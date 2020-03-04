云上课：学生和爱，一个也不能少

从3月2日起，广东中小学开展线上教育，保证新学期教育教学进度。南方日报记者走访了解到，为保障“云上课”如期进行，各部门通力合作，为学生提供软硬件支撑，确保全省中小学生在“云端”学习。

从3月2日起，广东中小学开展线上教育，保证新学期教育教学进度。南方日报记者走访了解到，为保障“云上课”如期进行，各部门通力合作，为学生提供软硬件支撑，确保全省中小学生在“云端”学习。

梅州蕉岭▶▷

3月2日，梅州市60万中小学生迎来了“线上开课日”，蕉岭县桂岭学校六年级的学生小斌（化名）内心却有些焦虑：没有可以线上学习的设备。这可怎么办呢？

小斌的焦虑很快就被化解：学校的丘岭琴老师捧着一部平板电脑去到了小斌的家中。与丘岭琴老师一起到达的，还有移动公司的工作人员：安装网线、连接网络，登录平台上课……在大家的帮助之下，小斌迅速掌握了上网课的技巧。

据了解，住在长潭镇新泉村的小斌，父亲和奶奶于早年去世，母亲改嫁后便再无联系。这么多年，他的生活全依仗80多岁的爷爷。“家里没有网络，没有电视，也没有智能手机。”在摸底过程中，桂岭学校在了解到小斌的情况后，立即向友邦小学借来平板电脑，由班级老师送往小斌家，“安装网络、网线的费用则由学校承担。”

据了解，为确保每个学生都不掉队，梅州市各县（市、区）教育局和各中小学校多措并举，持续开展摸底排查。对于无终端设备保证线上学习的学生，教育部门按照“一人一案”的托底方式，针对性解决。科学调配各项学习资源，通过借用平板电脑、手机等方式，暖心助力贫困家庭学生按时“云课堂”上课。

云浮郁南▶▷

当得知3月2日“云开课”时，李福梅心里五味杂陈，既开心又担心。今年11岁的她由云浮市郁南县社会福利中心的院长、老师拉扯大，目前在郁南县西江实验学校上四年级。她知道福利中心还有10多位小伙伴在上学，由于设备有限，“云上课”无法做到每人一台电脑或手机。

郁南县西江实验学校副校长曾文杏通过前期摸查得知李福梅的情况后，让自家孩子通过电视端学习，腾出一台平板电脑。开课首日，曾文杏早早就出门赶在8时上课前，将学习电脑送至李福梅手中。此时的李福梅，7时许便迫不及待地跑出福利中心门口，探着小脑袋等待老师的到来。

在福利中心门口，李福梅捧着平板电脑，紧皱的眉头渐渐舒展开，口罩下挂起笑容。“同学们，我们上课了。”电脑端传来班主任熟悉的声音，在电脑前李福梅腰板挺直，坐姿端正，在曾文杏的指导下开启新学期的学习。

曾文杏表示，学校抓好云开课，首要的是“不漏掉一个孩子”，对于无电脑、无手机、无电视、无信号的贫困学生和留守儿童，尤其是该校32位建档立卡的家庭经济困难学生，由各自班主任随访，订制“一生一策”托底方案，定期进行送教上门，保障不让一个学生掉队。

韶关新丰▶▷

3月2日上午，新坪村的中小学生陆续来到村委会，在村委会安排下他们在村里的党群服务中心、文化服务中心、农家书屋等分散场所，用起了村里的电脑，开始收听收看网上课程，不时记着笔记。

新坪村是韶关市新丰县梅坑镇一个相对偏远的行政村，距梅坑墟镇还有30公里的山路。在得知3月2日起中小学生要在家上网课、不返校的安排时，新坪村的村委会干部就开始与帮扶单位新丰县退役军人事务局商量，着手为学生腾“课室”接网络，“村里好些学生家里都没有装宽带，我们就腾出了村里的部分办公电脑给他们使用，确保村里的每一个学生都能‘云上课’。”新坪村委会主任胡斯炎说。

南方日报记者 张柳青 黄培强 李嘉怡 范永敬 通讯员 黄权伟 陈志佳