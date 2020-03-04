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“疫”路同行 | 北师港浸大校友会支援抗疫纪实

2020-03-04 16:07 来源：南方网
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　　涓涓细流汇成大海，点滴力量共创明天。近日，由北师港浸大（UIC）校友会发起的驰援湖北募捐活动，共筹集善款273802.28元，其中，20多万用于购买医疗物资捐赠给湖北多家医院，余下善款6万余元将作为一线抗疫医护人员保障和子女教育专项基金捐出。

　　这是一场一千多名校友、师生和家长的爱心接力活动，为了给医院送去紧缺的物资，一些校友全力以赴、日以继夜地工作，为抗击疫情贡献了自己的一份力量。

　　大年初一的紧急行动

　　年前，湖北疫情的报道越来越多，许多校友都感到揪心。1月25日大年初一，UIC校友会就行动起来，当晚召开了理事会会议，紧急商讨支援湖北的行动。

　　当时大家已经注意到武汉等地医疗物资匮乏的问题，于是决定支援行动分两步走：一方面筹款，一方面寻购医疗物资。会议开到近零点，敲定了各种活动操作细节。会后大家又纷纷开始行动，似乎都忘了那天是大年初一。

　　当晚，一个活动应急决策小组和资源信息对接群也建立了起来。应急决策小组的主要成员包括UIC校友会总会会长谢澈（2009届财务学）、珠海校友会会长邹宁桦（2010届会计学）、深圳校友会会长车娜（2010届公共关系与广告）、校友会总会秘书长邓嘉慧（2011届文化产业管理）和四维教育协调处处长林美玉等，大家开始集合各方力量、群策群力。

　　1月26日下午，UIC校友会发出了募捐公告，得到了广大校友、师生和家长的踊跃支持。两个小时之后，捐款就达5万余元；2月3日，捐款突破20万元，达到了预定的目标。大家的踊跃支持使工作小组和志愿者们备受鼓舞，然而医疗物资的采购和捐赠却给他们带来了前所未有的挑战。

校友会在1月26日发布的募捐活动公告

　　校友车娜说，一方面应急决策小组不具备医疗资源的辨别能力，担心买到了医院不合用的产品，一方面还担心成为哄抬物价的推手；当时也有一些爱心物资被倒卖的信息，大家也担心物资捐了之后却没有真正到达医院。甚至大家一度想放弃捐物资，直接向慈善机构捐款。

　　在医疗领域工作的刘睿（2009届应用经济学）为了购买第一批物资，曾一天打3个小时的电话，经历了被涨价和退款的重重波折。但他却坚持捐赠物资，他深知武汉等地医院的燃眉之急，再困难也要把物资运过去。

　　校友邹宁桦说，每个环节都是困难重重，但是大家还是迎难而上，希望把善款的作用最大化。

　　点对点，心连心

　　经过商讨，应急决策小组决定采用点对点、第三方核实的方法，落实捐赠。由校友渠道对接湖北的医疗机构，再由受捐机构当地的家长帮助核实情况。校友们纷纷把自己的资源拿出来，有的寻找货源、有的解决物流、有的对接医院。

UIC校友会捐赠孝感地区的一次性隔离衣

　　阮升（2017届应用经济）和罗卓衡（2009届应用经济）对接武汉协和医院；刘睿对接了孝感汉川医；赵思恩（2011届国际政治）对接十堰市疾控中心及多家医院；蓝婉龄（2017届公共关系与广告）带来医用手套和隔离服货源并对接宜昌第一人民医院；孙晨珂（2012届会计学）对接宜都市疫控中心和宜都市第一人民医院；钟天泽（2013届公共关系与广告学）和朱昱颖（2017届财务学）解决了物流问题……

　　1月30日，5万只口罩顺利送达十堰市疾控中心；2月初，3.25万双医疗手套陆续发往宜昌、武汉、十堰的7家医院；2月11日，2000件隔离衣送达孝感和安陆的2家医院；2月12日，2000瓶500ml规格酒精和1000瓶1.25l规格酒精分别送达孝感、宜昌、宜都的4家医院。

　　校友邓嘉慧说，物资一到，帮医院解决了部分燃眉之急，我们觉得所有的辛苦都值得了。

各地受赠机构的接收证明

　　2月17日，此次募捐活动结束。在比对了多家公益基金之后，应急决策小组决定把善款余额捐给“东润抗击疫情突出贡献医护人员保障和子女教育专项基金”。2月24日，校友会实名公布了1368名捐赠人的捐赠款项。

　　校友会会长谢澈说，这次是校友会首次举办公益募捐活动，得到了母校校长汤涛教授，副校长陈致教授、张聪教授的大力支持，众多校友、师生、家长参与其中，让他深刻感受到了UIC人的团结和奉献精神。

编辑： 罗予岐

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