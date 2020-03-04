记者从多所高校了解到，由于前期的准备充足，线上教学效果良好。打破了常规课堂形式，师生在网上形成热烈互动。在“云开学”之际，高校党委书记和校长通过网络与师生们交流疫情防控期的心得体会，勉励大家努力学习、磨砺成才，不少“金句”赠言也成为热议的话题。

近日，受新冠肺炎疫情影响，广东多所高校以“云课堂”的特殊方式迎接新学期。记者从多所高校了解到，由于前期的准备充足，线上教学效果良好。打破了常规课堂形式，师生在网上形成热烈互动。在“云开学”之际，高校党委书记和校长通过网络与师生们交流疫情防控期的心得体会，勉励大家努力学习、磨砺成才，不少“金句”赠言也成为热议的话题。

多措并举确保网课顺畅

“云端课堂”打破了传统教学模式，将学习场景从线下延伸到线上，对于老师和学生都是一场考验。为此，不少高校提前布局，教师提前准备，努力为学生们呈现理想的线上课堂。

近日，华南理工大学广州国际校区的老师们“全员出动”，突击培训学习直播平台软件的使用方法，采购网络设备和资料，精心准备了多套教学方案。据介绍，该校区吴贤铭智能工程学院的“云端课堂”坚持全英教学，师生采用“教学视频+云班课+QQ群”的形式，师生互动热烈顺畅，课堂内容丰富，学生的思维被充分调动起来。

3月2日，华南农业大学正式开启新学期本科网络教学工作，全校计划开课1598门。在这些在线授课课程中，华农计划选用多个公共慕课平台、多个在线直播平台和校内“教育在线”平台等方式进行授课，防止由于全国多地集中线上开学，教学平台出现网络拥堵现象。开课以来，课程总体运行情况相对顺畅，未出现因平台运行不畅终止教学的课程。

广东工业大学本科生线上授课也在2日正式启动，近5万人次云集“空中课堂”学习。土木与交通工程学院教师袁兵和授课团队一起为学生打造《结构力学》线上课程，把传统课堂变成了线上实验翻转班课堂。在课前学习环节，学生需根据老师每周发布的学习任务和指引完成多个知识模块的学习；在上课讨论环节，团队老师以各自的教学班为单位，用直播的方式组织学生进行知识点和习题讨论；课后学生完成教学平台作业。

广东技术师范大学“云课堂”上线当天共开出589门次课程，基本确保100%课程按照课表时间开设。课程实际开展中，部分因网络问题出现卡顿等情况，均能及时采用备用方案，更换网络平台等方式顺利完成授课。有学生说，网课有暂停键，学习却无止境。有了学校的支持，他们落下的功课很快就能补上。

“不一样的升旗仪式，一样的爱国情怀。”2日，广东药科大学在线教学之前，2万多名师生通过直播平台参加了一场特殊的升旗仪式。广东药科大学党委书记刘晟说，春季学期1200余门课程将通过网络面向全体学生开放，学校已经做好了充分的预案，全方位服务线上教学顺利开展。虽然是居家网络上课，但仪式感满满。不少学生认为，通过“云升旗”活动，他们感觉和学校、祖国同呼吸共命运，坚定了努力学习报国的理想信念。

书记校长“金句”勉励学子

“莫道疫情遮天日，严冬过后春花开。待到疫病消散、羊城花开之时，暨南园等着你们回家！”3月2日，暨南大学2020年春季学期全面开课，当天共有855名教师开出682门线上课程，51320人次学生顺利开启新学期课堂。暨南大学党委书记林如鹏的一席暖心寄语，引发师生的强烈共鸣。

“冬将尽，春可期，待紫荆花开、玉兰飘香，我们期待着与大家早日重逢！”2日，华南师范大学党委书记朱孔军在升旗仪式上作讲话，他对师生们提出了这样的期望：心系家国，牢记担当；自主学习，自我教育；崇尚科学，追求真知；敬畏生命，热爱生活。

2日，在全面开展在线教学内容之际，岭南师范学院党委书记刘明贵、校长兰艳泽为同学们精心准备了“思政第一课”在线教学内容，与他们交流疫情防控的思考体会和行动收获，凝聚同舟共济、共克时艰的精神力量。他们勉励同学们坚定信心，从战“疫”中感知中国力量，在战“疫”中汲取成长力量。

东莞理工学院党委书记成洪波、校长马宏伟与全体师生员工相约“在线教学第一课”。成洪波希望每位同学都能在这次大考中交出“勇于担当”“善于学习”“敢于超越”这三份合格的答卷。马宏伟希望同学们在这个“加长版”的假期里，利用这段时光在家里静心思考、细心品味、安心学习，真正修炼和提升自己的审辨思维。

“科学是战胜疫情最为重要的利器，逆境中更需要科学精神。”2月20日，南方科技大学师生同上春季学期“云端第一课”准时开讲，该校校长、中科院院士陈十一勉励学子要不断提高自身科学素养，科学认识、理性判断，用科学改变世界，贡献祖国。该校党委书记郭雨蓉说，疫情当前，越是有危难越是有艰险，越应该保持温馨的人性本能，传递爱的无穷能量。师生们要抓住机会，化危机为机遇，变被动为主动，实现新突破。