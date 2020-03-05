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义务教育招生新政或带来这些变化

2020-03-05 09:21 来源：广州日报 刘晓星
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　　日前，《广州市教育局关于进一步做好义务教育招生入学工作的通知（征求意见稿）》发布。公民办同招、民校摇号、取消特长生等一系列措施，将会给学校、家长和学生带来哪些变化呢？记者询问了多名家长，大部分人表示，不会因此变得“佛系”或者更“佛系”，“鸡娃”还将继续，毕竟还有中考、高考，但会从短期着眼应试变为长远的着眼素质和人生发展，“鸡娃”方式将有所改变。

　　“不用苦苦拼奥数了”

　　胡女士的女儿可可正在读二年级，她酷爱阅读，小小年纪已能写出颇有文采的日记。胡女士在女儿身上付出巨大心力，英语、合唱、钢琴都没落下，每周可可的时间都安排得满满的。虽然离小升初还远，胡女士依然非常关注相关政策。原本她打算让女儿四年级开始接触奥数。“以前听说就算在学校成绩很好，但如果数学没有拓展过的，也会很吃亏。”胡女士说。而现在，她的想法有了变化。“如果女儿在奥数方面没有天赋，那就不强求了，让她学自己喜欢的且也有天赋的项目。”她同时表示，不会放松对女儿的要求。“中考、高考还在，最终还是要拼的，肯定不能松懈，该怎么学还怎么学。”胡女士说。

　　苏女士的孩子今年正逢小升初，听说很多学校要看“五下六上”的成绩，她还花了五六千元给孩子报了一个期末冲刺班。而现在，她预计未来这种对于考试冲刺的需求将会大大减少。

　　广铁一中校长周伟锋表示，过去为了能够入读“优质学校”，为数不少的小学生参加各种培训、辅导，学业负担过重，既不利于身心健康，更不利于长远发展。新的招生政策有望破解这个难题，还孩子们一个快乐的童年。

　　广州市民办教育协会会长、广州华美英语实验学校总校长陈峰认为，对于家长和学生来说，不用从四、五年级起就在焦虑之中准备“小升初”所谓的面试和考试，不用“拔苗助长”，不用被带歪了人生幸福的方向，而可以用这些时间去准备未来社会真正有用的“成人”的素质，如良好的身体和心理、为人处世的好习惯、解决问题的能力、自主学习与综合性实践服务、才艺与兴趣的发掘。

　　民校难“掐尖”

　　校间生源差距缩小

　　有不少家长担心，电脑派位靠的是运气，万一被派去了“弱校”，孩子未来的成长堪忧。对此，业内人士表示，所谓的“强校”跟“弱校”，固然有办学理念、育人文化、师资、管理等方面的差距，但生源的差距也不可忽视。生源拉平，“强校”和“弱校”之间不会再是“天渊之别”。在校际生源差距缩小的情况下，结合现在的集团化办学、师资流动等一系列促均衡的措施，薄弱学校有望进一步缩小与强校之间的差距。

　　另外，广州中考指标到校的比例从去年开始提升到50%，也就是说，将原来全市竞争的50%优质学位，放到各学校里，通过校内竞争获取。比较优秀的学生，在一般的学校升学，考上好高中的机会反而比在顶尖民校更容易。中考指标到校的政策实施，其实也是为配合减缓小升初择校热的重要举措。

　　学校将更注重内涵式发展

　　周伟锋表示， 过去一些学校的校长把心思都放在招生上，搞“上有政策，下有对策”，通过各种手段违规招生，严重破坏了教育生态。新的招生政策让所有学校站在同一起跑线上，必将导向学校更加重视内涵的发展，努力提升教育教学的质量，必将实现教育的高质量均衡发展。

　　陈峰认为，家长不必忧虑民办初中生源稀释、强势不再。一方面，“瘦死的骆驼比马大”，学校的质量和招牌依然会吸引优秀家长与学生前往；另一方面，市场化生存的特性和机制，决定着品牌民办学校一定会千方百计继续提升质量、保持品牌。广州民办教育的机构、校长、家长要转变观念，把握“大势”，调整自己的心态和状态，升级过去的主要“依靠好生源办好学校”的模式，认真研究智能时代的未来趋势，认真研究高考新政策和新成才规律，认真研究10~15年后的工作变化和人才需求，创新学校的育人模式，升级硬件、管理、师资，增强品牌美誉度和吸引力。学校着力促进学生主动学习、发展全面素质以适应未来的变化，帮助学生发展个性并把优势才能转化为兴趣、志趣和未来的职业；依靠好课程、好管理、好教师办好学校，引导家长的教育需求与时俱进，树规范办学、守正创新、合规运营的心态，走好内涵提升和品牌持续之路。

 

编辑： 罗予岐

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