官方报名网站上，除了3月一整月的雅思考试取消，中国大陆地区4月份的雅思考位也显示“名额暂满”……一系列的变动使得很多正在备考雅思的准留学生们忧心忡忡，担心无法在2020年9月入读理想的英国大学。

境外考试不一定靠谱，慎选！

据琥珀教育广州分公司总经理何楚刚分析，考虑到历年雅思报考情况，提前近两个月的时间，4月份各考点的所有考位便“名额暂满”，这不太可能是因为考生的热情暴涨而报满了所有考位。此次“名额暂满”的情况可能是因为雅思官方通过锁定考位，防止考生报名4月雅思考试。这种官方的锁定考位行为，也显示了雅思官方对于4月份恢复雅思考试缺乏信心，并预示着之后中国大陆4月份雅思考试有可能会取消。

雪上加霜的是，截至2月17日，北京、上海、江苏、浙江等中国大陆热门考点5月上半月的考位也因为大量考生的报名几乎报满。

记者了解到，鉴于这种情况，近期市面上有留学机构在大力宣传一些境外陪考团项目，鼓励那些受疫情影响的考生们参加陪考团，在境外参加雅思考试。对此，何楚刚表示，不建议学生们去境外考试，一方面，中国公民入境一些国家要先隔离14天，容易耽误考试的时间，错过考试；另一方面，即使学生成功入境并赶上了考试，由于疫情目前仍在蔓延，如果学生前往的国家疫情爆发，学生很可能会陷入无法回国的窘境。

有UKVI雅思成绩可先报语言班

那么，对于打算在2020年9月入读英国大学的准留学生，究竟该怎么办？何楚刚支了两招：一是有UKVI雅思（英国签证及移民的雅思考试）成绩的学生尽量先配语言班；二是尽早准备签证材料。

他建议，如果考生已经有了UKVI 雅思成绩，能配语言班的尽量先配语言班。可以先报最长的语言班，如果之后能考到更好的成绩，也可以把16周的考试缩短到4周，或者是8周。

受疫情影响，英国签证申请中心仍然处于关闭状态，想要申请签证的同学均无法完成英国签证申请。业内人士提醒，签证材料的准备越早开始越好，特别是像存期28天的证明之类有时间要求的证明文件，更是不能拖延。鉴于目前的情况，如果等到中考、高考结束后才开始准备语言考试和签证所需的各种材料，就太迟了。