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广东高校专业新增120个撤销17个

2020-03-04 08:44 来源：南方日报
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　　南方日报讯 （记者/杜玮淦）近日，教育部公布2019年度普通高等学校本科专业备案和审批结果。本年度全国高校共新增备案专业1672个，审批专业181个，撤销专业367个。记者统计发现，广东高校新增备案专业112个，新增审批专业8个，新增专业以工科和医科居多，高校布局“新工科”专业热潮未减。撤销本科专业17个，高校专业结构得到进一步优化。

　　本轮调整中，广东高校新增120个专业中有工科和医科类专业占比近2/3，具有交叉学科、面向前沿等特点的“新工科”专业占比近一半。如中山大学布局土木、水利与海洋工程专业和遥感科学与技术专业，华南理工大学布局功能材料专业和海洋工程与技术专业等，都是当前广东和粤港澳大湾区经济社会发展的重点增长领域。

　　本轮新增的热门专业也基本都是“新工科”专业，其中有广东海洋大学等10所高校新增数据科学与大数据技术专业，广东技术师范大学等6所高校新增人工智能专业。此外，功能材料、科技医学与科技金融等专业也受到多所高校的青睐。

　　新增专业数最多的两所高校都在深圳。筹建于2015年的深圳技术大学，去年刚刚启动独立招生便进入省内理科投档线前十，受到广泛关注。该校总共新增12个专业，一半以上为工科类专业。深圳北理莫斯科大学新增6个专业，5个是工科类专业，培养高素质工科人才的导向非常明显。

　　部分新增专业体现了鲜明的高校特色，体现了高校实力与经济社会发展趋势的结合。广州医科大学新增康复物理治疗和康复作业治疗两个专业，广东医科大学新增健康服务与管理专业，都是符合中国社会未来的发展需求，具有一定的前瞻性。广东外语外贸大学新增希伯来语和克罗地亚语两个专业，成为中国大陆罕有的同时开设这两个“冷门”语种的高校。

　　每年2—3月，教育部都会公布上一年普通高等学校本科专业备案和审批结果，今年也不例外。专业动态调整实际上是高校通过宏观的就业形势、行业趋势和政策导向，协助做好专业布局的过程。

编辑： 罗予岐

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